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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 71727374>
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:49

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Форумчанам с вопросами по теме ветки лучше всего обращаться к специалистам:
- the_cooljames
- sinus
- Temps
Самые лучшие ответы дадут ребята, которые никогда в жизни по случаю отсутствия кэша ничего не покупали, в аренду ничего не сдавали, в долгах как в шелках, надежды заработать на депозитах рухнули, а потому слово "заграница" для них закрыто навсегда.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 тра, 2018 04:15, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:51

  akurt написав:Абсолютно не в теме.
И очень не думаю, что тут какой-то может быть профит с этого дела.
На всякий случай:
- никто тут никакого золота на шее и на пальцах не носит - не замечал я. Гуляя с собакой, в траве нашел браслет из желтого металла - тяжелый очень - застежка женская как на ювелирных изделиях, проба не стоит (не нашел), потому сомневаюсь, что золото. В Турции никому не показывал, привезу во Львов.
- огромные витрины есть - блестят типа золотом - желтым металлом - ни разу не видел внутри хоть одного покупателя. Для турЫстов.
- нигде не встречал хоть какой-то скупки золота.

Абсолютно не в теме.
Тут недолугие - вон свора целая - все думают, сердечные, что я - новоявленный риелтор, а на самом деле меня привлекают ТОЛЬКО инвестиции и только в валюте. Чистая работа. За экраном монитора МакБука. Лишь бы был интернет.
Больше ничего.
Я вчера над ними чего и прикалывался - был ОЧЕНЬ удачный финансовый день.
Настроение хорошее - тыкал в них веткой, они визжали так забавно...
Я хохотал и тыкал в них веткой опять.
Визжали... Повеселился от души!


Ну это мне кажется, можно похохотать потыкать палкой - когда выбора нет - а нужно как-то реагировать. Сам бываю в подобных ситуациях - тоже прикалываюсь, но лучше что бы таких ситуаций не было совсем. Это типа - если Бог посылает тебе лимон - сделай себе лимонный сок, или выжми его в глаза нехорошему человеку.
Мне не нравятся эти люди. Они тут ни к чему. И не хочется в них тыкать палкой.... :twisted:
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 05 тра, 2018 00:12, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 00:03

Ха-ха-ха...
Я их классно опустил. Они и не подозревали, что над ними прикалываюсь даже не я - я гулял с собакой все время. Друганы прикалывались над убогими. Хохотали от души.

"Голодный человек - опасен!" (Фалес Милетский - греческий философ-досократик из города Милет (Малая Азия) и один из Семи Мудрецов Греции).
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:04

  akurt написав:ОБЪЯВЛЕНИЕ
Форумчанам с вопросами по теме ветки лучше всего обращаться к специалистам:
- the_cooljames
- sinus
- Temps
Самые лучшие ответы дадут ребята, которые никогда в жизни по случаю отсутствия кэша ничего не покупали, в аренду ничего не сдавали, в долгах как в шелках, надежды заработать на депозитах рухнули, а потому слово "заграница" для них закрыто навсегда.


)))
Как всегда дешевая манипуляция в провокационном стиле,ничего нового!
По теме ветки-недвижимость за рубежом нужно покупать для себя,если ты туда переехал жить сам на законных основаниях и то не сразу, а пожив там некоторое время на сьеме,пока не разберёшься во всех подводных камнях местного рынка.
Недвижимость так или иначе требует присмотра и ухода,поэтому географически хозяин должен быть рядом,если не хочет быть обьегорен обслуживающими компаниями на момент его отсутствия.
Поэтому лучше иметь недвижимость на сдачу в той стране,где ты живешь,а снимать там,куда ты приезжаешь.
Отсутствие возможности сдачи турецкой недвижимости на краткосрок делает её еще менее привлекательной для покупки по сравнению с другими странами и покупать там недвижимость,если ты не переехал туда на постоянку-не вижу никакого смысла.
Востаннє редагувалось sinus в Суб 05 тра, 2018 10:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:08

  akurt написав:Ха-ха-ха...
Я их классно опустил. Они и не подозревали, что над ними прикалываюсь даже не я - я гулял с собакой все время. Друганы прикалывались над убогими. Хохотали от души.

"Голодный человек - опасен!" (Фалес Милетский - греческий философ-досократик из города Милет (Малая Азия) и один из Семи Мудрецов Греции).

