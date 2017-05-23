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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:33
У нас лифт моют через день какими-то средствами, которые не оставляют следов на нержавейке.
Даже интересно спросить, что за средство - не оставляет ни разводов, ни следов никаких.
А лестничные клетки - влажная уборка - и еще пылесосят коврики перед дверями.
Видел в продаже коврик придверный с надписью:
NOSTALGI
Наверное, куплю.
Жена жарит к ужину форель.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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akurt
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:42
akurt написав:
Профессор и академик думал недолго.
Он ответил так:
"Только за то, что меня спасли на операционном столе от перитонита, я готов забыть про ностальгию. У меня ее нет. Её вырезали прямо на операционном столе. Я сам подписывал в Страховую компанию счета на свое спасение с того света
, ни цента не заплатив за лечение.
"
Профессор слегка лукавит, так как в США он нигде не работает потому, что не востребован, даже в американском говне, живет на пособия и подачки.
Насчет его сына еще тоже очень большой вопрос. Если в Украине при отсутствии какой-либо конкуренции и таком папе он всего-навсего несчастный м.н.с., то как он в США пробьется среди индийцев и китайцев готовых учиться и работать днями и ночами напролет .
akurt написав:
2. Лично автор этих строк долго бродил в октябре 2015 по тем руинам собора, в которых снимался фильм Тарковского "Ностальгия". Это Италия. Никакой ностальгии у меня не было.
Это потому, что автор с Западной Украины - кузнице заробитчан, а не с Юрьевца Ивановской области.
back in USSR
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slavek
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