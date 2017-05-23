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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:33

У нас лифт моют через день какими-то средствами, которые не оставляют следов на нержавейке.
Даже интересно спросить, что за средство - не оставляет ни разводов, ни следов никаких.
А лестничные клетки - влажная уборка - и еще пылесосят коврики перед дверями.
Видел в продаже коврик придверный с надписью:
NOSTALGI
Наверное, куплю.

Жена жарит к ужину форель.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:42

  akurt написав:Профессор и академик думал недолго.
Он ответил так:
"Только за то, что меня спасли на операционном столе от перитонита, я готов забыть про ностальгию. У меня ее нет. Её вырезали прямо на операционном столе. Я сам подписывал в Страховую компанию счета на свое спасение с того света, ни цента не заплатив за лечение."


Профессор слегка лукавит, так как в США он нигде не работает потому, что не востребован, даже в американском говне, живет на пособия и подачки.
Насчет его сына еще тоже очень большой вопрос. Если в Украине при отсутствии какой-либо конкуренции и таком папе он всего-навсего несчастный м.н.с., то как он в США пробьется среди индийцев и китайцев готовых учиться и работать днями и ночами напролет .

  akurt написав:2. Лично автор этих строк долго бродил в октябре 2015 по тем руинам собора, в которых снимался фильм Тарковского "Ностальгия". Это Италия. Никакой ностальгии у меня не было.


Это потому, что автор с Западной Украины - кузнице заробитчан, а не с Юрьевца Ивановской области.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Подхожу сегодня к знакомому турку - продавцу кураги, фиников и т.д. на рынке.
Спрашиваю, а что нового у вас дома за последние несколько дней?
Да, вот пирс с отдыхающими сегодня рухнул в отеле 5*, 8 человек пострадали, 2 в критическом.
Что, так "качественно" построено?
Да, плохо и незаконно.
И ссылочку сразу дает. http://newsturk.ru/2018/05/05/8-postrad ... nom-otele/
А еще в Анталии три дня назад 4 туристов с Южной Кореи погибли в ДТП.
Тоже держи ссылочку http://newsturk.ru/2018/05/03/4-turista ... v-antalii/
Ну, а про землетрясения тут и говорить нечего. Это у нас постоянно. Вот только пять дней назад... http://newsturk.ru/2018/05/01/utro-v-bo ... 4-2-balla/
Да, говорю, событий не хороших много там у тебя дома.
Так же как и здесь, все так же, говорит...
Temps
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:42

  Долярчик написав:change_pm
... Я мав наувазі - ПА-СИВ-НИЙ ПРИБУТОК! - все решти не цікавить(активного - є валом на кожному кроці!) :mrgreen:
Очень расплывчато. Что для вас в приоритете? Надежность, доходность или ликвидность? Какая доходность интересует? Какой горизонт инвестирования? Инвестирование с каким порогом входа интересует? Необходимо четкий ориентир как и в целеполагании а не размытые абстрактные понятия.
Surferlox
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:49

  akurt написав:Ха-ха-ха...
Я их классно опустил. Они и не подозревали, что над ними прикалываюсь даже не я - я гулял с собакой все время. Друганы прикалывались над убогими. Хохотали от души.

"Голодный человек - опасен!" (Фалес Милетский - греческий философ-досократик из города Милет (Малая Азия) и один из Семи Мудрецов Греции).
В такое время гуляют с собакой?
У Ваших друганов есть логин пароль от сайта?
Они находились у Вас дома в то время когда Вы совершали променад с собакой?
Ваша жена также находилась с ними дома во время Вашего отсутсвия?
С Вашего аккаунта ведут переписку посторонние люди?
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:51

  akurt написав:
  Stringer написав:ну вот правда ни у кого не возникает вопроса про так называемую ностальгию?
ну вот мне бы было скучно жить в турции, нет, ну понятно, что сейчас, в век интернета, это на такая глобальная проблема как была лет 50 назад, когда уезжали навсегда и прощались как с умершими, без надежды увидеться.
но вот я, как бы на третьей неделе пребывания где нибудь, начинаю уже думать о том - когда же домой , и считать дни.
хотя все преимущества заграницы в плане комфортного существования признаю и всецело принимаю.
ну может в силу возраста и опыта пропадает желание и надежда попытаться делать "заграницу" дома?


