Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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sinus написав:Поэтому лучше иметь недвижимость на сдачу в той стране,где ты живешь,а снимать там,куда ты приезжаешь.
Вот тоже к такому выводу пришла, обдумывая возможность свалить в ближайшем будущем. Но фишка в том, что например, за мою квартиру 2-ка больше 8-9 тысяч в аренде не возьмешь (Киев, но далековато от метро). И я сильно сомневаюсь, что этих денег хоть на что-нибудь приличное хватит в другой стране. Нужна еще одна квартира, и я уже поняла, что это будет: 1. 1-ка вблизи крупного вуза. 2. В пешей доступности к одной из станций метро. Пока ищем возможность купить, есть еще непроданная недвижимость в других городах, даже если не уедем, будет прибавка к пенсии. Как-то так.
Alex_V_K_79 написав: Зачем Вы это делаете? Не нравится, что пишет akurt, не заходите на ветку и не читайте. Здесь много тех, кто интересуется информацией, которой делится автор. Перестаньте г.о.в.н.и.т.ь. и засорять ветку. Просто проходите дальше и занимайтесь своими делами.
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Дело в том, что во-первых это форум,а не блог! Надеюсь вам отличия этих определений понятны? Во-вторых название темы надо изменить на "покупка недвижимости в Анталии",а не зарубежную недвижимость о которой тут никто пока ничего не написал. В-третьх-безцеремонное хамство и беспочвенное оскорбление Акуртом оппонентов приводит к ответной реакции,как минимум. В четверых -Акурт часто сам провоцирует оппонентов к такому к нему отношению. Вам этого мало? Если нет,то у меня тогда к вам вопрос-вы сюда зашли единственный раз,чтобы оставить этот комментарий? И ещё один, кто эти все,кому интересно почитать вымышленные истории автора,вы их всех знаете?
Оригинальное фото ушастого Вид в противоположную сторону (180) со стрит-вью, совпадение домов и даже кондиционеров. Ну и мечеть в другую сторону. Бассейн ушастого где-то у правого края фото чуть подальше (возможно даже частично обрезано на фото).
...а чому саме там, а не 500м чи 800м в ту, чи іншу сторону? - а може, навіть, пару км? ... а якщо й там, то що?
п. с. .... і гарні будиночки!......хоч, теж бачу, що щільно забудовують...... п. с. 2 ...і ті сонячні колектори на дахах - трошки ту красоту псують(їх треба чимось обшити для загальної красоти!)
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 05 тра, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.
ну вот правда ни у кого не возникает вопроса про так называемую ностальгию? ну вот мне бы было скучно жить в турции, нет, ну понятно, что сейчас, в век интернета, это на такая глобальная проблема как была лет 50 назад, когда уезжали навсегда и прощались как с умершими, без надежды увидеться. но вот я, как бы на третьей неделе пребывания где нибудь, начинаю уже думать о том - когда же домой , и считать дни. хотя все преимущества заграницы в плане комфортного существования признаю и всецело принимаю. ну может в силу возраста и опыта пропадает желание и надежда попытаться делать "заграницу" дома?
При чому фото я сам виставляв, нічого не приховуючи... Чого мені щось приховувати? Немає чого. Це вони - всже всі звернули на те увагу: на жодне питання не взмозі відпвісти В мене один із найкращих будинків в тому мікрорайоні за якістю виконання та оздобленням (з оговоркою, що будинок - 2015 року, зараз вже є і кращі, smart-home): - мармурові (поліровані плити) - то стежки на території будинка. - реально природна із каменю пилена плитка навколо басейна (щоби не впасти із мокрими ногами). - плавальний басейн класний (досі не заповнюють водою, хоча у сусідських домах майже всі вже заповнені) - люди і діти плавають. Ось фото сьогодні приблизно об 11-00 з третього поверха квартири приятелів. Доречі, у його будинку живуть люди із Запоряжжя, а сам він із Дніпра (поки що із Дніпра - в липні переїжджає повністю).
