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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:05

  zagotovkinazimu написав:
  sinus написав:Поэтому лучше иметь недвижимость на сдачу в той стране,где ты живешь,а снимать там,куда ты приезжаешь.

Вот тоже к такому выводу пришла, обдумывая возможность свалить в ближайшем будущем. Но фишка в том, что например, за мою квартиру 2-ка больше 8-9 тысяч в аренде не возьмешь (Киев, но далековато от метро). И я сильно сомневаюсь, что этих денег хоть на что-нибудь приличное хватит в другой стране. Нужна еще одна квартира, и я уже поняла, что это будет:
1. 1-ка вблизи крупного вуза.
2. В пешей доступности к одной из станций метро.
Пока ищем возможность купить, есть еще непроданная недвижимость в других городах, даже если не уедем, будет прибавка к пенсии. Как-то так.

Я думаю,вы на верном пути! Успехов!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:19

  Alex_V_K_79 написав:
Зачем Вы это делаете? Не нравится, что пишет akurt, не заходите на ветку и не читайте. Здесь много тех, кто интересуется информацией, которой делится автор. Перестаньте г.о.в.н.и.т.ь. и засорять ветку. Просто проходите дальше и занимайтесь своими делами.

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk

Дело в том, что во-первых это форум,а не блог!
Надеюсь вам отличия этих определений понятны?
Во-вторых название темы надо изменить на "покупка недвижимости в Анталии",а не зарубежную недвижимость о которой тут никто пока ничего не написал.
В-третьх-безцеремонное хамство и беспочвенное оскорбление Акуртом оппонентов приводит к ответной реакции,как минимум.
В четверых -Акурт часто сам провоцирует оппонентов к такому к нему отношению.
Вам этого мало?
Если нет,то у меня тогда к вам вопрос-вы сюда зашли единственный раз,чтобы оставить этот комментарий?
И ещё один, кто эти все,кому интересно почитать вымышленные истории автора,вы их всех знаете?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:31

  the_cooljames написав:Место обитания ушастого обнаружено, буквально в 100 метрах от этой точки (справа)

https://www.google.com/maps/@36.8538277 ... 312!8i6656

возможно это этот дом
https://www.google.com/maps/@36.8531942 ... 312!8i6656
https://www.google.com/maps/@36.8531537 ... 312!8i6656

Айда в гости на йогурт? :mrgreen:

Оригинальное фото ушастого
Зображення
Вид в противоположную сторону (180) со стрит-вью, совпадение домов и даже кондиционеров. Ну и мечеть в другую сторону. Бассейн ушастого где-то у правого края фото чуть подальше (возможно даже частично обрезано на фото).

Зображення

...а чому саме там, а не 500м чи 800м в ту, чи іншу сторону? - а може, навіть, пару км?
... а якщо й там, то що?

п. с.
.... і гарні будиночки!......хоч, теж бачу, що щільно забудовують......
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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