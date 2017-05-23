Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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У нас лифт моют через день какими-то средствами, которые не оставляют следов на нержавейке. Даже интересно спросить, что за средство - не оставляет ни разводов, ни следов никаких. А лестничные клетки - влажная уборка - и еще пылесосят коврики перед дверями. Видел в продаже коврик придверный с надписью: NOSTALGI Наверное, куплю.
Жена жарит к ужину форель.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Профессор и академик думал недолго. Он ответил так: "Только за то, что меня спасли на операционном столе от перитонита, я готов забыть про ностальгию. У меня ее нет. Её вырезали прямо на операционном столе. Я сам подписывал в Страховую компанию счета на свое спасение с того света, ни цента не заплатив за лечение."
Профессор слегка лукавит, так как в США он нигде не работает потому, что не востребован, даже в американском говне, живет на пособия и подачки. Насчет его сына еще тоже очень большой вопрос. Если в Украине при отсутствии какой-либо конкуренции и таком папе он всего-навсего несчастный м.н.с., то как он в США пробьется среди индийцев и китайцев готовых учиться и работать днями и ночами напролет .
akurt написав:2. Лично автор этих строк долго бродил в октябре 2015 по тем руинам собора, в которых снимался фильм Тарковского "Ностальгия". Это Италия. Никакой ностальгии у меня не было.
Это потому, что автор с Западной Украины - кузнице заробитчан, а не с Юрьевца Ивановской области.
Долярчик написав:change_pm ... Я мав наувазі - ПА-СИВ-НИЙ ПРИБУТОК! - все решти не цікавить(активного - є валом на кожному кроці!)
Очень расплывчато. Что для вас в приоритете? Надежность, доходность или ликвидность? Какая доходность интересует? Какой горизонт инвестирования? Инвестирование с каким порогом входа интересует? Необходимо четкий ориентир как и в целеполагании а не размытые абстрактные понятия.
akurt написав:Ха-ха-ха... Я их классно опустил. Они и не подозревали, что над ними прикалываюсь даже не я - я гулял с собакой все время. Друганы прикалывались над убогими. Хохотали от души.
"Голодный человек - опасен!" (Фалес Милетский - греческий философ-досократик из города Милет (Малая Азия) и один из Семи Мудрецов Греции).
В такое время гуляют с собакой? У Ваших друганов есть логин пароль от сайта? Они находились у Вас дома в то время когда Вы совершали променад с собакой? Ваша жена также находилась с ними дома во время Вашего отсутсвия? С Вашего аккаунта ведут переписку посторонние люди?
Stringer написав:ну вот правда ни у кого не возникает вопроса про так называемую ностальгию? ну вот мне бы было скучно жить в турции, нет, ну понятно, что сейчас, в век интернета, это на такая глобальная проблема как была лет 50 назад, когда уезжали навсегда и прощались как с умершими, без надежды увидеться. но вот я, как бы на третьей неделе пребывания где нибудь, начинаю уже думать о том - когда же домой , и считать дни. хотя все преимущества заграницы в плане комфортного существования признаю и всецело принимаю. ну может в силу возраста и опыта пропадает желание и надежда попытаться делать "заграницу" дома?