На дахах переважної кількості будинків встановлені сонячні колектори. Вони мені, наприклад, дають ЗОВСІМ безкоштовно гарячу воду. Доречі, дуже гарячу. Цілодобово. Цілорічно (майже). Ніяк за те не треба платити. Супер - річ. Ніяк ті сонячні колектори нічим не "зашивають", їх видно із далеку на даху. З вулиці ви їх ніяк не бачите. Ніякої потреби їх "зашивати" немає. Питав, скільки коштує встановити, якщо за проектом будинок не обладаний: називають цифру 700-1000 лір, або приблизно 6000 гривень. В мене за проектом все зроблоено: тобто гаряча вода звідки береться? У нульовому поверсі встановлені водоміри - лічильники на квартири всього будинка. Лічильник тільки на холодну воду. Вона по одній трубі пішла в квартиру, а по іншій - на дах в сонячний колектор, там зайшла в тепловий акумулятор, і повернулася інша - гаряча - у всі труби гарячої води у квартирі - і на душову, і на умивальник, і на кухню. Ось так те працює.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Stringer написав:ну вот правда ни у кого не возникает вопроса про так называемую ностальгию? ну вот мне бы было скучно жить в турции, нет, ну понятно, что сейчас, в век интернета, это на такая глобальная проблема как была лет 50 назад, когда уезжали навсегда и прощались как с умершими, без надежды увидеться. но вот я, как бы на третьей неделе пребывания где нибудь, начинаю уже думать о том - когда же домой , и считать дни. хотя все преимущества заграницы в плане комфортного существования признаю и всецело принимаю. ну может в силу возраста и опыта пропадает желание и надежда попытаться делать "заграницу" дома?
Хороший вопрос про ностальгию. Вам повезло: вы можете еще общаться с нормальными людьми. Так вот про ностальгию. 1. Мой бывший шеф, обнаружив в 1999 году, что в США живут его родная мать и его родная сестра, будучи профессором, лауреатом и так далее, думая о судьбе своего сына - несчастного м.н.с. в одном университете Украины, уехал в США, продав тут в Украине все на свете, даже за 26 000 долларов квартиру в 100 квадратов в суперпрестижном районе того города (за год до этого за квартиру давали 100 000 долларов, сейчас продана в том же доме трешка меньшей площади за 60 000 долларов), гараж, любимую (хи-хи) Таврию и подарив университету, где проработал всю жизнь, всю свою библиотеку вместе с огромными - из натурального дерева - книжными шкафами (что интересно, з последующие 16 лет к его библиотеке не прикладывался ни один доцент кафедры, которой он руководил: все старые, больные, или немощные, или алкоголики). Так вот, лет через 5 он уже, как гражданин не Украины, а гражданин США, прибыл в гости в Украину. Естественно, его очень ждали в родном университете: СВЕТИЛО! Кафедра родная встретила чаем в давно немытых чашках (на этаже нет ни туалетов, ни умывальников, на сегодня во всех корпусах того университета работает 1 (один) мужской туалет и 1 (один) женский туалет, не шучу, сам долго бродил в надежде найти работающий туалет - все двери везде были закрыты намертво) и вафлями "Артек" (тогда еще продавались). Профессор и академик долго рассказывал про вещи, которые доценты даже не воспринимали как признаки жизни на Марсе. Доценты привыкли жить в гавне. Так и живут. Профессор и академик за 2 (два) часа не притронулся ни к чаю, ни к вафлям, впрочем их менять никто и не собирался... На эту тему - самое забавное - я уже писал - абитуриентам надо спросить на Дне открытых дверей о судьбе детей доцентов и профессоров - я уже писал - и Лев Толстой, и Владимир Войнович будут долго курить в сторонке, рыдая, что уже не могут написать многотомные романы. Тема эта не раскрыта, могла быть раскрыта Солженицыным, но ему некогда: ест райские яблочки).
Так вот, в конце пресс-конференции на родной кафедре (я был пригашен, как единственный на сегодня общающийся с ним по Скайпу почти ежедневно) был задан одной неудачницей по жизни - но, конечно, пенсионеркой-доцентом, у которой муж в бегах, а дети - один торгует на рынке радиодеталями, а второй работает лаборантом в том же университете по сей день, оба, как Вы понимаете учились бесплатно в государственном университете) - так вот, этой неудачницей по жизни, которая живет в самое грязной и неуютной двушгке-квартире того города, был задан вопрос про ностальгию. Профессор и академик думал недолго. Он ответил так: "Только за то, что меня спасли на операционном столе от перитонита, я готов забыть про ностальгию. У меня ее нет. Её вырезали прямо на операционном столе. Я сам подписывал в Страховую компанию счета на свое спасение с того света, ни цента не заплатив за лечение."
2. Лично автор этих строк долго бродил в октябре 2015 по тем руинам собора, в которых снимался фильм Тарковского "Ностальгия". Это Италия. Никакой ностальгии у меня не было.
