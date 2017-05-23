Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Раз ветка твоя (как ты ошибочно считаешь), то обсуждать в ней будем именно тебя и твои слова. Ты порылся в моих постах, замечательно. Ты меня проанализировал и оценил, тоже хорошо. Теперь я проанализирую и оценю тебя. Ты обыкновенный риелтор недвижимости в Анталии. Если по началу ветки это было не совсем понятно, то теперь все выкристаллизовалось. Да, твоя задача - загон в турецкую недвижимость. Для этого весь этот антураж как в Турции хорошо, а в Украине плохо. По всем параметрам. Деньги, которыми ты вчера хвастался (фунтами и долларами на обмен на лиры) это деньги твоих клиентов, купивших вчера-сегодня недвижимость. И заработанные тобой 4500 лир консультационных услуг и есть твои риелторские проценты. Не забудь с них налоги заплатить). Поэтому еще раз - ветка не твоя и ты тут не хозяин. В ЖЖ можешь модерировать, а тут нет. Писать здесь будут все кто хочет и что хочет (в рамках правил форума).
Temps! Никогда и никому не рассказывай, что ты вообще называешься на букву "Ч". Ты просто глупец. На букву "Г". Это печально, но это - правда. Ты ошибаешься во всем на свете в этой жизни и в том числе в том, что я - риелтор в Анталии. Эту глупость до тебя - всё хотели придумать мне род занятий - на этой ветке уже писало человек 5 неудачников по жизни. Я никогда не были риелтором ни в Украине, ни здесь. Ты задумайся над этим, ошибки ТВОИ стоят дорого ТВОИМ - если есть - детям. Детей мне жалко. Если есть. Если дети от тебя действительно есть, то это еще хуже. Будь проще: - что-то дельное... - что-то конкретное, а не набор глупостей... - в каком городе живешь... - как ты узнал, где именно спрятаны в земле твоего города капсулы с радиоактивными отходами... - как именно ты помогаешь мэрии твоего города бороться с крысами, комарами и мухами. Жду.
P.S. Для адекватного читателя: ни я, ни мои родственники ни по моей линии, ни по линии жены НИКОГДА не имели НИКАКОГО отношения с риелторами, кроме случаев продажи моей свахой недвиги во Франции. Там всё ОК.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Темпс! Будет проще! Прекрати анализирвать размер моих ягодиц. Дай ответ на вопросы. Что же ты так боишься? Совсем х******? Забыл спросить (прости): ты хоть сегодня ел? Могу отрезать кусочек белого мягкого сыра - с бокалом белого сухого очень даже. Рекомендую. Напиши, какое образование, нашел ли работу по специальности, сколько зарабатываешь (можешь соврать, мы поймем), заработал ли хоть на какое-то кубло, есть ли деньги на памперсы детям, не проститутка ли дочь и не наркоман ли сын? Ну и это, как его, дельное что-то... Бред то мы в твоих постах уж почти весь прочитали...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 21:32, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Не темни, Тэмпс. Чего достиг в жизни? В каком городе живешь - что, совсем хреново? Стыдно и признаться? Дай угадаю: Никополь? Павлоград? Крыс чем у вас травят? А комаров? Что то дельное скажешь? Не скрывай! "Корнет, вы - женщина?" (из моего любимого фильма Эльдара Рязанова).
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"