Хороший вопрос про ностальгию. Вам повезло: вы можете еще общаться с нормальными людьми. Так вот про ностальгию. 1. Мой бывший шеф, обнаружив в 1999 году, что в США живут его родная мать и его родная сестра, будучи профессором, лауреатом и так далее, думая о судьбе своего сына - несчастного м.н.с. в одном университете Украины, уехал в США, продав тут в Украине все на свете, даже за 26 000 долларов квартиру в 100 квадратов в суперпрестижном районе того города (за год до этого за квартиру давали 100 000 долларов, сейчас продана в том же доме трешка меньшей площади за 60 000 долларов), гараж, любимую (хи-хи) Таврию и подарив университету, где проработал всю жизнь, всю свою библиотеку вместе с огромными - из натурального дерева - книжными шкафами (что интересно, з последующие 16 лет к его библиотеке не прикладывался ни один доцент кафедры, которой он руководил: все старые, больные, или немощные, или алкоголики). Так вот, лет через 5 он уже, как гражданин не Украины, а гражданин США, прибыл в гости в Украину. Естественно, его очень ждали в родном университете: СВЕТИЛО! Кафедра родная встретила чаем в давно немытых чашках (на этаже нет ни туалетов, ни умывальников, на сегодня во всех корпусах того университета работает 1 (один) мужской туалет и 1 (один) женский туалет, не шучу, сам долго бродил в надежде найти работающий туалет - все двери везде были закрыты намертво) и вафлями "Артек" (тогда еще продавались). Профессор и академик долго рассказывал про вещи, которые доценты даже не воспринимали как признаки жизни на Марсе. Доценты привыкли жить в гавне. Так и живут. Профессор и академик за 2 (два) часа не притронулся ни к чаю, ни к вафлям, впрочем их менять никто и не собирался... На эту тему - самое забавное - я уже писал - абитуриентам надо спросить на Дне открытых дверей о судьбе детей доцентов и профессоров - я уже писал - и Лев Толстой, и Владимир Войнович будут долго курить в сторонке, рыдая, что уже не могут написать многотомные романы. Тема эта не раскрыта, могла быть раскрыта Солженицыным, но ему некогда: ест райские яблочки).
Так вот, в конце пресс-конференции на родной кафедре (я был пригашен, как единственный на сегодня общающийся с ним по Скайпу почти ежедневно) был задан одной неудачницей по жизни - но, конечно, пенсионеркой-доцентом, у которой муж в бегах, а дети - один торгует на рынке радиодеталями, а второй работает лаборантом в том же университете по сей день, оба, как Вы понимаете учились бесплатно в государственном университете) - так вот, этой неудачницей по жизни, которая живет в самое грязной и неуютной двушгке-квартире того города, был задан вопрос про ностальгию. Профессор и академик думал недолго. Он ответил так: "Только за то, что меня спасли на операционном столе от перитонита, я готов забыть про ностальгию. У меня ее нет. Её вырезали прямо на операционном столе. Я сам подписывал в Страховую компанию счета на свое спасение с того света, ни цента не заплатив за лечение."
2. Лично автор этих строк долго бродил в октябре 2015 по тем руинам собора, в которых снимался фильм Тарковского "Ностальгия". Это Италия. Никакой ностальгии у меня не было.
Как говорил Мюллер: - У вас голова не болит? - От забот? - улыбнулся Штирлиц. - От давления, - ответил Мюллер и, взбросив левую руку, начал массировать затылок. "Ему нужно было посмотреть на часы. Он ждет чего-то, - отметил Штирлиц. - Он не начал бы этого спектакля, не будь в запасе какого-то козыря. Кто это? Пастор? Плейшнер? Кэт?" - Я бы советовал вам попробовать дыхательную гимнастику йогов. - Не верю я в это... Хотя покажите. - Левую руку положите на затылок. Нет, нет, только пальцы. А правая должна лежать вдоль черепа. Вот так. И начинайте одновременно массировать голову. Глаза закройте. - Я закрою глаза, а вы меня шандарахнете по голове, как Холтоффа.
P.S. Не далее трех дней назад меня уговаривали по телефону - а я стоял на балконе свой квартиры в Анталии - взяться и довести до ума рукопись учебника профессора по (удалено), обещая меня включить в соавторы. Вместе с еще одним академиком (не шучу). Типа он быстро пробьет печать в издательстве в Киеве. Я как бы соглашался, а про себя думал: "А оно мне надо? Учить последствия движения генетических клеток the_cooljames"? У меня нет никакой ностальгии.
Подскажите по какой визе в США уехал Ваш приятель? Каким образом он за 5 лет получил гражданство США?
sinus написав:В четверых -Акурт часто сам провоцирует оппонентов к такому к нему отношению.Вам этого мало?Если нет,то у меня тогда к вам вопрос-вы сюда зашли единственный раз,чтобы оставить этот комментарий?
