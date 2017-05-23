Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:49

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Форумчанам с вопросами по теме ветки лучше всего обращаться к специалистам:

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Самые лучшие ответы дадут ребята, которые никогда в жизни по случаю отсутствия кэша ничего не покупали, в аренду ничего не сдавали, в долгах как в шелках, надежды заработать на депозитах рухнули, а потому слово "заграница" для них закрыто навсегда.

Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 тра, 2018 04:15, всього редагувалось 1 раз.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"