Додано: Суб 05 тра, 2018 17:33

У нас лифт моют через день какими-то средствами, которые не оставляют следов на нержавейке.

Даже интересно спросить, что за средство - не оставляет ни разводов, ни следов никаких.

А лестничные клетки - влажная уборка - и еще пылесосят коврики перед дверями.

Видел в продаже коврик придверный с надписью:

NOSTALGI

Наверное, куплю.



Жена жарит к ужину форель.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"