Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Відповідаю про комах: нічим не травлять, те, як травлять, я особисто знаю по Єгипту, де зазвичай плавав у Красному морі із маскою, трубкою та ластами в Хургаді двічі на рік. Там ввечері все обробляють чимось, дуже воняє. НІХТО НІЧИМ ТУТ НІЧОГО НЕ ТРАВИТЬ.
bk45 написав:По теме, вопрос. akurt, подскажите, пожалуйста, какую обычно площадь имеют квартиры формата 1+1 в Анталии?
Отвечаю: обычно планировка квартиры 1+1 (по нашему "двушка") - 51-60 квадратных метров. У меня 51. Во Львове у меня "двушка" 74 квадрата. По такой же цене была в моем же доме в Анталии 53 квадрата (на 2 квадрата больше, но цена таже), но с видом не на горы, а на наш плавательный бассейн. Мы с женой выбрали вид на горы. Утром, просыпаясь, первое, что я вижу: голубое небо и горную гряду. У меня классика: входная дверь, коридор, по коридору - 3 двери: вход в главную комнату (кухня-студия) с французским балконом и обычным балконом 2,40х1,80, вход в санузел-душевую (горячая вода круглосуточно бесплатно), и вход в спальню. Балкон - это перила из нержавейки, на полу кафель, по периметру - полупрозрачное дымчатое толстое стекло ( с улицы ничего не видно, на улицу все видно), отделка по периметру мрамором. На всех окнах - стеклопакеты, подоконники из полированного мрамора, опускающиеся наружные жалюзи, в основной комнате - с электроприводом. То есть кнопку нажимаешь - они опускаются. Это все входит в комплектацию квартиры. На балконе есть освещение и светильник, почти никогда не включаем. В комнатах все освещение - спрятанное под гипсокартоном по периметру ленточное освещение на светодиодах.
Сегодня заработал на консультационных услугах 4 500 лир, мелочь, а штучка баксов - даже больше - приятно. На 200 лир заправился - полный бак (завтра собираюсь поехать далеко в горы в каньон), купил 2 бутылочки вина: себе красного сухого (20 лир), жене белого сладкого (первый раз увидел в продаже сладкое - 25 лир). Жена еще не вернулась с шопинга. (отпустил на шопинг еще в 12-00). Есть филе Сибаса и овощи, запеченные в духовке. С голоду не умрем! Но пасаран!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 20:41, всього редагувалось 3 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Зранку діалог із турецькими будівельниками спортивного майданчика: - Mehraba! - Günaydın! А правда, що в Україні припинили виробляти навіть шини? - Правда: акціонеры найбільшого виробника шин Росава (Біла Церква, Київська область), вирішили ліквідувати підприємство. - А якже ви тепер будет їздити без шин?
Ну ты звиздун известный, великолепные проценты уже получил в лирах? наверное это тебя в результате расстроит:
Ликвидация "Росавы" не повлияет на работу Белоцерковского шинного завода – директор компании
Киев. 4 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Ликвидация ЧАО "Росава" (Белая Церковь Киевской обл.) не окажет негативного влияния на работу Белоцерковского шинного завода, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на генерального директора "Росавы" Александра Далибу. "Решение общего собрания акционеров, состоявшегося 30 апреля 2018 года (о ликвидации "Росавы" – /ИФ/), по сути, представляет собой реструктуризацию предприятия в рамках действующего законодательства Украины и соответствует требованиям рынка о разделении разных сегментов: производства шин, их реализации, маркетинговой стратегии и пр. Реструктуризация предусматривает полное сохранение существующих рабочих мест, увеличение объема производства", - цитирует его пресс-служба. По словам А.Далибы, акционеры намерены инвестировать дополнительные средства в развитие Белоцерковского шинного завода и других предприятий "Росавы", объем производства планируется увеличить, а штат расширять не менее чем на 75-125 чел. ежегодно.
komp! Бомжей своих подъездных и наркоманов, что к дочке приходят, будешь на "ты" называть, понял, или дать между ног? Только если не по чему бить между ног меня расстроит, больше АБСОЛЮТНО ничего. Занимайся шинами, умный ты наш... И я тебя, несчастного, ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ РАССТРОЮ: у меня реально очень все хорошо. Ты даже за всю свою жизнь не сможешь понять, как все хорошо. Я не говорю "учись", есть человеки, которые не способны учиться, не дано от природы. Не забредал раньше - все глупости писал на других ветках - читаю и смеюсь - и не забредай сюда. Никчема с двумя золотыми дутыми медалями.
