Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:51

Наконец-то прошел приступ и прочитал Temps тему ветки:

ДЛЯ СЕБЯ, а не в aренду.



Достаточно было пнуть коленом в рыло.

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 22:52, всього редагувалось 1 раз.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"