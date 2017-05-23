Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:27

Зняв з неї 3 кліща.

Так і є, дуже інтересно буде прoчитати саме від панайого ТРОХЕ знає.Може кому буде до вподоби: на осінь дуже дешеві квитки на авіапереліт до Туреччини.Я ось подвився: на виліт 8 або 9 листопада та поверненя у Львів 19 листопада сама низька ціна - від 65 долярів в один бік за маршрутом "Львів-Анталія" (пересадка в Стамбулі) - 135 долярів туди і назад.Для довідки:- жовтень-листопад -грудень чудові дні тут. Зазвичай на вулиці +25...+26. Море мінімум +21.- сезон гранатів та дешевого харчування. Сезон інжиру вже закінчиться.- я в минулому році купався у морі навіть 3 грудня. Вода була реально тепла - я не морж. Похолодало повітря до +17 десь із 10 грудня.- готелі в старовинному чудовому місті "Калечии" (частка Анталії часів Османської імперії) - 8-14 євро за номер (без харчування).Прокат авто - 90 лір в день (1 долар=4,25 ліри сьогодні,).Своїм приятелям вчора купив на вересень авіаквитки за 164 доляри. Туди і назад.Вирішили подбати про здоров"я: місяць тому чоловік був у справах зі Львова у Дніпрі, не знаю, де там "лазив", але його вкусив кліщ. Витягли.Через 2 тижні з"явилися ознаки хвороби Лайма. Зробили аналізи: точно! ЗараженийСидить зараз на потужних антибіотиках.Спортсмен. Плаває через день у львівському аквапарку на вулиці Княгині Ольги та там же - тренажерний зал відвідує.Спортсмен так спортсмен!Будеш починати розпадатися на частки та молекули вже зараз. Спортсмен, блін... Здоровий образ життя, хі-хі... (це так кліщ сказав).Березень року 2017 від Різдва Христового.Ми із жінкою плигнули у Львові у літак Pegasus airlines та полетіли через Стамбул до Тбілісі. Там був транфер до Гудаурі. Трохе покататися на лижах в останні дні весни.Собаку залишили на родича, який спеціально приїхав до Львова погостити на 10 днів.Дзвонить через тиждень: собака якась сумна.- Ну й хай сумна...Дзвонить знов: вона якось важко дихає...- Ну то собака, все бува...Повернулися десь 18 березня... Собака ледве дихає.Відвіз до ветлікарні на Кульпарківській, взяли аналіз крові з вуха та виявили ще 3 кліща на тулубі. Витягли.Аналіз скоро показав, що суттєво заражена, але шанси ще є.Якість страхітні дорогі уколи. Кажуть ветеринари, що ще б доба-дві, і нарешті позбавилися б того чотириногого клопоту (хі-хі).Вижила.Купили новий французький чудо-засіб щось за 800 гривень.Боялися ходити по Львову до листопада.Так ось:- в Анталії НЕМЄ ніяких комах.- в Анталії ні в кого немає москитних сіток на вікнах.- я в Анталії сплю із відкритими вікнами без всяких сіток. Нічого не залітає.- в Анталії немає комарів. Принаймні, я не чув і не бачив.- в Анталії не літають мухи. Їм тут не подобається: геть всі відлітають в Україну.Зранку діалог із турецькими будівельниками спортивного майданчика:- Mehraba!- Günaydın! А правда, що в Україні припинили виробляти навіть шини?- Правда: акціонеры найбільшого виробника шин(Біла Церква, Київська область), вирішили ліквідувати підприємство.- А якже ви тепер будет їздити без шин?- Китайські та корейскі завеземо.- Китайські та корейскі? Хм... у нас у Турції такого лайна не знайдеш...- Я про те знаю: все все все вироблено в Турції... і кодиціонери, і пралки, і телевізори - навіть Хонду Сівік збирають саме тут та відправляють на продаж в Україну!- Ну, гума не вся...- І це знаю: спеціально подивився: презервативи "Made in UK".- Hoşça kal! (Счастливо оставаться (говорит уходящий))- Güle güle! (До свидания (говорит остающийся))- Görüşürüz! (Увидимся)