Как говорил Мюллер: - У вас голова не болит? - От забот? - улыбнулся Штирлиц. - От давления, - ответил Мюллер и, взбросив левую руку, начал массировать затылок. "Ему нужно было посмотреть на часы. Он ждет чего-то, - отметил Штирлиц. - Он не начал бы этого спектакля, не будь в запасе какого-то козыря. Кто это? Пастор? Плейшнер? Кэт?" - Я бы советовал вам попробовать дыхательную гимнастику йогов. - Не верю я в это... Хотя покажите. - Левую руку положите на затылок. Нет, нет, только пальцы. А правая должна лежать вдоль черепа. Вот так. И начинайте одновременно массировать голову. Глаза закройте. - Я закрою глаза, а вы меня шандарахнете по голове, как Холтоффа.
P.S. Не далее трех дней назад меня уговаривали по телефону - а я стоял на балконе свой квартиры в Анталии - взяться и довести до ума рукопись учебника профессора по (удалено), обещая меня включить в соавторы. Вместе с еще одним академиком (не шучу). Типа он быстро пробьет печать в издательстве в Киеве. Я как бы соглашался, а про себя думал: "А оно мне надо? Учить последствия движения генетических клеток the_cooljames"? У меня нет никакой ностальгии.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Alex_V_K_79 написав: Зачем Вы это делаете? Не нравится, что пишет akurt, не заходите на ветку и не читайте. Здесь много тех, кто интересуется информацией, которой делится автор. Перестаньте г.о.в.н.и.т.ь. и засорять ветку. Просто проходите дальше и занимайтесь своими делами.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Дело в том, что во-первых это форум,а не блог! Надеюсь вам отличия этих определений понятны? Во-вторых название темы надо изменить на "покупка недвижимости в Анталии",а не зарубежную недвижимость о которой тут никто пока ничего не написал. В-третьх-безцеремонное хамство и беспочвенное оскорбление Акуртом оппонентов приводит к ответной реакции,как минимум. В четверых -Акурт часто сам провоцирует оппонентов к такому к нему отношению. Вам этого мало? Если нет,то у меня тогда к вам вопрос-вы сюда зашли единственный раз,чтобы оставить этот комментарий? И ещё один, кто эти все,кому интересно почитать вымышленные истории автора,вы их всех знаете?
Ну что Вы пытаетесь доказать Акурту и другим, его читающим, зачем тратите свое время? У Вас есть возможность создать альтернативную ветку, дать ей любое красивое название и писать там, как вам хочется на тему зарубежной недвижимости.. Будет интересно и по делу, буду читать и ее. Вы пишете практичные вещи про собственность зарубежом (один из последних постов), но вот этот срач с создателем этой ветки уже утомил... Завязывайте. Персонально мне приносит удовольствие чтение историй автора, я вижу у него большой жизненный опыт и мне интересны кейсы, которые он приводит. Пробираться через флуд, темы с переходом на личности не интересно..
Alex_V_K_79! Дякую. Дійсно сумно, що навкруги так багато збоченців.
sinus написав:И ещё один, кто эти все,кому интересно почитать вымышленные истории автора,вы их всех знаете?
Оставляя "за скобками" безграмотный с ошибками текст неудачника-школьника, скажу, что ни одного раза не написал ВЫМЫШЛЕННУЮ историю. Автор под ником синус даже не представляет, что где-то за предалеми жуткого двора его убогой хрущевки с покрашенными зелено-вонючей краской подъездами, может существовать какая-то жизнь. И это - замечательно! Пусть там и гниёт... Классно прозвучало из уст брехуна-синуса: "кто ЭТИ все?"
"ЭТИ" - в его понимании - это все ВЫ!
Сегодня подъезжаю примерно в 14-00 на парковку супермаркета МЕТРО - прикупить к ужину форель речную по 16 лир килограмм (примерно 100 гривен). Парковщик-турок говорит: - Мераба! - Хош гел дениз! - А правдаа, что в Украине в столице государства десятками сжигают автомобили на стоянке? - Ну, как десятками, там нет круглой цифры, всего 54 авто сегодня сожгли... Это же не 50, и не 60... - В столице страны? - Да! - Средь бела дня? - Да! У нас так принято, типа развлечения... - Круто!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 тра, 2018 17:27, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Stringer написав:ну вот правда ни у кого не возникает вопроса про так называемую ностальгию? ну вот мне бы было скучно жить в турции,
А у нас вчера наблевали в лифте, а сегодня сходили по-маленькому. Вот такая нескучная жизнь в Украине. Зато ностальгии нет (на самом деле есть - ностальгия по нормальной жизни в чистой окружающей среде с минимальным количеством маргиналов вокруг).