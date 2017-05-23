Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sinus написав:Поэтому лучше иметь недвижимость на сдачу в той стране,где ты живешь,а снимать там,куда ты приезжаешь.
Вот тоже к такому выводу пришла, обдумывая возможность свалить в ближайшем будущем. Но фишка в том, что например, за мою квартиру 2-ка больше 8-9 тысяч в аренде не возьмешь (Киев, но далековато от метро). И я сильно сомневаюсь, что этих денег хоть на что-нибудь приличное хватит в другой стране. Нужна еще одна квартира, и я уже поняла, что это будет: 1. 1-ка вблизи крупного вуза. 2. В пешей доступности к одной из станций метро. Пока ищем возможность купить, есть еще непроданная недвижимость в других городах, даже если не уедем, будет прибавка к пенсии. Как-то так.
Alex_V_K_79 написав: Зачем Вы это делаете? Не нравится, что пишет akurt, не заходите на ветку и не читайте. Здесь много тех, кто интересуется информацией, которой делится автор. Перестаньте г.о.в.н.и.т.ь. и засорять ветку. Просто проходите дальше и занимайтесь своими делами.
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Дело в том, что во-первых это форум,а не блог! Надеюсь вам отличия этих определений понятны? Во-вторых название темы надо изменить на "покупка недвижимости в Анталии",а не зарубежную недвижимость о которой тут никто пока ничего не написал. В-третьх-безцеремонное хамство и беспочвенное оскорбление Акуртом оппонентов приводит к ответной реакции,как минимум. В четверых -Акурт часто сам провоцирует оппонентов к такому к нему отношению. Вам этого мало? Если нет,то у меня тогда к вам вопрос-вы сюда зашли единственный раз,чтобы оставить этот комментарий? И ещё один, кто эти все,кому интересно почитать вымышленные истории автора,вы их всех знаете?
Оригинальное фото ушастого Вид в противоположную сторону (180) со стрит-вью, совпадение домов и даже кондиционеров. Ну и мечеть в другую сторону. Бассейн ушастого где-то у правого края фото чуть подальше (возможно даже частично обрезано на фото).
...а чому саме там, а не 500м чи 800м в ту, чи іншу сторону? - а може, навіть, пару км? ... а якщо й там, то що?
п. с. .... і гарні будиночки!......хоч, теж бачу, що щільно забудовують......