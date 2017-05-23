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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Раз ветка твоя (как ты ошибочно считаешь), то обсуждать в ней будем именно тебя и твои слова.
Ты порылся в моих постах, замечательно. Ты меня проанализировал и оценил, тоже хорошо.
Теперь я проанализирую и оценю тебя.
Ты обыкновенный риелтор недвижимости в Анталии. Если по началу ветки это было не совсем понятно, то теперь все выкристаллизовалось.
Да, твоя задача - загон в турецкую недвижимость. Для этого весь этот антураж как в Турции хорошо, а в Украине плохо. По всем параметрам.
Деньги, которыми ты вчера хвастался (фунтами и долларами на обмен на лиры) это деньги твоих клиентов, купивших вчера-сегодня недвижимость. И заработанные тобой 4500 лир консультационных услуг и есть твои риелторские проценты. Не забудь с них налоги заплатить).
Поэтому еще раз - ветка не твоя и ты тут не хозяин. В ЖЖ можешь модерировать, а тут нет. Писать здесь будут все кто хочет и что хочет (в рамках правил форума).
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:12

  akurt написав:P.S. Фраза "Эй, мусульманин" взята из моего любимого фильма "12 стульев" - это там, где Пуговкин снимался.

Я думаю в турецкой полиции разберуться и про фразу, и про ее окончание и про фото, над которым она.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:15

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

...ой, вибачте, зайду папІЗЖе! :mrgreen:
(нічого собі перепалка на гілці ) :shock:.... і то ще Франт з Сінусом не заходили! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 04 тра, 2018 21:15, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:15

Temps!
Никогда и никому не рассказывай, что ты вообще называешься на букву "Ч".
Ты просто глупец. На букву "Г".
Это печально, но это - правда.
Ты ошибаешься во всем на свете в этой жизни и в том числе в том, что я - риелтор в Анталии.
Эту глупость до тебя - всё хотели придумать мне род занятий - на этой ветке уже писало человек 5 неудачников по жизни.
Я никогда не были риелтором ни в Украине, ни здесь.
Ты задумайся над этим, ошибки ТВОИ стоят дорого ТВОИМ - если есть - детям.
Детей мне жалко.
Если есть.
Если дети от тебя действительно есть, то это еще хуже.
Будь проще:
- что-то дельное...
- что-то конкретное, а не набор глупостей...
- в каком городе живешь...
- как ты узнал, где именно спрятаны в земле твоего города капсулы с радиоактивными отходами...
- как именно ты помогаешь мэрии твоего города бороться с крысами, комарами и мухами.
Жду.

P.S. Для адекватного читателя: ни я, ни мои родственники ни по моей линии, ни по линии жены НИКОГДА не имели НИКАКОГО отношения с риелторами, кроме случаев продажи моей свахой недвиги во Франции. Там всё ОК.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:23

akurt
О, гонора и хамства уже поменьше становиться, значит все верно пишу.
Так, глядишь, скоро как с нормальным человеком общаться можно будет по теме ветки.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:24

Темпс! Будет проще!
Прекрати анализирвать размер моих ягодиц.
Дай ответ на вопросы.
Что же ты так боишься?
Совсем х******?
Забыл спросить (прости): ты хоть сегодня ел?
Могу отрезать кусочек белого мягкого сыра - с бокалом белого сухого очень даже.
Рекомендую.
Напиши, какое образование, нашел ли работу по специальности, сколько зарабатываешь (можешь соврать, мы поймем), заработал ли хоть на какое-то кубло, есть ли деньги на памперсы детям, не проститутка ли дочь и не наркоман ли сын?
Ну и это, как его, дельное что-то...
Бред то мы в твоих постах уж почти весь прочитали...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 21:32, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:30

  akurt написав:Темпс! Будет проще!
Прекрати анализирвать размер моих ягодиц.
Дай ответ на вопросы.
Что же ты так боишься?
Совсем х******?
Забыл спросить (прости): ты хоть сегодня ел?

Анализ моих ягодиц начал ты. Я, основываясь на принципе паритетности, анализирую твои. Когда закончу анализ? Когда ты перестанешь оскорблять оппонентов.
Все в твоих руках. Даже твои ягодицы.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:34

Не темни, Тэмпс.
Чего достиг в жизни?
В каком городе живешь - что, совсем хреново? Стыдно и признаться? Дай угадаю: Никополь? Павлоград?
Крыс чем у вас травят?
А комаров?
Что то дельное скажешь? Не скрывай!
"Корнет, вы - женщина?"
(из моего любимого фильма Эльдара Рязанова).
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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