Комментарий, который редактировался всю ночь и тем не менее так и не скрывший психические растройства коментирующего-это супер!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 11:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Абсолютно не в теме.И очень не думаю, что тут какой-то может быть профит с этого дела.На всякий случай:- никто тут никакого золота на шее и на пальцах не носит - не замечал я. Гуляя с собакой, в траве нашел браслет из желтого металла - тяжелый очень - застежка женская как на ювелирных изделиях, проба не стоит (не нашел), потому сомневаюсь, что золото. В Турции никому не показывал, привезу во Львов.- огромные витрины есть - блестят типа золотом - желтым металлом - ни разу не видел внутри хоть одного покупателя. Для турЫстов.- нигде не встречал хоть какой-то скупки золота.

А что-нибудь носят на шее или пальцах другое? Бижутерию, серебро, камни ? Не только мужчины - но и женщины ? Или совсем ничего ?

Интересует профит во-первых Ну и для души тоже. Скупок золота - вряд ли может быть специальные. Обычно прямо в ювелирном магазине принимают золото. Но в наших магазах в обмен на изделие по весу в основном. Вообще-то золото - такой актив- что сдать его всегда можно последние 4000 лет золото всегда принимается в обмен на бумажные деньги. Вопрос только в цене. Почти всегда банковское золото принимал НБУ как и другие банки ( кто-то и сейчас принимает). Лом золота или изделия - принимают ломбарды.

Золото в отличие от всех других активов - вечная ценность и все переживет. И что бы выгодно его сдать - нужен период роста цен. А пока что застой - и не ожидается роста- так многие считают. А то подумаете, что я рекламирую золото для покупки. :mrgreen: Интересуюсь для общего развития пока что.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  sinus написав:Поэтому лучше иметь недвижимость на сдачу в той стране,где ты живешь,а снимать там,куда ты приезжаешь.

Вот тоже к такому выводу пришла, обдумывая возможность свалить в ближайшем будущем. Но фишка в том, что например, за мою квартиру 2-ка больше 8-9 тысяч в аренде не возьмешь (Киев, но далековато от метро). И я сильно сомневаюсь, что этих денег хоть на что-нибудь приличное хватит в другой стране. Нужна еще одна квартира, и я уже поняла, что это будет:
1. 1-ка вблизи крупного вуза.
2. В пешей доступности к одной из станций метро.
Пока ищем возможность купить, есть еще непроданная недвижимость в других городах, даже если не уедем, будет прибавка к пенсии. Как-то так.
zagotovkinazimu
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:26

Место обитания ушастого обнаружено, буквально в 100 метрах от этой точки (справа)

https://www.google.com/maps/@36.8538277 ... 312!8i6656

возможно это этот дом
https://www.google.com/maps/@36.8531942 ... 312!8i6656
https://www.google.com/maps/@36.8531537 ... 312!8i6656

Айда в гости на йогурт? :mrgreen:

Оригинальное фото ушастого
Зображення
Вид в противоположную сторону (180) со стрит-вью, совпадение домов и даже кондиционеров. Ну и мечеть в другую сторону. Бассейн ушастого где-то у правого края фото чуть подальше (возможно даже частично обрезано на фото).

Зображення
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

the_cooljames написав:Место обитания ушастого обнаружено, буквально в 100 метрах от этой точки (справа)

https://www.google.com/maps/@36.8538277 ... 312!8i6656

возможно это этот дом
https://www.google.com/maps/@36.8531942 ... 312!8i6656
https://www.google.com/maps/@36.8531537 ... 312!8i6656

Айда в гости на йогурт? :mrgreen:

Оригинальное фото ушастого
Зображення
Вид в противоположную сторону (180) со стрит-вью, совпадение домов и даже кондиционеров. Ну и мечеть в другую сторону. Бассейн ушастого где-то у правого края фото чуть подальше (возможно даже частично обрезано на фото).

Зображення
Зачем Вы это делаете? Не нравится, что пишет akurt, не заходите на ветку и не читайте. Здесь много тех, кто интересуется информацией, которой делится автор. Перестаньте г.о.в.н.и.т.ь. и засорять ветку. Просто проходите дальше и занимайтесь своими делами.

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:05

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Alex_V_K_79 написав:Зачем Вы это делаете? Не нравится, что пишет akurt, не заходите на ветку и не читайте.
Согласна полностью! Странное желание все вокруг изгадить...
zagotovkinazimu
 
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  #<1 ... 71727374>
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