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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 70717273>
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:06

  Temps написав:
  the_cooljames написав:Белочка, мания величия, хроническое воспаление ЧСВ. И главное напишет пост, а потом еще пару раз редактирует, жалкими потными рученками, небось и трясется еще. Щас еще и жена рявкнет на него

Я это тоже заметил. Постоянное редактирование собственных постов говорит о многом.
Вроде ответил вначале как человек, а потом смотришь - нет, еще что-то его душит и желчь пошла...

А в последнее время он их 3 ночи пишет,а потом ещё час редактирует-что это,если не шизофрения или белочка?
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:09

В личке мне пришел умный совет от умного человека закончить прикалываться над ур**.
Соглашаюсь.
В ответ я написал:

Спасибо за умные мысли и скрытый в них умный совет.
Я все это понимаю, но:
- во первых, не хотел смолчать в ответ на прямые оскорбления.
- мне прикольно было позабавиться с крысами в клетке. Я в них тыкал веткой, они пищали. Получил удовольствие.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:09

  sinus написав:А в последнее время он их 3 ночи пишет,а потом ещё час редактирует-что это,если не шизофрения или белочка?


Еще может быть сушняк :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:10

  sinus написав:
  Temps написав:
  the_cooljames написав:Белочка, мания величия, хроническое воспаление ЧСВ. И главное напишет пост, а потом еще пару раз редактирует, жалкими потными рученками, небось и трясется еще. Щас еще и жена рявкнет на него

Я это тоже заметил. Постоянное редактирование собственных постов говорит о многом.
Вроде ответил вначале как человек, а потом смотришь - нет, еще что-то его душит и желчь пошла...

А в последнее время он их 3 ночи пишет,а потом ещё час редактирует-что это,если не шизофрения или белочка?

На ветке дяди Саши Валютный рынок в контексте есть форумчанин Холява. Он большой спец в этих диагнозах. Может ему приглашение зайти сюда в личку кинуть? :wink:
Temps
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:15

  the_cooljames написав:
  sinus написав:А в последнее время он их 3 ночи пишет,а потом ещё час редактирует-что это,если не шизофрения или белочка?


Еще может быть сушняк :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Да нет,вы ж видите типичная шизофрения-получает сообщение в личку сам от себя (от умного человека),потом отвечает себе,потом всех оскорбляет,при этом говорит,что оскорбляют его,потом отрубается после виски около 4 утра и с нового дня, всё происходит по тому же сценарию)))
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:18

  Temps написав:
  the_cooljames написав:Белочка, мания величия, хроническое воспаление ЧСВ. И главное напишет пост, а потом еще пару раз редактирует, жалкими потными рученками, небось и трясется еще. Щас еще и жена рявкнет на него

Я это тоже заметил. Постоянное редактирование собственных постов говорит о многом.
Вроде ответил вначале как человек, а потом смотришь - нет, еще что-то его душит и желчь пошла...

А в последнее время он их 3 ночи пишет,а потом ещё час редактирует-что это,если не шизофрения или белочка?[/quote]
На ветке дяди Саши Валютный рынок в контексте есть форумчанин Холява. Он большой спец в этих диагнозах. Может ему приглашение зайти сюда в личку кинуть? :wink:[/quote]
Я знаю-это мой коллега,я писал ему приглашение зайти сюда,но он не ответил.
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:23

  sinus написав:На ветке дяди Саши

А дядя саша это кстати кто? тоже иксперд-загоняла? А то у него все посты как под копирку
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:28

akurt Пан Акурт! Интересует еще тема - ювелирка в Турции. Турция славится в этом деле. Есть у нас тут ветка - драг. металлы - золото - как финансовый актив. Вы туда не заходите. Люди пишут, что в Турции легко продать банковское золото, и сравнимо с нами не дорого купить ювелирные изделия из золота и серебра. Хочу задать вам по этой теме конкретные вопросы - если вы согласны , понимаю - что для себя вы не интересуетесь темой драгметаллов, так как на профильную ветку не заходите . Например - сколько стоит в Турции 1 г золота с работой в ювелирном изделии ( обычно это 585 проба) аналогичный вопрос по серебру. И еще задам вопрос в личку по этой же теме, если вы не возражаете.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 04 тра, 2018 23:43, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:31

Абсолютно не в теме.
И очень не думаю, что тут какой-то может быть профит с этого дела.
На всякий случай:
- никто тут никакого золота на шее и на пальцах не носит - не замечал я. Гуляя с собакой, в траве нашел браслет из желтого металла - тяжелый очень - застежка женская как на ювелирных изделиях, проба не стоит (не нашел), потому сомневаюсь, что золото. В Турции никому не показывал, привезу во Львов.
- огромные витрины есть - блестят типа золотом - желтым металлом - ни разу не видел внутри хоть одного покупателя. Для турЫстов.
- нигде не встречал хоть какой-то скупки золота.

Абсолютно не в теме.
Тут недолугие - вон свора целая - все думают, сердечные, что я - новоявленный риелтор, а на самом деле меня привлекают ТОЛЬКО инвестиции и только в валюте. Чистая работа. За экраном монитора МакБука. Лишь бы был интернет.
Больше ничего.
Я вчера над ними чего и прикалывался - был ОЧЕНЬ удачный финансовый день.
Настроение хорошее - тыкал в них веткой, они визжали так забавно...
Я хохотал и тыкал в них веткой опять.
Визжали... Повеселился от души!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 23:42, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Что-то произошло. Акурт поменял все свои посты за сегодня на пословицы и поговорки.
Его желчные посты остались только в цитировании.
Видать модераторы помогли избавиться от оскорблений и хамства в этой ветке.
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