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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:51

Наконец-то прошел приступ и прочитал Temps тему ветки:
ДЛЯ СЕБЯ, а не в aренду.

Достаточно было пнуть коленом в рыло.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 22:52, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:52

Ушастому больше не наливать!
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:53

Безуший the_cooljames - голубые оторвали, удерживая за уши крепко - налей себе.
Можешь "днепропетровскую палёнку" - ты в ней спец, как я вижу.
Попустит.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 22:56, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:56

  Temps написав:По теме ветки.
С этого года власти сильно уменьшили привлекательность покупки недвижимости в Турции введя штрафы за сдачу недвиги в краткосрочную оренду без лицензии (т.е. без уплаты налогов). Штраф 10.000 лир.
Если раньше, отдохнув в своей квартире в Анталии пару-троку месяцев можно было сдавать туристам или родственников отправить отдыхать, то теперь если хозяина нет и живут даже близкие родственники с другой фамилией, а полиция проверяет - штраф.

Вся эта информация есть на блоге ютуберши, ссылку на которую я привел выше,такое ощущение,что Акурт тупо просто работает на неё.Да и тему ветки создал не про аренду поэтому.
Востаннє редагувалось sinus в П'ят 04 тра, 2018 22:58, всього редагувалось 1 раз.
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:56

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Белочка, мания величия, хроническое воспаление ЧСВ. И главное напишет пост, а потом еще пару раз редактирует, жалкими потными рученками, небось и трясется еще. Щас еще и жена рявкнет на него
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:57

За уши крепко держали - так все знаешь про руки трясущиеся так классно?
Попробуй начать принимать таблетки Тестостерона - после кастрации помогает вроде.
Но не долго.

Прикольная свора умалишенных и голодных неудачников по жизни навалилась, не хватает за заработанные за день деньги даже на пару варенных яиц, а от голода - как известно - начинаются галюники:
- the_cooljames
- Temps

В игнор их - в ту же помойку, что и синуса!
Распознали мы недолугих! День не прошел зря!
Классно!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 23:02, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:59

akurt
Ты что не в теме своей работы??
Сдача в аренду в свое отсутствие была одним из козырей недвиги в Турции. Пользовались многие. А теперь страхи и крики на форумах владельцев турецкой недвиги. Ты ж должен быть в курсе. :wink:
Temps
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:02

  the_cooljames написав:Белочка, мания величия, хроническое воспаление ЧСВ. И главное напишет пост, а потом еще пару раз редактирует, жалкими потными рученками, небось и трясется еще. Щас еще и жена рявкнет на него

Я это тоже заметил. Постоянное редактирование собственных постов говорит о многом.
Вроде ответил вначале как человек, а потом смотришь - нет, еще что-то его душит и желчь пошла...
Temps
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:03

  the_cooljames написав:Белочка, мания величия, хроническое воспаление ЧСВ. И главное напишет пост, а потом еще пару раз редактирует, жалкими потными рученками, небось и трясется еще. Щас еще и жена рявкнет на него

Как видите-я с диагнозом Акурта не ошибся! А как ему с ума было не сойти.Посмотрите на женщину с видео-квартиру,которую Акурт купил за 50 тыс,жена за 30 продает,и также,как и Акурт экзальтирована.Нелегко им там...)))
sinus
 
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