Скоро найдется заблудившийся
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:41
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ушастый где-то тут обитает
Скоро найдется заблудившийся
Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:49
Крысы даже не подозревают, что они все у меня в игноре...
Я их не читаю - вижу только визг в клетке небытия.
Но продолжают визжать...
А ветку, которой тыкал в спинки с лишаями - я уже выбросил в мусорный бак...
Они пока визжали, я прогуливался с собакой: у неё течка, нужен глаз да глаз!
Только зазевался - засадят сразу трое - как вот этим троим - по самые турецкие помидоры.
Но я не зеваю.
И пусть визжат.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:51
Ну это мне кажется, можно похохотать потыкать палкой - когда выбора нет - а нужно как-то реагировать. Сам бываю в подобных ситуациях - тоже прикалываюсь, но лучше что бы таких ситуаций не было совсем. Это типа - если Бог посылает тебе лимон - сделай себе лимонный сок, или выжми его в глаза нехорошему человеку.
Мне не нравятся эти люди. Они тут ни к чему. И не хочется в них тыкать палкой....
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 05 тра, 2018 00:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 тра, 2018 00:03
Ха-ха-ха...
Я их классно опустил. Они и не подозревали, что над ними прикалываюсь даже не я - я гулял с собакой все время. Друганы прикалывались над убогими. Хохотали от души.
Улетают в воскресенье - будет что вспомнить.
Завтра хотел поехать в Сакликент каньон с ними - двумя машинами - перепугались, что там надо пешком идти 3 км, потом вброд переходить, вдоль каньона идти и даже брести по грудь в воде.
Ну, посмотрим...
Погода пляжная, а у меня до понедельника нет никаких дел.
Менеджер нашего дома прикалывается: каждый день шезлонги вокруг моего бассейна переставляет на новое место, но воду всё не заливает.
Я спросил, когда? Он показал пятерню - типа 5 мая (суббота) или через 5 дней. Ни фига на английском не понимает.
"Подождём, твою мать!"
(слова из песни).
Тут такую вещь охрени-тельную вижу - соседи - муж и жена лет 55 - купили электромотоцикл.
Никогда раньше не видел.
Не мопед на батарейках, а очень даже большой агрегат, электрический.
Невероятно красивый. Очень большой. Ездит бесшумно. Заряжают его - опуская с нашего 4-го этажа удлинитель.
Забавно: ставят просто во дворе дома, просто накрыв тентом от солнца и всё.
Тут же никто ничего не ворует.
Мне даже дико смотреть.
Спросил, сколько стоит - вроде 3 500 лир, это меньше 1 000 долларов.
Ездят на нем вдвоем.
Спрашивали у меня, как попасть в Гювер-каньон и далеко ли это.
Ну прямо сумасшедшие, хотя это реально недалеко - не более 30 минут ехать...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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