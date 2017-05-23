Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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ОБЪЯВЛЕНИЕ Форумчанам с вопросами по теме ветки лучше всего обращаться к специалистам: - the_cooljames - sinus - Temps Самые лучшие ответы дадут ребята, которые никогда в жизни по случаю отсутствия кэша ничего не покупали, в аренду ничего не сдавали, в долгах как в шелках, надежды заработать на депозитах рухнули, а потому слово "заграница" для них закрыто навсегда.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 тра, 2018 04:15, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Абсолютно не в теме. И очень не думаю, что тут какой-то может быть профит с этого дела. На всякий случай: - никто тут никакого золота на шее и на пальцах не носит - не замечал я. Гуляя с собакой, в траве нашел браслет из желтого металла - тяжелый очень - застежка женская как на ювелирных изделиях, проба не стоит (не нашел), потому сомневаюсь, что золото. В Турции никому не показывал, привезу во Львов. - огромные витрины есть - блестят типа золотом - желтым металлом - ни разу не видел внутри хоть одного покупателя. Для турЫстов. - нигде не встречал хоть какой-то скупки золота.
Абсолютно не в теме. Тут недолугие - вон свора целая - все думают, сердечные, что я - новоявленный риелтор, а на самом деле меня привлекают ТОЛЬКО инвестиции и только в валюте. Чистая работа. За экраном монитора МакБука. Лишь бы был интернет. Больше ничего. Я вчера над ними чего и прикалывался - был ОЧЕНЬ удачный финансовый день. Настроение хорошее - тыкал в них веткой, они визжали так забавно... Я хохотал и тыкал в них веткой опять. Визжали... Повеселился от души!
Ну это мне кажется, можно похохотать потыкать палкой - когда выбора нет - а нужно как-то реагировать. Сам бываю в подобных ситуациях - тоже прикалываюсь, но лучше что бы таких ситуаций не было совсем. Это типа - если Бог посылает тебе лимон - сделай себе лимонный сок, или выжми его в глаза нехорошему человеку. Мне не нравятся эти люди. Они тут ни к чему. И не хочется в них тыкать палкой....
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 05 тра, 2018 00:12, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:ОБЪЯВЛЕНИЕ Форумчанам с вопросами по теме ветки лучше всего обращаться к специалистам: - the_cooljames - sinus - Temps Самые лучшие ответы дадут ребята, которые никогда в жизни по случаю отсутствия кэша ничего не покупали, в аренду ничего не сдавали, в долгах как в шелках, надежды заработать на депозитах рухнули, а потому слово "заграница" для них закрыто навсегда.
))) Как всегда дешевая манипуляция в провокационном стиле,ничего нового! По теме ветки-недвижимость за рубежом нужно покупать для себя,если ты туда переехал жить сам на законных основаниях и то не сразу, а пожив там некоторое время на сьеме,пока не разберёшься во всех подводных камнях местного рынка. Недвижимость так или иначе требует присмотра и ухода,поэтому географически хозяин должен быть рядом,если не хочет быть обьегорен обслуживающими компаниями на момент его отсутствия. Поэтому лучше иметь недвижимость на сдачу в той стране,где ты живешь,а снимать там,куда ты приезжаешь. Отсутствие возможности сдачи турецкой недвижимости на краткосрок делает её еще менее привлекательной для покупки по сравнению с другими странами и покупать там недвижимость,если ты не переехал туда на постоянку-не вижу никакого смысла.
Востаннє редагувалось sinus в Суб 05 тра, 2018 10:11, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Абсолютно не в теме.И очень не думаю, что тут какой-то может быть профит с этого дела.На всякий случай:- никто тут никакого золота на шее и на пальцах не носит - не замечал я. Гуляя с собакой, в траве нашел браслет из желтого металла - тяжелый очень - застежка женская как на ювелирных изделиях, проба не стоит (не нашел), потому сомневаюсь, что золото. В Турции никому не показывал, привезу во Львов.- огромные витрины есть - блестят типа золотом - желтым металлом - ни разу не видел внутри хоть одного покупателя. Для турЫстов.- нигде не встречал хоть какой-то скупки золота.
А что-нибудь носят на шее или пальцах другое? Бижутерию, серебро, камни ? Не только мужчины - но и женщины ? Или совсем ничего ?
Интересует профит во-первых Ну и для души тоже. Скупок золота - вряд ли может быть специальные. Обычно прямо в ювелирном магазине принимают золото. Но в наших магазах в обмен на изделие по весу в основном. Вообще-то золото - такой актив- что сдать его всегда можно последние 4000 лет золото всегда принимается в обмен на бумажные деньги. Вопрос только в цене. Почти всегда банковское золото принимал НБУ как и другие банки ( кто-то и сейчас принимает). Лом золота или изделия - принимают ломбарды.
Золото в отличие от всех других активов - вечная ценность и все переживет. И что бы выгодно его сдать - нужен период роста цен. А пока что застой - и не ожидается роста- так многие считают. А то подумаете, что я рекламирую золото для покупки. Интересуюсь для общего развития пока что.
sinus написав:Поэтому лучше иметь недвижимость на сдачу в той стране,где ты живешь,а снимать там,куда ты приезжаешь.
Вот тоже к такому выводу пришла, обдумывая возможность свалить в ближайшем будущем. Но фишка в том, что например, за мою квартиру 2-ка больше 8-9 тысяч в аренде не возьмешь (Киев, но далековато от метро). И я сильно сомневаюсь, что этих денег хоть на что-нибудь приличное хватит в другой стране. Нужна еще одна квартира, и я уже поняла, что это будет: 1. 1-ка вблизи крупного вуза. 2. В пешей доступности к одной из станций метро. Пока ищем возможность купить, есть еще непроданная недвижимость в других городах, даже если не уедем, будет прибавка к пенсии. Как-то так.
Оригинальное фото ушастого Вид в противоположную сторону (180) со стрит-вью, совпадение домов и даже кондиционеров. Ну и мечеть в другую сторону. Бассейн ушастого где-то у правого края фото чуть подальше (возможно даже частично обрезано на фото).
Оригинальное фото ушастого Вид в противоположную сторону (180) со стрит-вью, совпадение домов и даже кондиционеров. Ну и мечеть в другую сторону. Бассейн ушастого где-то у правого края фото чуть подальше (возможно даже частично обрезано на фото).
Зачем Вы это делаете? Не нравится, что пишет akurt, не заходите на ветку и не читайте. Здесь много тех, кто интересуется информацией, которой делится автор. Перестаньте г.о.в.н.и.т.ь. и засорять ветку. Просто проходите дальше и занимайтесь своими делами.