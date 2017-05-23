Наконец-то прошел приступ и прочитал Temps тему ветки:
ДЛЯ СЕБЯ, а не в aренду.
Достаточно было пнуть коленом в рыло.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:51
Наконец-то прошел приступ и прочитал Temps тему ветки:
ДЛЯ СЕБЯ, а не в aренду.
Достаточно было пнуть коленом в рыло.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 22:52, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:53
Безуший the_cooljames - голубые оторвали, удерживая за уши крепко - налей себе.
Можешь "днепропетровскую палёнку" - ты в ней спец, как я вижу.
Попустит.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 22:56, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:56
Вся эта информация есть на блоге ютуберши, ссылку на которую я привел выше,такое ощущение,что Акурт тупо просто работает на неё.Да и тему ветки создал не про аренду поэтому.
Востаннє редагувалось sinus в П'ят 04 тра, 2018 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:56
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Белочка, мания величия, хроническое воспаление ЧСВ. И главное напишет пост, а потом еще пару раз редактирует, жалкими потными рученками, небось и трясется еще. Щас еще и жена рявкнет на него
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:57
За уши крепко держали - так все знаешь про руки трясущиеся так классно?
Попробуй начать принимать таблетки Тестостерона - после кастрации помогает вроде.
Но не долго.
Прикольная свора умалишенных и голодных неудачников по жизни навалилась, не хватает за заработанные за день деньги даже на пару варенных яиц, а от голода - как известно - начинаются галюники:
- the_cooljames
- Temps
В игнор их - в ту же помойку, что и синуса!
Распознали мы недолугих! День не прошел зря!
Классно!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 23:02, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:59
akurt
Ты что не в теме своей работы??
Сдача в аренду в свое отсутствие была одним из козырей недвиги в Турции. Пользовались многие. А теперь страхи и крики на форумах владельцев турецкой недвиги. Ты ж должен быть в курсе.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:02
Я это тоже заметил. Постоянное редактирование собственных постов говорит о многом.
Вроде ответил вначале как человек, а потом смотришь - нет, еще что-то его душит и желчь пошла...
Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:03
Как видите-я с диагнозом Акурта не ошибся! А как ему с ума было не сойти.Посмотрите на женщину с видео-квартиру,которую Акурт купил за 50 тыс,жена за 30 продает,и также,как и Акурт экзальтирована.Нелегко им там...)))
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