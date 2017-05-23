RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:03

Долярчик, тут ділись, не ділись, ніц не буде. У всіх же ж різні обставини (дохід) і ніхто з вами "золотою" жилою ділитись не буде. Хоч питай, хоч випитуй.
Я просто найманий робітник, який з "відсутності" розуму вкладає в недорогу нерухомість в/не в Україні. Депозити вже нічого не дають, ця тема закрита.
На фондовий ринок/кріпту/і т.д. в мене часу і ризиковості немає. Хоча, мабудь, це тема на майбутне.[/quote]

... так, так...... і скільки Долярчик "не скаче по валютних гілках" в пошуках подібної інфо. - нема ніц! :D
...і лише там, десь далеко в глибині душі :mrgreen: жевріє іскорка надії, що натрапить Долярчик на поважного ДОБРОГО пана(як пан Акурт), але старшого, років 85-90, якому вже немає сенсу "тримати секрети успіху", а навпаки, буде відчувати ШАЛЕНУ РАДІСТЬ/ЩАСТЯ, що він ще може з кимось поділитись своїми секретами! :D
п. с.
...і зверніть увагу, що Долярчик НЕ ПРОСИТЬ ГРОШЕЙ, ЧИ ЩЕ ЩОСЬ МАТЕРІАЛЬНОГО! - а лише малесеньку пораду/підказку..... :wink:[/quote]

Долярчик, так вже ж давали тобі повно рекомендацій, що робити.
Сама проста на мій погляд, це піти в айті тестером, а там же розвиватись - англійська, бізнес процеси, стати аналітиком і далі розвиватись, якщо мізки є.
Зі старту можно мати 500 долярів, і за пару років мати до 1500 долярів в місяць. Якщо помиляюсь, то поправте.
Це якщо мізки на айті є, якщо немає, то навчись гайки крутити, в країні знайти нормального сантехніка дуже важко.
А той шлях, що долярчик хоче, то поганий шлях. Під лежачий камінь вода не тече, а якщо ї тече, то ціна того може бути дуже великою.
От скажи мені, долярчик, чим ти краще за сотні тисяч інших людей, щоб поважний пан тобі якісь секрети розповідав і передавав? :lol:
Перепрошую, якщо дуже жорстоко чи грубо, але якщо будеш і далі на попі рівно сидіти, то і шанс войті в аіті провтикаєш...
Он пана Кодера запитай, може щось підкаже?
change_pm
 
Повідомлень: 67
З нами з: 03.02.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:15

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ч. 2

change_pm
... Я мав наувазі - ПА-СИВ-НИЙ ПРИБУТОК! - все решти не цікавить(активного - є валом на кожному кроці!) :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3943
З нами з: 19.10.15
Подякував: 122 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:27

Так і є, дуже інтересно буде прoчитати саме від пана Coder.
Долярчик його ТРОХЕ знає.

Може кому буде до вподоби: на осінь дуже дешеві квитки на авіапереліт до Туреччини.
Зображення
Я ось подвився: на виліт 8 або 9 листопада та поверненя у Львів 19 листопада сама низька ціна - від 65 долярів в один бік за маршрутом "Львів-Анталія" (пересадка в Стамбулі) - 135 долярів туди і назад.
Для довідки:
- жовтень-листопад -грудень чудові дні тут. Зазвичай на вулиці +25...+26. Море мінімум +21.
- сезон гранатів та дешевого харчування. Сезон інжиру вже закінчиться.
- я в минулому році купався у морі навіть 3 грудня. Вода була реально тепла - я не морж. Похолодало повітря до +17 десь із 10 грудня.
- готелі в старовинному чудовому місті "Калечии" (частка Анталії часів Османської імперії) - 8-14 євро за номер (без харчування).
Прокат авто - 90 лір в день (1 долар=4,25 ліри сьогодні, все для українця кожного дня стає дешевшим та дешевшим).

Своїм приятелям вчора купив на вересень авіаквитки за 164 доляри. Туди і назад.
Вирішили подбати про здоров"я: місяць тому чоловік був у справах зі Львова у Дніпрі, не знаю, де там "лазив", але його вкусив кліщ. Витягли.
Через 2 тижні з"явилися ознаки хвороби Лайма. Зробили аналізи: точно! Заражений борреліо́зом. Сидить зараз на потужних антибіотиках.
Спортсмен. Плаває через день у львівському аквапарку на вулиці Княгині Ольги та там же - тренажерний зал відвідує.
А кліщ про те не знав. Спортсмен так спортсмен! Іди-но сюди! Будеш починати розпадатися на частки та молекули вже зараз. Спортсмен, блін... Здоровий образ життя, хі-хі... (це так кліщ сказав).

