Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:15

Temps!

Никогда и никому не рассказывай, что ты вообще называешься на букву "Ч".

Ты просто глупец. На букву "Г".

Это печально, но это - правда.

Ты ошибаешься во всем на свете в этой жизни и в том числе в том, что я - риелтор в Анталии.

Эту глупость до тебя - всё хотели придумать мне род занятий - на этой ветке уже писало человек 5 неудачников по жизни.

Я никогда не были риелтором ни в Украине, ни здесь.

Ты задумайся над этим, ошибки ТВОИ стоят дорого ТВОИМ - если есть - детям.

Детей мне жалко.

Если есть.

Если дети от тебя действительно есть, то это еще хуже.

Будь проще:

- что-то дельное...

- что-то конкретное, а не набор глупостей...

- в каком городе живешь...

- как ты узнал, где именно спрятаны в земле твоего города капсулы с радиоактивными отходами...

- как именно ты помогаешь мэрии твоего города бороться с крысами, комарами и мухами.

Жду.



P.S. Для адекватного читателя: ни я, ни мои родственники ни по моей линии, ни по линии жены НИКОГДА не имели НИКАКОГО отношения с риелторами, кроме случаев продажи моей свахой недвиги во Франции. Там всё ОК.

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"