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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 68697071>
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:31

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Мне еще почему-то кажется что жена ушастого старше его, и ушастый под ковриком в основном, а тут отигрывается. Может навеяно информацией о шопинге, а то пока ушастый по магазинам шарится и ценники фотографирует, пока недвигу обфоткает да собаку выгуляет... а посуду помыл уже?
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:35

  the_cooljames написав:Ушастому бы йогурта лучше навернуть за "42 грн/ведро" с вишневым вареньем и успокоиться

Йогурт на него плохо влияет,судя по всему-действует как слабительное.))Предлагал же ему встретиться в Анталии-так в штаны сразу же наложил,а может его там и вовсе нет?...Потому что такое впечатление,что всю информацию он черпает с блога на ютубе-риелтора с Анталии.Как только у нее новое видео-так он тут же сюда эту инфо постит. Может он на неё работает,она говорила,что у неё есть помощники,которые ведут соцсети.
П.С.Комары таки в Анталии были,правда только 2 ночи.
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:39

Прикольный джеймс!
b]А слабо дать такой же совет неушастому психбольному?[/b]
Боишься, что брызнет в лицо ядовитой слюной?
Или я и должен стойко сносить оскорбления в свой адрес?
Тогда держи:
- Ну что, что ушастое, оголодало без йогурта? Дать таблетку Тазепама?
Клизму когда ставил себе последний раз?
Проглотил? Ушастое ты моё?
Слабо свою корову горбатую выставить в виде фото, ушастое?
Видишь, на нее уже синус возбудился!

  the_cooljames написав:Мне еще почему-то кажется что жена ушастого старше его, и ушастый под ковриком в основном, а тут отигрывается. Может навеяно информацией о шопинге, а то пока ушастый по магазинам шарится и ценники фотографирует, пока недвигу обфоткает да собаку выгуляет... а посуду помыл уже?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 22:42, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:41

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Неужто днепровские друзья коньячку паленого завезли, не думаю что его стоило бы с йогуртом смешивать, еще и на завтрак
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:41

Вот,кстати и жена! Блогер берет у нее интервью https://youtu.be/4p-Svve7XEs
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:43

Зэ Кул джеймс, веди свою пьяничку горбатую свою, синус уже возбудился, видишь!
Строчит!
Поспеши, а то раньше времени он закончит!
Ставь ее!
И фото - сюда тащи, порадуемся на старушку.
Ты же все знаешь, кто старше, кто не старше, где паленка днепропетровская, а где нет...
Веди старуху, позырим.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 22:47, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:45

А вроде ж преподавал когда-то, а тут уже так опустился, ех. Закусывать то надо
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:47

Старуху веди, синус ждет.
Напои ее палёнкой днепропетровской. Ты же спец: на расстоянии в 2200 км чуешь нюхалом.
Прикольнее будет.
"Вертолет" запустим.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 22:49, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

По теме ветки.
С этого года власти сильно уменьшили привлекательность покупки недвижимости в Турции введя штрафы за сдачу недвиги в краткосрочную оренду без лицензии (т.е. без уплаты налогов). Штраф 10.000 лир.
Если раньше, отдохнув в своей квартире в Анталии пару-троку месяцев можно было сдавать туристам или родственников отправить отдыхать, то теперь если хозяина нет и живут даже близкие родственники с другой фамилией, а полиция проверяет - штраф.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:51

  akurt написав:Старуху веди, синус ждет.
Напои ее палёнкой днепропетровской. Ты же спец: на расстоянии в 2200 км чуешь нюхалом.
Прикольнее будет.
"Вертолет" запустим.

Этот человек когда-то преподавал??
:shock: :shock: :shock:
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