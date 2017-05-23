Там ввечері все обробляють чимось, дуже воняє.
НІХТО НІЧИМ ТУТ НІЧОГО НЕ ТРАВИТЬ.
Отвечаю: обычно планировка квартиры 1+1 (по нашему "двушка") - 51-60 квадратных метров.
У меня 51. Во Львове у меня "двушка" 74 квадрата.
По такой же цене была в моем же доме в Анталии 53 квадрата (на 2 квадрата больше, но цена таже), но с видом не на горы, а на наш плавательный бассейн.
Мы с женой выбрали вид на горы. Утром, просыпаясь, первое, что я вижу: голубое небо и горную гряду.
У меня классика: входная дверь, коридор, по коридору - 3 двери: вход в главную комнату (кухня-студия) с французским балконом и обычным балконом 2,40х1,80, вход в санузел-душевую (горячая вода круглосуточно бесплатно), и вход в спальню.
Балкон - это перила из нержавейки, на полу кафель, по периметру - полупрозрачное дымчатое толстое стекло ( с улицы ничего не видно, на улицу все видно), отделка по периметру мрамором.
На всех окнах - стеклопакеты, подоконники из полированного мрамора, опускающиеся наружные жалюзи, в основной комнате - с электроприводом.
То есть кнопку нажимаешь - они опускаются. Это все входит в комплектацию квартиры.
на блажен есть освещение и светильник, почти никогда не включаем.
В комнатах все освещение - спрятанное под гипокартоном по периметру ленточное освещение да светодиодах.
Сегодня заработал на консультационных услугах 4 500 лир, мелочь, а штучка баксов - даже больше - приятно.
На 200 лир заправился - полный бак (завтра собираюсь поехать далеко в горы в каньон), купил 2 бутылочки вина: себе красного сухого (20 лир), жене белого сухого (25 лир).
Жена еще не вернулась с шопинга. (отпустил на шопинг еще в 12-00).
Есть филе Сибаса и овощи, запеченные в духовке. С голоду не умрем! Но пасаран!