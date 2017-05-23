Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:31

Абсолютно не в теме.

И очень не думаю, что тут какой-то может быть профит с этого дела.

На всякий случай:

- никто тут никакого золота на шее и на пальцах не носит - не замечал я. Гуляя с собакой, в траве нашел браслет из желтого металла - тяжелый очень - застежка женская как на ювелирных изделиях, проба не стоит (не нашел), потому сомневаюсь, что золото. В Турции никому не показывал, привезу во Львов.

- огромные витрины есть - блестят типа золотом - желтым металлом - ни разу не видел внутри хоть одного покупателя. Для турЫстов.

- нигде не встречал хоть какой-то скупки золота.



Абсолютно не в теме.

Тут недолугие - вон свора целая - все думают, сердечные, что я - новоявленный риелтор, а на самом деле меня привлекают ТОЛЬКО инвестиции и только в валюте. Чистая работа. За экраном монитора МакБука. Лишь бы был интернет.

Больше ничего.

Я вчера над ними чего и прикалывался - был ОЧЕНЬ удачный финансовый день.

Настроение хорошее - тыкал в них веткой, они визжали так забавно...

Я хохотал и тыкал в них веткой опять.

Визжали... Повеселился от души!

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 тра, 2018 23:42, всього редагувалось 2 разів.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"