Отвечайте за себя. Вы засоряете ветку. Нам интересно про быт Акрута в Турции подробности и он как раз и пишет про недвигу. Пока инфа в основном про Анталию, со временем еще люди поделятся опытом, уже писали кратко про Испанию, Черногорию. Кстати, в Испании тоже запрещают сдавать недвигу сейчас на краткосрок и возможны самозахваты в отсутствии хозяев, там так "принято" и потом фиг их выселишь. Для меня это существенная инфа, которую я почерпнул тут на ветке. zagotovkinazimu тут пишет , и зашла не в первый раз - я познакомился с ней тут. Даже если мы решим не покупать недвигу за рубежом, а только арендовать - то тоже важно и полезно.
А вам-то что нужно - не пойму ? На счет провокаций- я не заметил такого у Акурта. И еще спровоцировать можно только того, кто ищет повод САМОВЫРАЗИТЬСЯ ТАК. Это не блог, но это тематическая ветка, нам интересно читать Акурта, а вас нет.
Surferlox написав:Ваша жена также находилась с ними дома во время Вашего отсутсвия?С Вашего аккаунта ведут переписку посторонние люди?
Отвяжитесь от Акурта, вы пишете смешные вещи. У меня автоматически все открывается в ноуте и смарте. Тайн особых не вижу. Правда никто не хотел с моего акка писать пока сюда. А вам то что ? Разве я не могу доверить акк друзьям - и что если гости остаются с женой хозяина в доме ? Уверен жена нормальная серьезная женщина. А как вы поступаете в такой ситуации -если у вас гости - но нужно выгулять собаку ? Вы посылаете жену одну шарахаться по улицам - а сами остаетесь с друзьями? Или вдвоем с женой идете выгуливать собаку - а друзей оставляете одних в доме? Или сами остаетесь доме с женой - а друзей посылаете на прогулку с собакой ? Отвечать больше не буду. Не флудите тут.
Мне идеи slavek очень нравятся. Во-первых, я думаю, что он живет в Тамбове, Воронеже или Сургуте. Потому мнение такого человека особенно ценно. Во-вторых, его идеи, что очень хорошо, легко подвергаются осмысливанию с помощью калькулятора и потому всем рекомендую. Ибо я заметил, что люди не умеют пользоваться простым школьным прибором. Как и у меня, у slavek есть недостатки: он не воспринимает буквы кириллицы, из которых сложены слова, которые я ему пишу в личке. Ну, это преходяще... да и не очень надо...
Итак, берем калькулятор:
slavek написав:Профессор слегка лукавит, так как в США он нигде не работает потому, что не востребован, даже в американском говне, живет на пособия и подачки.
Профессор и академик ОЧЕНЬ желает дожить slavek до пенсии и быть востребованным. За ним в 60 лет - за slavek, без сомнения, будет стоять очередь работодателей с говном, ой простите, его процитировал, с баблом в руках.
На самом деле тот профессор и академик не влачит жалко существование и не живет на подачки. Поскольку он всю свою сознательную жизнь посвятил Украине, и к Америке НЕ ИМЕЕТ никакого отношения, то ему представили то, чего slavek ЛИЧНО ни в россии, ни В УКРАИНЕ НИКОГДА НЕ ПОЛУЧИТ, так как slavek не получит право даже даже на социальную пенсию. Наш профессор - простой украинский пожилой человек - получил статус "senior sitizen" - пожилой житель штата. У нас он даже не получил бы в наши дни "научную пенсию", если вы знаете что это такое. До нового 2018 года он мог бы ее оформить, если бы ему стукнуло 62 (не 60 !!!) лет. Она составляла бы то-ли 80, то-ли 90 процентов от зарплаты профессора, то есть 0,90х10000=9 000 гривен в месяц. Хорошие деньги - знает каждый форумчанин. Но с нового 2108 года никакой профессор и того не получит: научная пенсия отменена.
