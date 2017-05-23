akurt написав:

slavek написав: Профессор слегка лукавит, так как в США он нигде не работает потому, что не востребован, даже в американском говне, живет на пособия и подачки.

Профессор слегка лукавит, так как в США он нигде не работает потому, чтоживет на пособия и подачки.

slavek написав: Профессор слегка лукавит, так как в США он нигде не работает потому, что не востребован, даже в американском говне, живет на пособия и подачки.

так как в США он нигде не работает потому, чтоживет на пособия и подачки.

slavek написав: Если в Украине при отсутствии какой-либо конкуренции и таком папе он всего-навсего несчастный м.н.с., то как он в США пробьется среди индийцев и китайцев готовых учиться и работать днями и ночами напролет .

quote]

Несчастный м.н.с вообще-то кандидат наук был на момент отъезда, но то такЭ...

Несастный кандидат наук на сегодня получит, работая в любом Национальном университете Украины, от 6 800 до 7 400 гривен в месяц.



В США сын профессора целых 3 (три ) месяца рассылал о себе Резюме в разные фирмы.

Одна из фирм переложила работу на 40 000 долларов в год.

Сын профессора проработал год, прошел аттестацию с оценкой "Excelent" и получил зарплату 80 000 долларов год.

Я взял калькулятор и получилось, что такие деньги slavek заработает за всю свою жизнь.

То есть ло конца своих дней он будет думать: "Я уже заработал 80 000 долларов или еще нет"?

А сын профессора получает столько в год, родил двоих детей, взял в кредит шикарную квартиру в кондоминимуме на 30 лет в кредит, поменял одну новую машину на уже две новых - себе и жене, и купил дочке студентке уже третью - Хонда Аккорд.

Ну, это такая тачка, о которой живущий не в американском говне slavekдаже не мечтает в приятном юношеском сне...



Забавная арифметика на калькуляторе про убогих в американском говне, верно? Если в Украине при отсутствии какой-либо конкуренции и таком папе онто как он в США пробьется среди индийцев и китайцев готовых учиться и работать днями и ночами напролет .quote]Несчастный м.н.с вообще-то кандидат наук был на момент отъезда, но то такЭ...Несастный кандидат наук на сегодня получит, работая в любом Национальном университете Украины, от 6 800 до 7 400 гривен в месяц.В США сын профессора целых 3 (три ) месяца рассылал о себе Резюме в разные фирмы.Одна из фирм переложила работу на 40 000 долларов в год.Сын профессора проработал год, прошел аттестацию с оценкой "Excelent" и получил зарплату 80 000 долларов год.Я взял калькулятор и получилось, что такие деньгизаработает за всю свою жизнь.То есть ло конца своих дней он будет думать: "Я уже заработал 80 000 долларов или еще нет"?А сын профессора получает столько в год, родил двоих детей, взял в кредит шикарную квартиру в кондоминимуме на 30 лет в кредит, поменял одну новую машину на уже две новых - себе и жене, и купил дочке студентке уже третью - Хонда Аккорд.Ну, это такая тачка, о которой живущийв американском говнедаже не мечтает в приятном юношеском сне...

Мне идеиочень нравятся.Во-первых, я думаю, что он живет в Тамбове, Воронеже или Сургуте. Потому мнение такого человека особенно ценно.Во-вторых, его идеи, что очень хорошо, легко подвергаются осмысливанию с помощью калькулятора и потому всем рекомендую. Ибо я заметил, что люди не умеют пользоваться простым школьным прибором.Как и у меня, уесть недостатки: он не воспринимает буквы кириллицы, из которых сложены слова, которые я ему пишу в личке.Ну, это преходяще... да и не очень надо...Итак, берем калькулятор:Профессор и академик ОЧЕНЬ желает дожитьдо пенсии и быть востребованным. За ним в 60 лет - за, без сомнения, будет стоять очередь работодателей с говном, ой простите, его процитировал, с баблом в руках.На самом деле тот профессор и академикПоскольку он всю свою сознательную жизнь посвятил Украине, и к Америке НЕ ИМЕЕТ никакого отношения, то ему представили то, чегоЛИЧНО ни в россии, ни В УКРАИНЕ НИКОГДА НЕ ПОЛУЧИТ, так какне получит право даже даже на социальную пенсию.Наш профессор - простой украинский пожилой человек - получил статус "- пожилой житель штата.У нас он даже не получил бы в наши дни "научную пенсию", если вы знаете что это такое.До нового 2018 года он мог бы ее оформить, если бы ему стукнуло 62 (не 60 !!!) лет.Она составляла бы то-ли 80, то-ли 90 процентов от зарплаты профессора, то есть 0,90х10000=9 000 гривен в месяц.Хорошие деньги - знает каждый форумчанин.Но с нового 2108 года никакой профессор и того не получит:Профессору не повезло: он получил пособие нищенское от государства в размере 15 000 долларов в год.Такое нищенское пособие - согласитесь,не заработает такие деньги и за 10 (десять) лет - малые деньги. Небольшие. Позволяет, конечно, почти каждый месяц ходить в круизы то по Карибах, то к Аляске, но нам то этого не надо.Кроме того, будучи АБСОЛЮТНО- он получает от американского государства- да-да - там тоже естьв размере - не поверите - 1000/1200 его платы за двушку , которую он арендует - в месяц.Беру калькулятор:1000/1200=83,33 процента. Это размер субсидии.Конечно,платит за аренду квартиры гораздо меньше, чем 100-83,33=процента арендной платы. Тут он - молодец!Ну, тут без калькулятора не обойдешься, ибо оценить, как ЛУКАВИТ профессор, с помощью арифмометра "Феликс" не получится.Замечу только, что профессор сперва себе купил Шевроле Лумина, чтобы лукавить, а теперь вот поменял на 4-х летнюю Акуру, это тачка, как у, Акура.Идем дальше. Дальше прошу всех держаться за что-то крепкое. Дальше про то, чего уне было и никогда не будет.Вы зря подумали, что это про ЭТО.Нет, это - про медицинскую сраховку.Поначалу у знаменитого украинского академика были каки-то амбиции, типа мы в Украине на острие науки были и сейчас вот я - академик - научу американских студентов уму-разуму.В Украине же учил.Ха-ха-ха.Тутне даст соврать: если взять калькулятор, то получается забавная вещь: как только профессор получал работы аж на 26 (двадцать шесть) часов в месяц, он сразу лишался БЕСПЛАТНОЙ медицинской страховки.Стоит она недорого - что-то типа 2 000 долларов в месяц, но покрывает лечение в лучших госпиталях США на сумму в 10 000 0000 000 долларов США.После того, как профессору сделали операцию шунтирования сердца, он послушалсяи решил жить в "американском говне",Нагло сел в свой автомобиль и путешествовал по Дороге номер 1 вдоль всего тихоокеанского побережья США до самой Канады, а потом заехал и в Канаду - любимое место отдыхаБерем калькулятор и считаем дальше.