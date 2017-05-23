Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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sinus написав:Поэтому лучше иметь недвижимость на сдачу в той стране,где ты живешь,а снимать там,куда ты приезжаешь.
Вот тоже к такому выводу пришла, обдумывая возможность свалить в ближайшем будущем. Но фишка в том, что например, за мою квартиру 2-ка больше 8-9 тысяч в аренде не возьмешь (Киев, но далековато от метро). И я сильно сомневаюсь, что этих денег хоть на что-нибудь приличное хватит в другой стране. Нужна еще одна квартира, и я уже поняла, что это будет: 1. 1-ка вблизи крупного вуза. 2. В пешей доступности к одной из станций метро. Пока ищем возможность купить, есть еще непроданная недвижимость в других городах, даже если не уедем, будет прибавка к пенсии. Как-то так.
Alex_V_K_79 написав: Зачем Вы это делаете? Не нравится, что пишет akurt, не заходите на ветку и не читайте. Здесь много тех, кто интересуется информацией, которой делится автор. Перестаньте г.о.в.н.и.т.ь. и засорять ветку. Просто проходите дальше и занимайтесь своими делами.
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Дело в том, что во-первых это форум,а не блог! Надеюсь вам отличия этих определений понятны? Во-вторых название темы надо изменить на "покупка недвижимости в Анталии",а не зарубежную недвижимость о которой тут никто пока ничего не написал. В-третьх-безцеремонное хамство и беспочвенное оскорбление Акуртом оппонентов приводит к ответной реакции,как минимум. В четверых -Акурт часто сам провоцирует оппонентов к такому к нему отношению. Вам этого мало? Если нет,то у меня тогда к вам вопрос-вы сюда зашли единственный раз,чтобы оставить этот комментарий? И ещё один, кто эти все,кому интересно почитать вымышленные истории автора,вы их всех знаете?
Оригинальное фото ушастого Вид в противоположную сторону (180) со стрит-вью, совпадение домов и даже кондиционеров. Ну и мечеть в другую сторону. Бассейн ушастого где-то у правого края фото чуть подальше (возможно даже частично обрезано на фото).
...а чому саме там, а не 500м чи 800м в ту, чи іншу сторону? - а може, навіть, пару км? ... а якщо й там, то що?
п. с. .... і гарні будиночки!......хоч, теж бачу, що щільно забудовують...... п. с. 2 ...і ті сонячні колектори на дахах - трошки ту красоту псують(їх треба чимось обшити для загальної красоти!)
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 05 тра, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.
ну вот правда ни у кого не возникает вопроса про так называемую ностальгию? ну вот мне бы было скучно жить в турции, нет, ну понятно, что сейчас, в век интернета, это на такая глобальная проблема как была лет 50 назад, когда уезжали навсегда и прощались как с умершими, без надежды увидеться. но вот я, как бы на третьей неделе пребывания где нибудь, начинаю уже думать о том - когда же домой , и считать дни. хотя все преимущества заграницы в плане комфортного существования признаю и всецело принимаю. ну может в силу возраста и опыта пропадает желание и надежда попытаться делать "заграницу" дома?
При чому фото я сам виставляв, нічого не приховуючи... Чого мені щось приховувати? Немає чого. Це вони - всже всі звернули на те увагу: на жодне питання не взмозі відпвісти В мене один із найкращих будинків в тому мікрорайоні за якістю виконання та оздобленням (з оговоркою, що будинок - 2015 року, зараз вже є і кращі, smart-home): - мармурові (поліровані плити) - то стежки на території будинка. - реально природна із каменю пилена плитка навколо басейна (щоби не впасти із мокрими ногами). - плавальний басейн класний (досі не заповнюють водою, хоча у сусідських домах майже всі вже заповнені) - люди і діти плавають. Ось фото сьогодні приблизно об 11-00 з третього поверха квартири приятелів. Доречі, у його будинку живуть люди із Запоряжжя, а сам він із Дніпра (поки що із Дніпра - в липні переїжджає повністю).
На дахах переважної кількості будинків встановлені сонячні колектори. Вони мені, наприклад, дають ЗОВСІМ безкоштовно гарячу воду. Доречі, дуже гарячу. Цілодобово. Цілорічно (майже). Ніяк за те не треба платити. Супер - річ. Ніяк ті сонячні колектори нічим не "зашивають", їх видно із далеку на даху. З вулиці ви їх ніяк не бачите. Ніякої потреби їх "зашивати" немає. Питав, скільки коштує встановити, якщо за проектом будинок не обладаний: називають цифру 700-1000 лір, або приблизно 6000 гривень. В мене за проектом все зроблоено: тобто гаряча вода звідки береться? У нульовому поверсі встановлені водоміри - лічильники на квартири всього будинка. Лічильник тільки на холодну воду. Вона по одній трубі пішла в квартиру, а по іншій - на дах в сонячний колектор, там зайшла в тепловий акумулятор, і повернулася інша - гаряча - у всі труби гарячої води у квартирі - і на душову, і на умивальник, і на кухню. Ось так те працює.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"