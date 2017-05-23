Додано: Суб 05 тра, 2018 15:35

за те не треба платити.

При чому фото я сам виставляв, нічого не приховуючи...Чого мені щось приховувати? Немає чого. Це вони - всже всі звернули на те увагу: на жодне питання не взмозі відпвістиВ мене один із найкращих будинків в тому мікрорайоні за якістю виконання та оздобленням (з оговоркою, що будинок - 2015 року, зараз вже є і кращі, smart-home):- мармурові (поліровані плити) - то стежки на території будинка.- реально природна із каменю пилена плитка навколо басейна (щоби не впасти із мокрими ногами).- плавальний басейн класний (досі не заповнюють водою, хоча у сусідських домах майже всі вже заповнені) - люди і діти плавають. Ось фото сьогодні приблизно об 11-00 з третього поверха квартири приятелів.Доречі, у його будинку живуть люди із Запоряжжя, а сам він із Дніпра (поки що із Дніпра - в липні переїжджає повністю).На дахах переважної кількості будинків встановленіВони мені, наприклад, даютьДоречі, дуже гарячу. Цілодобово. Цілорічно (майже). НіякСупер - річ.Ніяк ті сонячні колектори нічим не "зашивають", їх видно із далеку на даху. З вулиці ви їх ніяк не бачите. Ніякої потреби їх "зашивати" немає.Питав, скільки коштує встановити, якщо за проектом будинок не обладаний: називають цифру 700-1000 лір, або приблизно 6000 гривень.В мене за проектом все зроблоено: тобто гаряча вода звідки береться?У нульовому поверсі встановлені водоміри - лічильники на квартири всього будинка. Лічильник тільки на холодну воду.Вона по одній трубі пішла в квартиру, а по іншій - на дах в сонячний колектор, там зайшла в тепловий акумулятор, і повернулася інша - гаряча - у всі труби гарячої води у квартирі - і на душову, і на умивальник, і на кухню.Ось так те працює.