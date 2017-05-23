Все правильно. Все по Фрейду. Не выдавай свои эмоции.
Завтра станет уже гораздо легче.
Идем в правильном направлении.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:45
Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:50
Продолжай писать на форуме вот это бред - читаю и смеюсь.
"Re: Байки про банки і не тільки....
"Господа, никакой налог на депозиты не загоняет депо в минус, если ставка положительная. Если ставка отрицательная, как, например, в Швейцарии, по долларам, тогда минус. Но если ставка положительная, то даже минус налог - все равно в плюсе. Другое дело, что мало в прибыль, но это уже второй вопрос...."
Смеюсь и аплодирую.
Точно сегодня что-то ел?
Рыбку разогреть в печке СВЧ?
Я смотрю, дела у тебя совсем плохи...
Ирпень?
Ну ладно, существуй, начну смотреть по Netflix сериал (второй сезон) La casa de Papel (Монетный двор) - второй сезон - на языке оригинала - обеденный сериал, всем рекомендую.
Ну, блин, закрутили сюжет...
Классная игра актеров...
Рекомендую всем очень.
Про умных людей.
Реально про очень умных.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 22:11, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:51
А кто это мы? Раздвоение или самовозвеличивание?
И опять же повторюсь - не тебе указывать заходить или нет на эту ветку.
Все мои посты перечитал? Правда, это как в грязном белье покопаться? Наверное, тебе не привыкать... Что еще нашел интересное?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:56
Ты думаешь, что я буду обсуждать с тобой свои старые посты, вырванные из разных тем? Не буду. Да, покопаться в грязном белье ты мастер. Но на провокации не ведусь. И ты от этого злишься. Но ничего, попустит.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:12
Посты Акурта делятся на 2 категории-о ценах в Турции и что все дураки кроме него-о нём за 120 страниц текста неизвестно ничего! А вопросы,которые он всем задаёт,не остаются им самостоятельно отвеченными. И всё бы ничего,о чём я здесь неоднократно писал,но явное хамство и оскорбления оппонентов,часто введение своей дезинформацией в заблуждение читателей,а также постоянное подстрекательство и провокации-не делают чести ни автору ни модераторам этой темы.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Люблю почитать ушастого, захожу в тему регулярно. Но как только его обламывают, даже если не специально, а просто вот как про комаров и мух, то ЧСВ оказывается сильно задетым. Мне кажется что ушастого зачмырили в Украине, он уехал имея такую возможность, и теперь пытается хоть как-то отиграться, с анонимусами на форуме. Вот тема не про покупку недвиги даже, а про "Я" ушастого
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:19
Парень, я же тебе сказал: если ты возбудился так после того, как я всего навсего описывал квартиру-двушку, и после того, как я резко отреагировал на "тыканье" мне какого-то бомжа, то ты должен задуматься о своем будущем.
Не о моем.
Если ты боишься даже написать, в каком ты городе живешь, то дела твои плохи.
Если ты не можешь ответить, по какой специальности тебя пытались учить и по какой ты реально работаешь, то дела твои плохи.
Если ты мне с подробностями рассказываешь, как в Анталии травят комаров, а сам не знаешь, зарыты ли под твоим общежитием капсулы с радиоактивными отходами, то дела твои плохи.
И это уже навсегда.
Диагноз: Плохой.
Прогноз по диагнозу: плохой.
Я думаю, твоя жизнь закончилась, не начавшись.
Ты сам об этом знаешь.
А мы просто это видим.
Мы не хотели смотреть на твое позорное настоящее и никакое будущее.
Ты сам это выставил напоказ.
Все увидели.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 22:21, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:21
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ушастому бы йогурта лучше навернуть за "42 грн/ведро" с вишневым вареньем и успокоиться
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:24
akurt
Твои провокации жалки и смешны.
Переходи уже в нормальное общение со всеми и не трать здоровье и время на ту желчь, которую ты выплескиваешь ведрами.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:27
реклама
|