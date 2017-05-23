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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:03

Долярчик, тут ділись, не ділись, ніц не буде. У всіх же ж різні обставини (дохід) і ніхто з вами "золотою" жилою ділитись не буде. Хоч питай, хоч випитуй.
Я просто найманий робітник, який з "відсутності" розуму вкладає в недорогу нерухомість в/не в Україні. Депозити вже нічого не дають, ця тема закрита.
На фондовий ринок/кріпту/і т.д. в мене часу і ризиковості немає. Хоча, мабудь, це тема на майбутне.[/quote]

... так, так...... і скільки Долярчик "не скаче по валютних гілках" в пошуках подібної інфо. - нема ніц! :D
...і лише там, десь далеко в глибині душі :mrgreen: жевріє іскорка надії, що натрапить Долярчик на поважного ДОБРОГО пана(як пан Акурт), але старшого, років 85-90, якому вже немає сенсу "тримати секрети успіху", а навпаки, буде відчувати ШАЛЕНУ РАДІСТЬ/ЩАСТЯ, що він ще може з кимось поділитись своїми секретами! :D
п. с.
...і зверніть увагу, що Долярчик НЕ ПРОСИТЬ ГРОШЕЙ, ЧИ ЩЕ ЩОСЬ МАТЕРІАЛЬНОГО! - а лише малесеньку пораду/підказку..... :wink:[/quote]

Долярчик, так вже ж давали тобі повно рекомендацій, що робити.
Сама проста на мій погляд, це піти в айті тестером, а там же розвиватись - англійська, бізнес процеси, стати аналітиком і далі розвиватись, якщо мізки є.
Зі старту можно мати 500 долярів, і за пару років мати до 1500 долярів в місяць. Якщо помиляюсь, то поправте.
Це якщо мізки на айті є, якщо немає, то навчись гайки крутити, в країні знайти нормального сантехніка дуже важко.
А той шлях, що долярчик хоче, то поганий шлях. Під лежачий камінь вода не тече, а якщо ї тече, то ціна того може бути дуже великою.
От скажи мені, долярчик, чим ти краще за сотні тисяч інших людей, щоб поважний пан тобі якісь секрети розповідав і передавав? :lol:
Перепрошую, якщо дуже жорстоко чи грубо, але якщо будеш і далі на попі рівно сидіти, то і шанс войті в аіті провтикаєш...
Он пана Кодера запитай, може щось підкаже?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:15

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ч. 2

change_pm
... Я мав наувазі - ПА-СИВ-НИЙ ПРИБУТОК! - все решти не цікавить(активного - є валом на кожному кроці!) :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:27

Так і є, дуже інтересно буде прoчитати саме від пана Coder.
Долярчик його ТРОХЕ знає.

Може кому буде до вподоби: на осінь дуже дешеві квитки на авіапереліт до Туреччини.
Зображення
Я ось подвився: на виліт 8 або 9 листопада та поверненя у Львів 19 листопада сама низька ціна - від 65 долярів в один бік за маршрутом "Львів-Анталія" (пересадка в Стамбулі) - 135 долярів туди і назад.
Для довідки:
- жовтень-листопад -грудень чудові дні тут. Зазвичай на вулиці +25...+26. Море мінімум +21.
- сезон гранатів та дешевого харчування. Сезон інжиру вже закінчиться.
- я в минулому році купався у морі навіть 3 грудня. Вода була реально тепла - я не морж. Похолодало повітря до +17 десь із 10 грудня.
- готелі в старовинному чудовому місті "Калечии" (частка Анталії часів Османської імперії) - 8-14 євро за номер (без харчування).
Прокат авто - 90 лір в день (1 долар=4,25 ліри сьогодні, все для українця кожного дня стає дешевшим та дешевшим).

