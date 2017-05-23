Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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kalinavalera1 - ПЯТЬ БАЛЛОВ! Это про выгул собак и про мой работающий в это время Макбук, где не нужно вводить никаких аккаунтов, когда он не в режиме сна.
Заметили, что мурло даже не понимает, как это НЕ ПОСЛАТЬ жену НОЧЬЮ выгуливать собаку? Колхоз не асфальтированный... Surferlox - новенький умник тут затесался - только зарегился - мне жаль вашу жену, если она есть. И жалко вас, имеющих приятелей, с которым нельзя оставить жену, угощающую ваших приятелей ужином, пока вы выгуливаете любимую собаку жены. Печалька, однако... А вообще смотрю, парни живут как-то грустно. НИ ОДНОЙ МЫСЛИ ПО ТЕМЕ ВЕТКИ. НИ_ЧЕ_ГО. Разбор каждого моего слова идет - на большее неспособны/неполучается.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 тра, 2018 20:30, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Мне идеи slavek очень нравятся. Во-первых, я думаю, что он живет в Тамбове, Воронеже или Сургуте. Потому мнение такого человека особенно ценно. Во-вторых, его идеи, что очень хорошо, легко подвергаются осмысливанию с помощью калькулятора и потому всем рекомендую. Ибо я заметил, что люди не умеют пользоваться простым школьным прибором. Как и у меня, у slavek есть недостатки: он не воспринимает буквы кириллицы, из которых сложены слова, которые я ему пишу в личке. Ну, это преходяще... да и не очень надо...
Итак, берем калькулятор:
slavek написав:Профессор слегка лукавит, так как в США он нигде не работает потому, что не востребован, даже в американском говне, живет на пособия и подачки.
Профессор и академик ОЧЕНЬ желает дожить slavek до пенсии и быть востребованным. За ним в 60 лет - за slavek, без сомнения, будет стоять очередь работодателей с говном, ой простите, его процитировал, с баблом в руках.
На самом деле тот профессор и академик не влачит жалко существование и не живет на подачки. Поскольку он всю свою сознательную жизнь посвятил Украине, и к Америке НЕ ИМЕЕТ никакого отношения, то ему представили то, чего slavek ЛИЧНО ни в россии, ни В УКРАИНЕ НИКОГДА НЕ ПОЛУЧИТ, так как slavek не получит право даже даже на социальную пенсию. Наш профессор - простой украинский пожилой человек - получил статус "senior sitizen" - пожилой житель штата. У нас он даже не получил бы в наши дни "научную пенсию", если вы знаете что это такое. До нового 2018 года он мог бы ее оформить, если бы ему стукнуло 62 (не 60 !!!) лет. Она составляла бы то-ли 80, то-ли 90 процентов от зарплаты профессора, то есть 0,90х10000=9 000 гривен в месяц. Хорошие деньги - знает каждый форумчанин. Но с нового 2108 года никакой профессор и того не получит: научная пенсия отменена.
Профессору не повезло: он получил пособие нищенское от государства в размере 15 000 долларов в год. Такое нищенское пособие - согласитесь, slavek не заработает такие деньги и за 10 (десять) лет - малые деньги. Небольшие. Позволяет, конечно, почти каждый месяц ходить в круизы то по Карибах, то к Аляске, но нам то этого не надо.
Кроме того, будучи АБСОЛЮТНО не востребованным - он получает от американского государства субсидию - да-да - там тоже есть субсидия в размере - не поверите - 1000/1200 его платы за двушку , которую он арендует - в месяц. Беру калькулятор: 1000/1200=83,33 процента. Это размер субсидии. Конечно, slavek платит за аренду квартиры гораздо меньше, чем 100-83,33=16,66 процента арендной платы. Тут он - молодец!
slavek написав:Профессор слегка лукавит, так как в США он нигде не работает потому, что не востребован, даже в американском говне, живет на пособия и подачки.
Ну, тут без калькулятора не обойдешься, ибо оценить, как ЛУКАВИТ профессор, с помощью арифмометра "Феликс" не получится. Замечу только, что профессор сперва себе купил Шевроле Лумина, чтобы лукавить, а теперь вот поменял на 4-х летнюю Акуру, это тачка, как у slavek, Акура.
