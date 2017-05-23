Долярчик, тут ділись, не ділись, ніц не буде. У всіх же ж різні обставини (дохід) і ніхто з вами "золотою" жилою ділитись не буде. Хоч питай, хоч випитуй.
Я просто найманий робітник, який з "відсутності" розуму вкладає в недорогу нерухомість в/не в Україні. Депозити вже нічого не дають, ця тема закрита.
На фондовий ринок/кріпту/і т.д. в мене часу і ризиковості немає. Хоча, мабудь, це тема на майбутне.[/quote]
... так, так...... і скільки Долярчик "не скаче по валютних гілках" в пошуках подібної інфо. - нема ніц!
...і лише там, десь далеко в глибині душі жевріє іскорка надії, що натрапить Долярчик на поважного ДОБРОГО пана(як пан Акурт), але старшого, років 85-90, якому вже немає сенсу "тримати секрети успіху", а навпаки, буде відчувати ШАЛЕНУ РАДІСТЬ/ЩАСТЯ, що він ще може з кимось поділитись своїми секретами!
п. с.
...і зверніть увагу, що Долярчик НЕ ПРОСИТЬ ГРОШЕЙ, ЧИ ЩЕ ЩОСЬ МАТЕРІАЛЬНОГО! - а лише малесеньку пораду/підказку..... [/quote]
Долярчик, так вже ж давали тобі повно рекомендацій, що робити.
Сама проста на мій погляд, це піти в айті тестером, а там же розвиватись - англійська, бізнес процеси, стати аналітиком і далі розвиватись, якщо мізки є.
Зі старту можно мати 500 долярів, і за пару років мати до 1500 долярів в місяць. Якщо помиляюсь, то поправте.
Це якщо мізки на айті є, якщо немає, то навчись гайки крутити, в країні знайти нормального сантехніка дуже важко.
А той шлях, що долярчик хоче, то поганий шлях. Під лежачий камінь вода не тече, а якщо ї тече, то ціна того може бути дуже великою.
От скажи мені, долярчик, чим ти краще за сотні тисяч інших людей, щоб поважний пан тобі якісь секрети розповідав і передавав?
Перепрошую, якщо дуже жорстоко чи грубо, але якщо будеш і далі на попі рівно сидіти, то і шанс войті в аіті провтикаєш...
Он пана Кодера запитай, може щось підкаже?