P.S. Жена наконец-то вернулись с шопинга. Купила мне 2 футболки по 11 лир (по 65 гривен). Себе - туфельки кожаные прикольные - 50 бакинских стоят. Пусть играется, последние бакинские что-ли? (компу не рассказывайте - на кефир денюх нету).
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt Вообще то ветка довольно интересна, но ХАМСТВО акурта уже просто зашкаливает. Это не ЖЖ блогера, а финансовый открытый форум. Поэтому тут все вправе писать всё, что считают нужным, в рамках правил форума. И не Вам указывать кому здесь находиться. Научитесь быть более толерантным к собеседникам. И если они позволяют себе одно оскорбительное слово, то совершенно не интересно читать Ваш ушат оскорблений в адрес собеседника размером в полстраницы.
akurt написав:Відповідаю про комах: нічим не травлять, те, як травлять, я особисто знаю по Єгипту, де зазвичай плавав у Красному морі із маскою, трубкою та ластами в Хургаді двічі на рік. Там ввечері все обробляють чимось, дуже воняє. НІХТО НІЧИМ ТУТ НІЧОГО НЕ ТРАВИТЬ.
Вы знаете, в век интернета проверить слова собеседника труда не составляет. Мэрия Анталии продолжает напряженную борьбу с комарами и насекомыми. 529 сотрудников, 65 транспортных средств и одна лодка в море ведущие в каждом районе города биологическую, химическую и культурную борьбу команды, мгновенно реагируют на жалобы от граждан. Мэрия города Анталия, начавшую борьбу, в особенности, с комаров,мух,а также такие вредители как тараканы, клещи и мыши, приносящие вред общественному здоровью, осуществляются методы эффективной борьбы. Непрерывно борьба ведётся в составе 529 сотрудников, 65 транспортных средств и 1 лодки. Для профилактики заболеваний,планируется сознательная и основанная на научных методах борьба и направленная на защиту здоровья населения и окружающей среды. На суше, ведётся борьба с комарами в застойных вод, в то время как на море, проводятся опрыскивания против мух в полостях пещер и скал. Команды из Управления санитарного состояния окружающей среды мэрии города Анталии ,проводят, направленную в рамках комплексной программы,биологическую, химическую и культурную борьбу .Рассматриваются жалобы от населения в связи с использованием в борьбе с насекомыми инсектицида и ларвацита, разрешённых Министерством здравоохранения. Жалобы быстро разрешаются аварийно-спасательными командами. Жалобы граждане по поводу вредителей, могут сообщить в Управление санитарного состояния окружающей среды мэрии города Анталии по номеру телефона 249 52 01-326 47 70. http://antalyatoday.ru/forum/showthread.php?t=6622 И на закуску В Турции появились комары-переносчики лихорадки Зика.http://www.interfax.ru/world/597455 Маленькая ложь рождает большую неправду. Понятно Ваше желание писать, что в Турции рай, а в Украине ж...а, но делайте это уже не так откровенно предвзято.
Temps написав:akurt Вообще то ветка довольно интересна, но ХАМСТВО акурта уже просто зашкаливает. Это не ЖЖ блогера, а финансовый открытый форум. Поэтому тут все вправе писать всё, что считают нужным, в рамках правил форума. И не Вам указывать кому здесь находиться. Научитесь быть более толерантным к собеседникам. И если они позволяют себе одно оскорбительное слово, то совершенно не интересно читать Ваш ушат оскорблений в адрес собеседника размером в полстраницы.
