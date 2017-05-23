Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:43

komp!

Бомжей своих подъездных и наркоманов, что к дочке приходят, будешь на "ты" называть, понял, или дать между ног?

Только если не по чему бить между ног меня расстроит, больше АБСОЛЮТНО ничего.

Занимайся шинами, умный ты наш...

И я тебя, несчастного, ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ РАССТРОЮ: у меня реально очень все хорошо.

Ты даже за всю свою жизнь не сможешь понять, как все хорошо.

Я не говорю "учись", есть человеки, которые не способны учиться, не дано от природы.

Не забредал раньше - все глупости писал на других ветках - читаю и смеюсь - и не забредай сюда. Никчема с двумя золотыми дутыми медалями.



P.S. Жена наконец-то вернулись с шопинга.

Купила мне 2 футболки по 11 лир (по 65 гривен).

Себе - туфельки кожаные прикольные - 50 бакинских стоят.

Пусть играется, последние бакинские что-ли?

(компу не рассказывайте - на кефир денюх нету).

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"