Своїм приятелям вчора купив на вересень авіаквитки за 164 доляри. Туди і назад.
Вирішили подбати про здоров"я: місяць тому чоловік був у справах зі Львова у Дніпрі, не знаю, де там "лазив", але його вкусив кліщ. Витягли.
Через 2 тижні з"явилися ознаки хвороби Лайма. Зробили аналізи: точно! Заражений борреліо́зом. Сидить зараз на потужних антибіотиках.
Спортсмен. Плаває через день у львівському аквапарку на вулиці Княгині Ольги та там же - тренажерний зал відвідує.
А кліщ про те не знав. Спортсмен так спортсмен! Іди-но сюди! Будеш починати розпадатися на частки та молекули вже зараз. Спортсмен, блін... Здоровий образ життя, хі-хі... (це так кліщ сказав).

ПРО ПРИЄМНИХ КОМАХ

Березень року 2017 від Різдва Христового.
Ми із жінкою плигнули у Львові у літак Pegasus airlines та полетіли через Стамбул до Тбілісі. Там був транфер до Гудаурі. Трохе покататися на лижах в останні дні весни.
Собаку залишили на родича, який спеціально приїхав до Львова погостити на 10 днів.
Дзвонить через тиждень: собака якась сумна.
- Ну й хай сумна...
Дзвонить знов: вона якось важко дихає...
- Ну то собака, все бува...

Повернулися десь 18 березня... Собака ледве дихає. Зняв з неї 3 кліща.
Відвіз до ветлікарні на Кульпарківській, взяли аналіз крові з вуха та виявили ще 3 кліща на тулубі. Витягли.
Аналіз скоро показав, що суттєво заражена, але шанси ще є.
Якість страхітні дорогі уколи. Кажуть ветеринари, що ще б доба-дві, і нарешті позбавилися б того чотириногого клопоту (хі-хі).
Вижила.
Купили новий французький чудо-засіб щось за 800 гривень.
Боялися ходити по Львову до листопада.

Так ось:
- в Анталії НЕМЄ ніяких комах.
- в Анталії ні в кого немає москитних сіток на вікнах.
- я в Анталії сплю із відкритими вікнами без всяких сіток. Нічого не залітає.
- в Анталії немає комарів. Принаймні, я не чув і не бачив.
- в Анталії не літають мухи. Їм тут не подобається: геть всі відлітають в Україну.

Зранку діалог із турецькими будівельниками спортивного майданчика:
- Mehraba!
- Günaydın! А правда, що в Україні припинили виробляти навіть шини?
- Правда: акціонеры найбільшого виробника шин Росава (Біла Церква, Київська область), вирішили ліквідувати підприємство.
- А якже ви тепер будет їздити без шин?
- Китайські та корейскі завеземо.
- Китайські та корейскі? Хм... у нас у Турції такого лайна не знайдеш...
- Я про те знаю: все все все вироблено в Турції... і кодиціонери, і пралки, і телевізори - навіть Хонду Сівік збирають саме тут та відправляють на продаж в Україну!
- Ну, гума не вся...
- І це знаю: спеціально подивився: презервативи "Made in UK".
- Hoşça kal! (Счастливо оставаться (говорит уходящий))
- Güle güle! (До свидания (говорит остающийся))
- Görüşürüz! (Увидимся)
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:- в Анталії НЕМЄ ніяких комах.- в Анталії ні в кого немає москитних сіток на вікнах.- я в Анталії сплю із відкритими вікнами без всяких сіток. Нічого не залітає.- в Анталії немає комарів. Принаймні, я не чув і не бачив.- в Анталії не літають мухи. Їм тут не подобається: геть всі відлітають в Україну.


Как то не верится.... Разве так бывает ? Хотя может это морской воздух ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:28

  akurt написав:Кажуть ветеринари, що ще б доба-дві, і нарешті позбавилися б того чотириногого клопоту (хі-хі).
Вижила.

