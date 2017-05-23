Додано: Суб 05 тра, 2018 00:03

Ха-ха-ха...

Я их классно опустил. Они и не подозревали, что над ними прикалываюсь даже не я - я гулял с собакой все время. Друганы прикалывались над убогими. Хохотали от души.



Улетают в воскресенье - будет что вспомнить.

Завтра хотел поехать в Сакликент каньон с ними - двумя машинами - перепугались, что там надо пешком идти 3 км, потом вброд переходить, вдоль каньона идти и даже брести по грудь в воде.

Ну, посмотрим...

Погода пляжная, а у меня до понедельника нет никаких дел.

Менеджер нашего дома прикалывается: каждый день шезлонги вокруг моего бассейна переставляет на новое место, но воду всё не заливает.

Я спросил, когда? Он показал пятерню - типа 5 мая (суббота) или через 5 дней. Ни фига на английском не понимает.

"Подождём, твою мать!"

(слова из песни).



Тут такую вещь охрени-тельную вижу - соседи - муж и жена лет 55 - купили электромотоцикл.

Никогда раньше не видел.

Не мопед на батарейках, а очень даже большой агрегат, электрический.

Невероятно красивый. Очень большой. Ездит бесшумно. Заряжают его - опуская с нашего 4-го этажа удлинитель.

Забавно: ставят просто во дворе дома, просто накрыв тентом от солнца и всё.

Тут же никто ничего не ворует.

Мне даже дико смотреть.

Спросил, сколько стоит - вроде 3 500 лир, это меньше 1 000 долларов.

Ездят на нем вдвоем.

Спрашивали у меня, как попасть в Гювер-каньон и далеко ли это.

Ну прямо сумасшедшие, хотя это реально недалеко - не более 30 минут ехать...

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"