Идем дальше. Дальше прошу всех держаться за что-то крепкое. Дальше про то, чего у slavek не было и никогда не будет. Вы зря подумали, что это про ЭТО. Нет, это - про медицинскую сраховку. Поначалу у знаменитого украинского академика были каки-то амбиции, типа мы в Украине на острие науки были и сейчас вот я - академик - научу американских студентов уму-разуму. В Украине же учил. Ха-ха-ха. Тут slavek не даст соврать: если взять калькулятор, то получается забавная вещь: как только профессор получал работы аж на 26 (двадцать шесть) часов в месяц, он сразу лишался БЕСПЛАТНОЙ медицинской страховки. Стоит она недорого - что-то типа 2 000 долларов в месяц, но покрывает лечение в лучших госпиталях США на сумму в 10 000 0000 000 долларов США. После того, как профессору сделали операцию шунтирования сердца, он послушался slavek и решил жить в "американском говне", не работая! Нагло сел в свой автомобиль и путешествовал по Дороге номер 1 вдоль всего тихоокеанского побережья США до самой Канады, а потом заехал и в Канаду - любимое место отдыха slavek. Как говорится, гнить в говне так гнить...
Берем калькулятор и считаем дальше.
slavek написав:Если в Украине при отсутствии какой-либо конкуренции и таком папе он всего-навсего несчастный м.н.с., то как он в США пробьется среди индийцев и китайцев готовых учиться и работать днями и ночами напролет . quote] Несчастный м.н.с вообще-то кандидат наук был на момент отъезда, но то такЭ... Несастный кандидат наук на сегодня получит, работая в любом Национальном университете Украины, от 6 800 до 7 400 гривен в месяц.
В США сын профессора целых 3 (три ) месяца рассылал о себе Резюме в разные фирмы. Одна из фирм переложила работу на 40 000 долларов в год. Сын профессора проработал год, прошел аттестацию с оценкой "Excelent" и получил зарплату 80 000 долларов год. Я взял калькулятор и получилось, что такие деньги slavek заработает за всю свою жизнь. То есть ло конца своих дней он будет думать: "Я уже заработал 80 000 долларов или еще нет"? А сын профессора получает столько в год, родил двоих детей, взял в кредит шикарную квартиру в кондоминимуме на 30 лет в кредит, поменял одну новую машину на уже две новых - себе и жене, и купил дочке студентке уже третью - Хонда Аккорд. Ну, это такая тачка, о которой живущий не в американском говне slavekдаже не мечтает в приятном юношеском сне...
Забавная арифметика на калькуляторе про убогих в американском говне, верно?
Эк вас развезло. И живу я в Тамбове, а не в Киеве в Печерском районе, и 80000 баксов за всю жизнь не заработал, и езжу исключительно на трамвае,более того, не знаю какие это "огромные" деньги в США - 6667 в месяц до налогов, рента и пр. . И про такую "сложнейшую" операцию как шунтирование сердца не знаю хотя 1.5 года назад поменял в Киеве аортальный клапан увидев, что в Тель-Авиве или Кельне это будет в 4-5 раз дороже. Про медицинскую страховку расскажите тому у кого сын уже 8 лет не живет в Израиле, их них 4 года работает в Ихилове в Тель-Авиве врачом.Естественно, летает при этом в Германию, США,Австралию на обучение и знаком с системой медстрахования в этих странах. Тем более, что израильская медицина построена по американской системе, но с большим социализмом до которого так и не довел США братан-мусульманин Барак Хусейнович Обама. PS В Украине я пока востребован потому, что не держался за развалившуюся строительную науку и ушел 25 лет назад из этой умирающей системы. Уже 2-й год получаю пенсию. Хоть завтра могу уехать в Израиль на ПМЖ, но сидеть на пособиях по старости совсем не спешу. Непонятно почему вы так бурно реагируете на критические замечания по поводу ваших рассказов. Для такого успешного и удачливого человека которым вы себя тут представляете это, мягко говоря, странно.