ПРО ПРИЄМНИХ КОМАХ

Березень року 2017 від Різдва Христового.
Ми із жінкою плигнули у Львові у літак Pegasus airlines та полетіли через Стамбул до Тбілісі. Там був транфер до Гудаурі. Трохе покататися на лижах в останні дні весни.
Собаку залишили на родича, який спеціально приїхав до Львова погостити на 10 днів.
Дзвонить через тиждень: собака якась сумна.
- Ну й хай сумна...
Дзвонить знов: вона якось важко дихає...
- Ну то собака, все бува...

Повернулися десь 18 березня... Собака ледве дихає. Зняв з неї 3 кліща.
Відвіз до ветлікарні на Кульпарківській, взяли аналіз крові з вуха та виявили ще 3 кліща на тулубі. Витягли.
Аналіз скоро показав, що суттєво заражена, але шанси ще є.
Якість страхітні дорогі уколи. Кажуть ветеринари, що ще б доба-дві, і нарешті позбавилися б того чотириногого клопоту (хі-хі).
Вижила.
Купили новий французький чудо-засіб щось за 800 гривень.
Боялися ходити по Львову до листопада.

Так ось:
- в Анталії НЕМЄ ніяких комах.
- в Анталії ні в кого немає москитних сіток на вікнах.
- я в Анталії сплю із відкритими вікнами без всяких сіток. Нічого не залітає.
- в Анталії немає комарів. Принаймні, я не чув і не бачив.
- в Анталії не літають мухи. Їм тут не подобається: геть всі відлітають в Україну.

Зранку діалог із турецькими будівельниками спортивного майданчика:
- Mehraba!
- Günaydın! А правда, що в Україні припинили виробляти навіть шини?
- Правда: акціонеры найбільшого виробника шин Росава (Біла Церква, Київська область), вирішили ліквідувати підприємство.
- А якже ви тепер будет їздити без шин?
- Китайські та корейскі завеземо.
- Китайські та корейскі? Хм... у нас у Турції такого лайна не знайдеш...
- Я про те знаю: все все все вироблено в Турції... і кодиціонери, і пралки, і телевізори - навіть Хонду Сівік збирають саме тут та відправляють на продаж в Україну!
- Ну, гума не вся...
- І це знаю: спеціально подивився: презервативи "Made in UK".
- Hoşça kal! (Счастливо оставаться (говорит уходящий))
- Güle güle! (До свидания (говорит остающийся))
- Görüşürüz! (Увидимся)
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2270
З нами з: 12.02.09
Подякував: 226 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:- в Анталії НЕМЄ ніяких комах.- в Анталії ні в кого немає москитних сіток на вікнах.- я в Анталії сплю із відкритими вікнами без всяких сіток. Нічого не залітає.- в Анталії немає комарів. Принаймні, я не чув і не бачив.- в Анталії не літають мухи. Їм тут не подобається: геть всі відлітають в Україну.


Как то не верится.... Разве так бывает ? Хотя может это морской воздух ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4297
З нами з: 07.05.11
Подякував: 637 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:28

  akurt написав:Кажуть ветеринари, що ще б доба-дві, і нарешті позбавилися б того чотириногого клопоту (хі-хі).
Вижила.

Повезло вашей собачке. Наш чихуа сегодня отправился в собачий рай, от укуса одного клеща. Капали три дня, не помогло.
***
"в Анталії НЕМЄ ніяких комах".
Может, травят? В Кемере в сентябре прошлого года от комаров не было спасения (в вечернее время, потом исчезали).
***
По теме, вопрос. akurt, подскажите, пожалуйста, какую обычно площадь имеют квартиры формата 1+1 в Анталии?
bk45
 
Повідомлень: 7
З нами з: 23.04.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:26

...а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ч. 3

  akurt написав:Так і є, дуже інтересно буде прoчитати саме від пана Coder.
Долярчик його ТРОХЕ знає.

...так пан Кодер теж порадить вчитись, вчитись, вчитись(слова Леніна? :mrgreen:)
...так я відповім, що моя жінка вчилась, вчилась, вчилась(Долярчик в той час цеглу і бетонний розчин в Польщі подавав :D) і довчилась до ДВОХ дипломів(один з яких ЧЕРВОНИЙ!) і отримує на сьогодні аж 5 000грн/міс(вчителька), а той Долярчик, який замість книжки, брав цеглу і "болгарку" до рук :mrgreen: на сьогодні заробляє втричі більше, ніж його дружина з ДВОМА ДИПЛОМАМИ!!!
(а хто ж ще порахує ПОТРАЧЕНІ роки/ЖИТТЯ дружини на здобуття двох дипломів, за які, тим часом, Долярчик "сколотив" стартовий капітал?)

... блііі-ііін! - ну хто тут ще так гарно розкаже свою автобіографію, крім Долярчика???! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3943
З нами з: 19.10.15
Подякував: 122 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 63646566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zagotovkinazimu, Долярчик і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 223, 224, 225
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2248 158399
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 09:26
akurt
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2808 392313
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 19:58
Долярчик
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 16680
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.