Повезло вашей собачке. Наш чихуа сегодня отправился в собачий рай, от укуса одного клеща. Капали три дня, не помогло.
***
"в Анталії НЕМЄ ніяких комах".
Может, травят? В Кемере в сентябре прошлого года от комаров не было спасения (в вечернее время, потом исчезали).
***
По теме, вопрос. akurt, подскажите, пожалуйста, какую обычно площадь имеют квартиры формата 1+1 в Анталии?
bk45
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:26

...а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ч. 3

  akurt написав:Так і є, дуже інтересно буде прoчитати саме від пана Coder.
Долярчик його ТРОХЕ знає.

...так пан Кодер теж порадить вчитись, вчитись, вчитись(слова Леніна? :mrgreen:)
...так я відповім, що моя жінка вчилась, вчилась, вчилась(Долярчик в той час цеглу і бетонний розчин в Польщі подавав :D) і довчилась до ДВОХ дипломів(один з яких ЧЕРВОНИЙ!) і отримує на сьогодні аж 5 000грн/міс(вчителька), а той Долярчик, який замість книжки, брав цеглу і "болгарку" до рук :mrgreen: на сьогодні заробляє втричі більше, ніж його дружина з ДВОМА ДИПЛОМАМИ!!!
(а хто ж ще порахує ПОТРАЧЕНІ роки/ЖИТТЯ дружини на здобуття двох дипломів, за які, тим часом, Долярчик "сколотив" стартовий капітал?)

... блііі-ііін! - ну хто тут ще так гарно розкаже свою автобіографію, крім Долярчика???! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:17

Долярчик вы такой милый. Читаю вас и градус милоты зашакаливает:)
zagotovkinazimu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:47

Не в тему ветки, но все же...

Долярчик
Пан Долярчик має магазин, щось у ньому продає, тим хто ходить по вулиці повз. Але світ змінився. До тих хто ходить повз, можна додати тих, хто приїде навмисно.
Поступають Долярчику поради вивчитися на кодера, але це повна зміна того, чим займатися. Хто прокормить на перехідний період?
Моя порада - встругнути сайтик по товарах магазину, трошки просунути. Він зможе збільшити потік покупців. Таке можна зробити і за 10$, і за 100, і за 1000. Як раз відволіктись від стрибання по форумах. Зареєструвати доменчик, HTML не важкий. Знайти зразок сайту, що подобається, перекозлити під себе, а далі потрошку покращувати.
Буде таке хоббі, що може перерости у щось корисне. В магазині всі товари мають бути присутні фізично, щоб продатися. А на сайті можна продавати зображення тих товарів. Викупати тільки під конкретного покупця. Співчуваючих пану на цьому форумі бачу вже багато. Багато хто з айті. Дивись, поможуть з просуванням.
alex77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:17

alex77
... дякую!
Ви не повірите, але вже декілька днів, як почав щось подібне робити, про що пишете вище!

...створив свій сайт(жінка допомогла, бо я в тому слабо розбираюсь) :D
...тільки от найбільша, покищо, поблема, якраз із просуванням....
- де і головне, ЯК САМЕ його просувати? - зразу кажу, що покищо ПЛАТНО його просувати - нехочу! (бо сайт, ще дуже "сируватий" і ще мало там товару)

.... - почав з ОЛХ-са, і ще з якогось(назви непам"ятаю) з безкоштовних.......- теж, тільки щось три закинув, а далі пише, що ліміт вичерпаний.... або на інших розділах, то пише, що плвтно :(

... то ж питання до Вас усіх: де ще можна БЕЗКОШТОВЕО попросувати/прорекламувати свій сайт?
... буду вдячний за посилання на такі сайти/оголошення :!:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:23

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  alex77 написав:Поступають Долярчику поради вивчитися на кодера, але це повна зміна того, чим займатися. Хто прокормить на перехідний період?

...а це - взагалі, ЗОЛОТІ СЛОВА! - які багато хто не розуміє! :!: :idea:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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