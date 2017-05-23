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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:49
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Форумчанам с вопросами по теме ветки лучше всего обращаться к специалистам:
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Самые лучшие ответы дадут ребята, которые никогда в жизни по случаю отсутствия кэша ничего не покупали, в аренду ничего не сдавали, в долгах как в шелках, надежды заработать на депозитах рухнули, а потому слово "заграница" для них закрыто навсегда.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 05 тра, 2018 04:15, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:51
akurt написав:Абсолютно не в теме.
И очень не думаю, что тут какой-то может быть профит с этого дела.
На всякий случай:
- никто тут никакого золота на шее и на пальцах не носит - не замечал я. Гуляя с собакой, в траве нашел браслет из желтого металла - тяжелый очень - застежка женская как на ювелирных изделиях, проба не стоит (не нашел), потому сомневаюсь, что золото. В Турции никому не показывал, привезу во Львов.
- огромные витрины есть - блестят типа золотом - желтым металлом - ни разу не видел внутри хоть одного покупателя. Для турЫстов.
- нигде не встречал хоть какой-то скупки золота.Абсолютно не в теме.
Тут недолугие - вон свора целая - все думают, сердечные, что я - новоявленный риелтор, а на самом деле меня привлекают ТОЛЬКО инвестиции и только в валюте. Чистая работа. За экраном монитора МакБука. Лишь бы был интернет.
Больше ничего.Я вчера над ними чего и прикалывался
- был ОЧЕНЬ удачный финансовый день.
Настроение хорошее - тыкал в них веткой, они визжали так забавно...Я хохотал и тыкал в них веткой опять.
Визжали... Повеселился от души!
Ну это мне кажется, можно похохотать потыкать палкой - когда выбора нет - а нужно как-то реагировать. Сам бываю в подобных ситуациях - тоже прикалываюсь, но лучше что бы таких ситуаций не было совсем. Это типа - если Бог посылает тебе лимон - сделай себе лимонный сок, или выжми его в глаза нехорошему человеку.
Мне не нравятся эти люди. Они тут ни к чему. И не хочется в них тыкать палкой....
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Суб 05 тра, 2018 00:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 00:03
Ха-ха-ха...
Я их классно опустил. Они и не подозревали, что над ними прикалываюсь даже не я - я гулял с собакой все время. Друганы прикалывались над убогими. Хохотали от души.
"Голодный человек - опасен!" (Фалес Милетский - греческий философ-досократик из города Милет (Малая Азия) и один из Семи Мудрецов Греции).
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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akurt
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Додано: Суб 05 тра, 2018 10:04
akurt написав:ОБЪЯВЛЕНИЕ
Форумчанам с вопросами по теме ветки лучше всего обращаться к специалистам:
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Самые лучшие ответы дадут ребята, которые никогда в жизни по случаю отсутствия кэша ничего не покупали, в аренду ничего не сдавали, в долгах как в шелках, надежды заработать на депозитах рухнули, а потому слово "заграница" для них закрыто навсегда.
)))
Как всегда дешевая манипуляция в провокационном стиле,ничего нового!
По теме ветки-недвижимость за рубежом нужно покупать для себя,если ты туда переехал жить сам на законных основаниях и то не сразу, а пожив там некоторое время на сьеме,пока не разберёшься во всех подводных камнях местного рынка.
Недвижимость так или иначе требует присмотра и ухода,поэтому географически хозяин должен быть рядом,если не хочет быть обьегорен обслуживающими компаниями на момент его отсутствия.
Поэтому лучше иметь недвижимость на сдачу в той стране,где ты живешь,а снимать там,куда ты приезжаешь.
Отсутствие возможности сдачи турецкой недвижимости на краткосрок делает её еще менее привлекательной для покупки по сравнению с другими странами и покупать там недвижимость,если ты не переехал туда на постоянку-не вижу никакого смысла.
Востаннє редагувалось sinus
в Суб 05 тра, 2018 10:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 10:08
akurt написав:Ха-ха-ха...
Я их классно опустил. Они и не подозревали, что над ними прикалываюсь даже не я - я гулял с собакой все время. Друганы прикалывались над убогими. Хохотали от души."Голодный человек - опасен!"
(Фалес Милетский - греческий философ-досократик из города Милет (Малая Азия) и один из Семи Мудрецов Греции
).
Комментарий, который редактировался всю ночь и тем не менее так и не скрывший психические растройства коментирующего-это супер!
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