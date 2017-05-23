Додано: Суб 05 тра, 2018 16:18

Stringer написав: ну вот правда ни у кого не возникает вопроса про так называемую ностальгию?

ну вот мне бы было скучно жить в турции, нет, ну понятно, что сейчас, в век интернета, это на такая глобальная проблема как была лет 50 назад, когда уезжали навсегда и прощались как с умершими, без надежды увидеться.

но вот я, как бы на третьей неделе пребывания где нибудь, начинаю уже думать о том - когда же домой , и считать дни.

хотя все преимущества заграницы в плане комфортного существования признаю и всецело принимаю.

ну может в силу возраста и опыта пропадает желание и надежда попытаться делать "заграницу" дома? ну вот правда ни у кого не возникает вопроса про так называемую ностальгию?ну вот мне бы было скучно жить в турции, нет, ну понятно, что сейчас, в век интернета, это на такая глобальная проблема как была лет 50 назад, когда уезжали навсегда и прощались как с умершими, без надежды увидеться.но вот я, как бы на третьей неделе пребывания где нибудь, начинаю уже думать о том - когда же домой , и считать дни.хотя все преимущества заграницы в плане комфортного существования признаю и всецело принимаю.ну может в силу возраста и опыта пропадает желание и надежда попытаться делать "заграницу" дома?

Хороший вопрос про ностальгию.Вам повезло: вы можете еще общаться с нормальными людьми.Так вот1. Мой бывший шеф, обнаружив в 1999 году, что в США живут его родная мать и его родная сестра, будучи профессором, лауреатом и так далее, думая о судьбе своего сына - несчастного м.н.с. в одном университете Украины, уехал в США, продав тут в Украине все на свете, даже за 26 000 долларов квартиру в 100 квадратов в суперпрестижном районе того города (за год до этого за квартиру давали 100 000 долларов, сейчас продана в том же доме трешка меньшей площади за 60 000 долларов), гараж, любимую (хи-хи) Таврию и подарив университету,, всю свою библиотеку вместе с огромными - из натурального дерева - книжными шкафами (что интересно, з последующие 16 лет к его библиотеке не прикладывался ни один доцент кафедры, которой он руководил: все старые, больные, или немощные, или алкоголики).Так вот, лет через 5 он уже, как гражданин не Украины, а гражданин США, прибыл в гости в Украину.Естественно, его очень ждали в родном университете: СВЕТИЛО!(на этаже нет ни туалетов, ни умывальников, на сегодня во всех корпусах того университета работает 1 (один) мужской туалет и 1 (один) женский туалет, не шучу, сам долго бродил в надежде найти работающий туалет - все двери везде были закрыты намертво) и вафлями "Артек" (тогда еще продавались).Профессор и академик долго рассказывал про вещи, которые доценты даже не воспринимали как признаки жизни на Марсе.Так и живут.Профессор и академик за 2 (два) часа не притронулся ни к чаю, ни к вафлям,На эту тему - самое забавное - я уже писал - абитуриентам надо спросить на Дне открытых дверей о судьбе детей доцентов и профессоров - я уже писал - и Лев Толстой, и Владимир Войнович будут долго курить в сторонке, рыдая, что уже не могут написать многотомные романы. Тема эта не раскрыта, могла быть раскрыта Солженицыным, но ему некогда: ест райские яблочки).Так вот, в конце пресс-конференции на родной кафедре (я был пригашен, как единственный на сегодня общающийся с ним по Скайпу почти ежедневно) был задан- но, конечно, пенсионеркой-доцентом, у которой муж в бегах, а дети - один торгует на рынке радиодеталями, а второй работает лаборантом в том же университете по сей день, оба, как Вы понимаете учились бесплатно в государственном университете) - так вот, этой неудачницей по жизни, которая живет в самое грязной и неуютной двушгке-квартире того города,Профессор и академик думал недолго.Он ответил так:"Только за то, что меня спасли на операционном столе от перитонита, я готов забыть про ностальгию. У меня ее нет. Её вырезали прямо на операционном столе. Я сам подписывал в2. Лично автор этих строк долго бродил в октябре 2015 по тем руинам собора, в которых снимался фильм Тарковского "Ностальгия". Это Италия. Никакой ностальгии у меня не было.Как говорил Мюллер:- От забот? - улыбнулся Штирлиц.- От давления, - ответил Мюллер и, взбросив левую руку, началмассировать затылок."Ему нужно было посмотреть на часы. Он ждет чего-то, - отметилШтирлиц. - Он не начал бы этого спектакля, не будь в запасе какого-токозыря. Кто это? Пастор? Плейшнер? Кэт?"- Я бы советовал вам попробовать дыхательную гимнастику йогов.- Не верю я в это... Хотя покажите.- Левую руку положите на затылок. Нет, нет, только пальцы. А праваядолжна лежать вдоль черепа. Вот так. И начинайте одновременно массироватьголову. Глаза закройте.- Я закрою глаза, а вы меня шандарахнете по голове, как Холтоффа.Не далее трех дней назад меня уговаривали по телефону - а я стоял на балконе свой квартиры в Анталии - взяться и довести до ума рукопись учебника профессора по (удалено), обещая меня включить в соавторы. Вместе с еще одним академиком (не шучу). Типа он быстро пробьет печать в издательстве в Киеве.Я как бы соглашался, а про себя думал: "А оно мне надо? Учить последствия движения генетических клеток"?