Профессору не повезло: он получил пособие нищенское от государства в размере 15 000 долларов в год. Такое нищенское пособие - согласитесь, slavek не заработает такие деньги и за 10 (десять) лет - малые деньги. Небольшие. Позволяет, конечно, почти каждый месяц ходить в круизы то по Карибах, то к Аляске, но нам то этого не надо.
Кроме того, будучи АБСОЛЮТНО не востребованным - он получает от американского государства субсидию - да-да - там тоже есть субсидия в размере - не поверите - 1000/1200 его платы за двушку , которую он арендует - в месяц. Беру калькулятор: 1000/1200=83,33 процента. Это размер субсидии. Конечно, slavek платит за аренду квартиры гораздо меньше, чем 100-83,33=16,66 процента арендной платы. Тут он - молодец!
slavek написав:Профессор слегка лукавит, так как в США он нигде не работает потому, что не востребован, даже в американском говне, живет на пособия и подачки.
Ну, тут без калькулятора не обойдешься, ибо оценить, как ЛУКАВИТ профессор, с помощью арифмометра "Феликс" не получится. Замечу только, что профессор сперва себе купил Шевроле Лумина, чтобы лукавить, а теперь вот поменял на 4-х летнюю Акуру, это тачка, как у slavek, Акура.
Идем дальше. Дальше прошу всех держаться за что-то крепкое. Дальше про то, чего у slavek не было и никогда не будет. Вы зря подумали, что это про ЭТО. Нет, это - про медицинскую сраховку. Поначалу у знаменитого украинского академика были каки-то амбиции, типа мы в Украине на острие науки были и сейчас вот я - академик - научу американских студентов уму-разуму. В Украине же учил. Ха-ха-ха. Тут slavek не даст соврать: если взять калькулятор, то получается забавная вещь: как только профессор получал работы аж на 26 (двадцать шесть) часов в месяц, он сразу лишался БЕСПЛАТНОЙ медицинской страховки. Стоит она недорого - что-то типа 2 000 долларов в месяц, но покрывает лечение в лучших госпиталях США на сумму в 10 000 0000 000 долларов США. После того, как профессору сделали операцию шунтирования сердца, он послушался slavek и решил жить в "американском говне", не работая! Нагло сел в свой автомобиль и путешествовал по Дороге номер 1 вдоль всего тихоокеанского побережья США до самой Канады, а потом заехал и в Канаду - любимое место отдыха slavek. Как говорится, гнить в говне так гнить...
Берем калькулятор и считаем дальше.
slavek написав:Если в Украине при отсутствии какой-либо конкуренции и таком папе он всего-навсего несчастный м.н.с., то как он в США пробьется среди индийцев и китайцев готовых учиться и работать днями и ночами напролет .
Несчастный м.н.с вообще-то кандидат наук был на момент отъезда, но то такЭ... Несастный кандидат наук на сегодня получит, работая в любом Национальном университете Украины, от 6 800 до 7 400 гривен в месяц. Это если доцентом, а если м.н.с то ничего не получит, ибо НИС в университетах на сегодня исчез, и во многих университетах даде ликвидирована должность "Проректор по научной работе", ибо наука умерла лет 15 назад.
В США сын профессора целых 3 (три ) месяца рассылал о себе Резюме в разные фирмы. Одна из фирм переложила работу на 40 000 долларов в год. Сын профессора проработал год, прошел аттестацию с оценкой "Excelent" и получил зарплату 80 000 долларов год. Я взял калькулятор и получилось, что такие деньги slavek заработает за всю свою жизнь. То есть ло конца своих дней он будет думать: "Я уже заработал 80 000 долларов или еще нет"? А сын профессора получает столько в год, родил двоих детей, взял в кредит шикарную квартиру в кондоминимуме на 30 лет в кредит, поменял одну новую машину на уже две новых - себе и жене, и купил дочке студентке уже третью - Хонда Аккорд. Ну, это такая тачка, о которой живущий не в американском говне slavekдаже не мечтает в приятном юношеском сне...
Забавная арифметика на калькуляторе про убогих в американском говне, верно?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 тра, 2018 20:05, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"