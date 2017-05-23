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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:41

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ушастый где-то тут обитает https://www.google.com.ua/maps/@36.8397 ... a=!3m1!1e3

Скоро найдется заблудившийся
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:49

Крысы даже не подозревают, что они все у меня в игноре...
Я их не читаю - вижу только визг в клетке небытия.
Но продолжают визжать...
А ветку, которой тыкал в спинки с лишаями - я уже выбросил в мусорный бак...
Они пока визжали, я прогуливался с собакой: у неё течка, нужен глаз да глаз!
Только зазевался - засадят сразу трое - как вот этим троим - по самые турецкие помидоры.
Но я не зеваю.
И пусть визжат.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлень: 2291
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:51

  akurt написав:Абсолютно не в теме.
И очень не думаю, что тут какой-то может быть профит с этого дела.
На всякий случай:
- никто тут никакого золота на шее и на пальцах не носит - не замечал я. Гуляя с собакой, в траве нашел браслет из желтого металла - тяжелый очень - застежка женская как на ювелирных изделиях, проба не стоит (не нашел), потому сомневаюсь, что золото. В Турции никому не показывал, привезу во Львов.
- огромные витрины есть - блестят типа золотом - желтым металлом - ни разу не видел внутри хоть одного покупателя. Для турЫстов.
- нигде не встречал хоть какой-то скупки золота.

Абсолютно не в теме.
Тут недолугие - вон свора целая - все думают, сердечные, что я - новоявленный риелтор, а на самом деле меня привлекают ТОЛЬКО инвестиции и только в валюте. Чистая работа. За экраном монитора МакБука. Лишь бы был интернет.
Больше ничего.
Я вчера над ними чего и прикалывался - был ОЧЕНЬ удачный финансовый день.
Настроение хорошее - тыкал в них веткой, они визжали так забавно...
Я хохотал и тыкал в них веткой опять.
Визжали... Повеселился от души!


Ну это мне кажется, можно похохотать потыкать палкой - когда выбора нет - а нужно как-то реагировать. Сам бываю в подобных ситуациях - тоже прикалываюсь, но лучше что бы таких ситуаций не было совсем. Это типа - если Бог посылает тебе лимон - сделай себе лимонный сок, или выжми его в глаза нехорошему человеку.
Мне не нравятся эти люди. Они тут ни к чему. И не хочется в них тыкать палкой.... :twisted:
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 05 тра, 2018 00:12, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 00:03

Ха-ха-ха...
Я их классно опустил. Они и не подозревали, что над ними прикалываюсь даже не я - я гулял с собакой все время. Друганы прикалывались над убогими. Хохотали от души.

Улетают в воскресенье - будет что вспомнить.
Завтра хотел поехать в Сакликент каньон с ними - двумя машинами - перепугались, что там надо пешком идти 3 км, потом вброд переходить, вдоль каньона идти и даже брести по грудь в воде.
Ну, посмотрим...
Погода пляжная, а у меня до понедельника нет никаких дел.
Менеджер нашего дома прикалывается: каждый день шезлонги вокруг моего бассейна переставляет на новое место, но воду всё не заливает.
Я спросил, когда? Он показал пятерню - типа 5 мая (суббота) или через 5 дней. Ни фига на английском не понимает.
"Подождём, твою мать!"
(слова из песни).

Тут такую вещь охрени-тельную вижу - соседи - муж и жена лет 55 - купили электромотоцикл.
Никогда раньше не видел.
Не мопед на батарейках, а очень даже большой агрегат, электрический.
Невероятно красивый. Очень большой. Ездит бесшумно. Заряжают его - опуская с нашего 4-го этажа удлинитель.
Забавно: ставят просто во дворе дома, просто накрыв тентом от солнца и всё.
Тут же никто ничего не ворует.
Мне даже дико смотреть.
Спросил, сколько стоит - вроде 3 500 лир, это меньше 1 000 долларов.
Ездят на нем вдвоем.
Спрашивали у меня, как попасть в Гювер-каньон и далеко ли это.
Ну прямо сумасшедшие, хотя это реально недалеко - не более 30 минут ехать...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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