Вы в самом деле считаете, что какое то убожество может меня на "ты" называть? Флаг ТЕБЕ руки, Temps!
И напиши что-то дельное - хоть раз в жизни - потом будешь мне про хамство рассказывать! ОК? Только дельное напиши. ОК? И еще: НЕ ищи - ТЫ - недостатки в работе мэрии Анталии. Ищи - ТЫ - недостатки в работе мэрии своего города - кстати, ты где живешь? Признаться побоишься, или напишешь? Там давно радиоактивные отходы в землю зарывали? Ты точно знаешь, где это? Лично проверял? Честно, буду ждать. Пиши, не бойся... Цитата ТВОЯ: "...тут все вправе писать всё, что считают нужным, в рамках правил форума".
Прикольно: слетелось воронье на ветку. Читаю БРЕД умника, которого оскопили в банке - отняли последние 100 гривен - и восторгаюсь, оцените слог:
Temps написав:Сегодня произошло знаменательное событие. Поправьте меня, но я не могу вспомнить, чтобы из-за массового, практически мгновенного, изменения личной стратегии вкладчика (резкая ориентация на вынос из-за подлого изменения правил игры) и последовавших за этим действий на вынос - какой-либо банк всего лишь через пару недель пошел на по пятую и вернул все правила назад. Это говорит, что вкладчик сейчас очень информирован, не ленив, не любит в свою сторону даже малейшего обмана и очень быстро на это голосует ногами. А в абанке все-таки есть умные люди, которые поняли это и вернули все назад. А вот тех, кто принимал решения пару недель назад надо гнать из банковского сектора. Так не понимать сегодняшнего вкладчика это надо "уметь".
Просто шедевр. Это убогое создание мне рассказывает про комаров в Анталии.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Раскрываю секрет! Рыбку я употребляю только с сухим белым вином. А его беру в МЕТРО - там выбор больше! Едем в МЕТРО! Там и рыбку возьмем! Ай красвец Сибас - страдарта 600/800! К празднику за такой Сибас акция - вместо цены в 32 лиры - только 24,99 лир! Это по 162 гривны кило! Беру 2! Два Сибаса затянули на 1350 граммов... крупненькие, хорошенькие... Эй, мусульманин! Сделай мне филе! Филе, я сказал!
А ты знаешь, героический риелтор недвижимости в Анталии, что твоя фраза Эй, мусульманин! Сделай мне филе! Филе, я сказал! есть разжигание ненависти на религиозной почве, унижение человека по религиозному признаку. И если тут на форуме на это никто внимания не обратит, то в Турции ты попал. И найти тебя в Анталии на машине с украинской регистрацией турецкой полиции будет несложно. Пост можешь не удалять, гугл помнит все. Поэтому предлагаю гонор и хамство свое тебе поумерить.
Парень, ты не увиливай! Не надо анализировать, какая из моих ягодиц больше - левая или правая. Жду: - дельное... - где живешь... - как ты обеспокоен лично работой мэрии своего города, что и как она травит в эти дни: крыс, комаров, мышей. - как травишь комаров лично ТЫ.
А рыбку я и без тебя съем с белым сухим, понял, ТЫ?
P.S. Фраза "Эй, мусульманин" взята из моего любимого фильма "12 стульев" - это там, где Пуговкин снимался. Не перестаю удивляться, сколько по улицам ходит убогих духом людей. НИЧЕГО ДЕЛЬНОГО СКАЗАТЬ НЕ В СОСТОЯНИИ. МозК атрофировался. Очередной менторский тон: сам не в состоянии НИЧЕГО сказать, и ни о чем не в состоянии сказать, сразу перемыкает одна из одной извилина, а мне указывает. Забавно, что всплеск эмоций ничего не значащих на этом Земном шаре двух людей - последнего и иже с ним знатока - произошел ПРОСТО после того, как я отвечал на невинный вопрос форумчанина о планировке квартиры. Это ваще круто...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 21:12, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"