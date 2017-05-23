Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:43

Зэ Кул джеймс, веди свою пьяничку горбатую свою, синус уже возбудился, видишь!

Строчит!

Поспеши, а то раньше времени он закончит!

Ставь ее!

И фото - сюда тащи, порадуемся на старушку.

Ты же все знаешь, кто старше, кто не старше, где паленка днепропетровская, а где нет...

Веди старуху, позырим.

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 22:47, всього редагувалось 1 раз.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"