Хороший вопрос про ностальгию.
Вам повезло: вы можете еще общаться с нормальными людьми.
Так вот про ностальгию.
1. Мой бывший шеф, обнаружив в 1999 году, что в США живут его родная мать и его родная сестра, будучи профессором, лауреатом и так далее, думая о судьбе своего сына - несчастного м.н.с. в одном университете Украины, уехал в США, продав тут в Украине все на свете, даже за 26 000 долларов квартиру в 100 квадратов в суперпрестижном районе того города (за год до этого за квартиру давали 100 000 долларов, сейчас продана в том же доме трешка меньшей площади за 60 000 долларов), гараж, любимую (хи-хи) Таврию и подарив университету, где проработал всю жизнь, всю свою библиотеку вместе с огромными - из натурального дерева - книжными шкафами (что интересно, з последующие 16 лет к его библиотеке не прикладывался ни один доцент кафедры, которой он руководил: все старые, больные, или немощные, или алкоголики).
Так вот, лет через 5 он уже, как гражданин не Украины, а гражданин США, прибыл в гости в Украину.
Естественно, его очень ждали в родном университете: СВЕТИЛО!
Кафедра родная встретила чаем в давно немытых чашках (на этаже нет ни туалетов, ни умывальников, на сегодня во всех корпусах того университета работает 1 (один) мужской туалет и 1 (один) женский туалет, не шучу, сам долго бродил в надежде найти работающий туалет - все двери везде были закрыты намертво) и вафлями "Артек" (тогда еще продавались).
Профессор и академик долго рассказывал про вещи, которые доценты даже не воспринимали как признаки жизни на Марсе.
Доценты привыкли жить в гавне. Так и живут.
Профессор и академик за 2 (два) часа не притронулся ни к чаю, ни к вафлям, впрочем их менять никто и не собирался...
На эту тему - самое забавное - я уже писал - абитуриентам надо спросить на Дне открытых дверей о судьбе детей доцентов и профессоров - я уже писал - и Лев Толстой, и Владимир Войнович будут долго курить в сторонке, рыдая, что уже не могут написать многотомные романы. Тема эта не раскрыта, могла быть раскрыта Солженицыным, но ему некогда: ест райские яблочки).

Так вот, в конце пресс-конференции на родной кафедре (я был пригашен, как единственный на сегодня общающийся с ним по Скайпу почти ежедневно) был задан одной неудачницей по жизни - но, конечно, пенсионеркой-доцентом, у которой муж в бегах, а дети - один торгует на рынке радиодеталями, а второй работает лаборантом в том же университете по сей день, оба, как Вы понимаете учились бесплатно в государственном университете) - так вот, этой неудачницей по жизни, которая живет в самое грязной и неуютной двушгке-квартире того города, был задан вопрос про ностальгию.
Профессор и академик думал недолго.
Он ответил так:
"Только за то, что меня спасли на операционном столе от перитонита, я готов забыть про ностальгию. У меня ее нет. Её вырезали прямо на операционном столе. Я сам подписывал в Страховую компанию счета на свое спасение с того света, ни цента не заплатив за лечение."

2. Лично автор этих строк долго бродил в октябре 2015 по тем руинам собора, в которых снимался фильм Тарковского "Ностальгия". Это Италия. Никакой ностальгии у меня не было.

Как говорил Мюллер:
- У вас голова не болит?
- От забот? - улыбнулся Штирлиц.
- От давления, - ответил Мюллер и, взбросив левую руку, начал
массировать затылок.
"Ему нужно было посмотреть на часы. Он ждет чего-то, - отметил
Штирлиц. - Он не начал бы этого спектакля, не будь в запасе какого-то
козыря. Кто это? Пастор? Плейшнер? Кэт?"
- Я бы советовал вам попробовать дыхательную гимнастику йогов.
- Не верю я в это... Хотя покажите.
- Левую руку положите на затылок. Нет, нет, только пальцы. А правая
должна лежать вдоль черепа. Вот так. И начинайте одновременно массировать
голову. Глаза закройте.
- Я закрою глаза, а вы меня шандарахнете по голове, как Холтоффа.

P.S. Не далее трех дней назад меня уговаривали по телефону - а я стоял на балконе свой квартиры в Анталии - взяться и довести до ума рукопись учебника профессора по (удалено), обещая меня включить в соавторы. Вместе с еще одним академиком (не шучу). Типа он быстро пробьет печать в издательстве в Киеве.
Я как бы соглашался, а про себя думал: "А оно мне надо? Учить последствия движения генетических клеток the_cooljames"?
У меня нет никакой ностальгии.
Подскажите по какой визе в США уехал Ваш приятель? Каким образом он за 5 лет получил гражданство США?
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 19:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  sinus написав:В четверых -Акурт часто сам провоцирует оппонентов к такому к нему отношению.Вам этого мало?Если нет,то у меня тогда к вам вопрос-вы сюда зашли единственный раз,чтобы оставить этот комментарий?

Отвечайте за себя. Вы засоряете ветку. Нам интересно про быт Акрута в Турции. Пока инфа в основном про Анталию, со временем еще люди поделятся опытом, уже писали кратко про Испанию, Черногорию. Кстати, в Испании тоже запрещают сдавать недвигу сейчас на краткосрок и возможны самозахваты в отсутствии хозяев, там так "принято" и потом фиг их выселишь. Для меня это существенная инфа, которую я почерпнул тут на ветке.

А вам-то что нужно - не пойму ? На счет провокаций- я не заметил такого у Акурта. И еще спровоцировать можно только того, кто ищет повод САМОВЫРАЗИТЬСЯ ТАК.
kalinavalera1
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