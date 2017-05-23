Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:19

Парень, я же тебе сказал: если ты возбудился так после того, как я всего навсего описывал квартиру-двушку, и после того, как я резко отреагировал на "тыканье" мне какого-то бомжа, то ты должен задуматься о своем будущем.

Не о моем.

Если ты боишься даже написать, в каком ты городе живешь, то дела твои плохи.

Если ты не можешь ответить, по какой специальности тебя пытались учить и по какой ты реально работаешь, то дела твои плохи.

Если ты мне с подробностями рассказываешь, как в Анталии травят комаров, а сам не знаешь, зарыты ли под твоим общежитием капсулы с радиоактивными отходами, то дела твои плохи.

И это уже навсегда.

Диагноз: Плохой.

Прогноз по диагнозу: плохой.

Я думаю, твоя жизнь закончилась, не начавшись.

Ты сам об этом знаешь.

А мы просто это видим.

Мы не хотели смотреть на твое позорное настоящее и никакое будущее.

Ты сам это выставил напоказ.

Все увидели.

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 22:21, всього редагувалось 1 раз.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"