Чисто из любопытства - зачем вы всегда полностью копируете мои тексты? Вот чисто из любопытства вопрос. Заметьте, про "говно" не я писал, а вы, так что кого "развезло" - вопрос актуальный. И не нервничайте так. Я же не нервничаю. И у меня в самом деле всё ОК (перекрещусь, я православный).
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 тра, 2018 20:34, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Спасибо за ответ, Шерлок Холмс. Правда, это не первый раз и даже тогда, когда я не хвалил ваш дедуктивный метод про определение качества американского говна и кого когда "развезло". Я думаю, адекватный читатель с интересом прочитал мое эссе про - как Вы сказали - нищих, невостребованных и барахтающихся в американском говне.
Напомню тему ветки и именно Вас попрошу описать, что и как купил сын в Израиле, что сколько стоит и так далее. Читателю будет интересно. Мне тоже, поскольку дочка брата вышла замуж за еврея, выехала в Израиль, уже получила израильский паспорт...
slavek написав:Непонятно почему вы так бурно реагируете на критические замечания по поводу ваших рассказов. Для такого успешного и удачливого человека которым вы себя тут представляете это, мягко говоря, странно.
Когда какое то неамериканское "говно" тыкает мне ни того ни с сего, а другое рассказывает мне про мою жену - тов даю ногой между ног. Или в рог. Тут что-то не так? Так не нужно делать?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 тра, 2018 20:47, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Спасибо за ответ, Шерлок Холмс. Правда, это не первый раз и даже тогда, когда я не хвалил ваш дедуктивный метод про определение качества американского говна и кого когда "развезло".
Я всегда откликаюсь на любые просьбы, в т.ч. и ваши о стирании неудобных постов.
akurt написав:Напомню тему ветки и именно Вас попрошу описать, что и как купил сын в Израиле, что сколько стоит и так далее. Читателю будет интересно. Мне тоже, поскольку дочка брата вышла замуж за еврея, выехала в Израиль, уже получила израильский паспорт...
Сын снимает квартиру в ведомственном доме от больницы рядом с ней. Покупать жилье не собирается т.к.: 1) сейчас там раздуты цены из-за большого наплыва иммигрантов и потому выплата машканты(по ипотеке) больше, чем арендная плата. 2) не исключено , что поедет на fellowship еще на несколько лет в другую страну и, вернувшись, найдет работу именно в Тель-Авиве
slavek написав:Непонятно почему вы так бурно реагируете на критические замечания по поводу ваших рассказов. Для такого успешного и удачливого человека которым вы себя тут представляете это, мягко говоря, странно.
akurt написав:Когда какое то неамериканское "говно" тыкает мне ни того ни с сего, а другое рассказывает мне про мою жену - тов даю ногой между ног. Или в рог. Тут что-то не так? Так не нужно делать?
По-моему, я вам не тыкал и вашу жену не вспоминал. А всего-навсего поделился своим мнением о жизни эмигрантов в США коих я видел когда 20 лет назад там побывал. Да и сейчас продолжаю общаться онлайн с знакомыми отправившимися в США в разные годы.
akurt написав:Ну, не томите читателя: "Итак, сын - свалил в Израиль, там купил квартиру..." и так далее... Это по теме ветки. У Вас - я уверен - получится... Что не так - подправим или зададим вопросы.
Это было бы куда интереснее читать, чем ругню, путь даже про аренду, а не про покупку - аренда тоже интересно. Но там наверное аренда не типичная для Израля?
akurt написав:Ну, не томите читателя: "Итак, сын - свалил в Израиль, там купил квартиру..." и так далее... Это по теме ветки. У Вас - я уверен - получится... Что не так - подправим или зададим вопросы.
Зачем же ерничать и призывать кого-то в свой коллектив? Я вам уже ответил, что покупка квартиры где угодно - это вовсе не фетиш, а выгодное вложение или жизненная необходимость. В Израиле более-не менее нормальная квартира в Тель-Авиве или Иерусалиме стоит от 1 млн баксов, а голдовка ( их хрущеба) от 0,5 млн. В Араде или Кирьят -Яме это можно делить на 2. Естественно, можно залезть на 30 лет в ипотеку став рабом банка как ваш "удачливый" ктн и мнс, но зачем?