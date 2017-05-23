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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 тра, 2018 21:01
Ну вот, спасибо.
Начало хорошее.
slavek написав:
Сын снимает квартиру в ведомственном доме от больницы рядом с ней.
Покупать жилье не собирается т.к.:
1) сейчас там раздуты цены из-за большого наплыва иммигрантов и потому выплата машканты(по ипотеке) больше, чем арендная плата.
2) не исключено , что поедет на fellowship еще на несколько лет в другую страну и, вернувшись, найдет работу именно в Тель-Авиве
А что значит "раздуты цены"? Ориентир?
А какая арендная плата?
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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Додано: Суб 05 тра, 2018 21:06
akurt написав:
Вот чисто из любопытства вопрос.
Заметьте, про "говно
" не я писал, а вы, так что кого "развезло"
- вопрос актуальный.
У вас амнезия. Именно вы первый и написали о гавне.
akurt написав:
Доценты привыкли жить в гавне.
Так и живут.
Профессор и академик за 2 (два) часа не притронулся ни к чаю, ни к вафлям, впрочем их менять никто и не собирался...
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Додано: Суб 05 тра, 2018 21:11
akurt написав:
Ну вот, спасибо.
Начало хорошее.А что значит "раздуты цены"? Ориентир?
А какая арендная плата?
Раздутые цены - это когда жилье в тель-Авиве стоит дороже чем в Мельбурне при более низком качестве, а зарплаты ниже.
Арендная плата в этом районе ( Тель-Авив, Гиватайм) от 3,5 до 5 тыс шекелей без коммунальных (доллар - 3,3-3,5 за шекель), с коммунальными - на 700-1000 шекелей больше.
Выплаты банку от 6 до 7 тыс в зависимости от стоимости квартиры плюс будут те же коммунальные.
Естественно, можно снять квартиру подешевле в Бат Яме или Рамат Гане или ездить из другого города или пригорода на машине на работу,но кроме потери времени это мало что дает.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 21:31
kalinavalera1 написав: Surferlox написав:
Ваша жена также находилась с ними дома во время Вашего отсутсвия?С Вашего аккаунта ведут переписку посторонние люди?
Отвяжитесь от Акурта, вы пишете смешные вещи. У меня автоматически все открывается в ноуте и смарте. Тайн особых не вижу. Правда никто не хотел с моего акка писать пока сюда.
А вам то что ? Разве я не могу доверить акк друзьям - и что если гости остаются с женой хозяина в доме ? Уверен жена нормальная серьезная женщина. А как вы поступаете в такой ситуации -если у вас гости - но нужно выгулять собаку ? Вы посылаете жену одну шарахаться по улицам - а сами остаетесь с друзьями? Или вдвоем с женой идете выгуливать собаку - а друзей оставляете одних в доме? Или сами остаетесь доме с женой - а друзей посылаете на прогулку с собакой ? Отвечать больше не буду. Не флудите тут.
Я не Вам адресовал свое сообщение однако вижу Вас задело : ) Поскольку я не Вам адресовал свое сообщение то и отвечать мне не нужно было. Поскольку я не Вам адресовал свое сообщение то МНЕ ПЛЕВАТЬ что Вы там будете или не будете делать дальше : )
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Додано: Суб 05 тра, 2018 21:32
Средние сроки для воссоединения братьев и сестёр варьируются от 10 до 12 лет. Вопрос про гражданство США за 5 лет проигнорирован.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 21:44
akurt написав:kalinavalera1
- ПЯТЬ БАЛЛОВ! Это про выгул собак и про мой работающий в это время Макбук, где не нужно вводить никаких аккаунтов, когда он не в режиме сна.
Заметили, что мурло даже не понимает, как это НЕ ПОСЛАТЬ жену НОЧЬЮ выгуливать собаку?
Колхоз не асфальтированный...Surferlox
- новенький умник тут затесался
- только зарегился - мне жаль вашу жену, если она есть.
И жалко вас, имеющих приятелей, с которым нельзя оставить жену, угощающую ваших приятелей ужином, пока вы выгуливаете любимую собаку жены.
Печалька, однако...А вообще смотрю, парни живут как-то грустно.
НИ ОДНОЙ МЫСЛИ ПО ТЕМЕ ВЕТКИ.
НИ_ЧЕ_ГО.
Разбор каждого моего слова идет - на большее неспособны/неполучается.
В принципе подтвердились мои опасения что Ваш уровень развития позволяет Вам комфортно существовать только в таких странах как Турция или Украина. Удел закомплексованного быдла это применение оскорблений в адрес другого человека когда ответить нечего. Иногда лучше в таком случае промолчать однако пробелы с воспитанием не позволили Вам это сделать и сойти за умного и интеллигентного человека. В принципе у Вас уже есть второй собака которая подгавкивает на этом форуме так что Вам двоим уверен не скучно : )
Понимаю что не приятно когда Вас вывели на чистую воду после того как Вы запутались в собственной лжи и нелепых отговорках про то что это друганы пишут с аккаунта...Черта сильного и уверенного человека признать свою ошибку однако не по Сеньке шапка : ) поэтому Вы и скатились в оскорбления других участников форума. К тому же монитор и расстояние как говорится страхуют Вас от того чтобы получить ладошкой по губам : ) за свой гнилой разговор.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 21:50
akurt написав:Alex_V_K_79!
Дякую.
Дійсно сумно, що навкруги так багато збоченців.
sinus написав:
И ещё один, кто эти все,кому интересно почитать вымышленные истории
автора,вы их всех знаете?
Оставляя "за скобками" безграмотный с ошибками текст неудачника-школьника, скажу, что ни одного раза не написал ВЫМЫШЛЕННУЮ историю.
Автор под ником синус
даже не представляет, что где-то за предалеми жуткого двора его убогой хрущевки с покрашенными зелено-вонючей краской подъездами, может существовать какая-то жизнь.
И это - замечательно! Пусть там и гниёт...
Классно прозвучало из уст брехуна-синуса
:
"кто ЭТИ
все?"
"ЭТИ
" - в его понимании - это все ВЫ!
Сегодня подъезжаю примерно в 14-00 на парковку супермаркета МЕТРО - прикупить к ужину форель речную по 16 лир килограмм (примерно 100 гривен).
Парковщик-турок говорит:
- Мераба!
- Хош гел дениз!
- А правдаа, что в Украине в столице государства десятками сжигают автомобили на стоянке
?
- Ну, как десятками, там нет круглой цифры, всего 54 авто сегодня сожгли... Это же не 50, и не 60...
- В столице страны?
- Да!
- Средь бела дня?
- Да! У нас так принято, типа развлечения...- Круто!
Отлично! Создали новые аккаунты,сами себе подлизали и сами себя поблагодарили,но при этом гадости ни за что вылили на меня и оскорбили мое достоинство!
При этом я вас никого ни разу не оскорблял!
Вы и вправду думаете,что я вас на улице не встречу?
П.С. Кстати,судя по криминальному сленгу Акурта,он "преподавал" в какой-то зоне!
Востаннє редагувалось sinus
в Суб 05 тра, 2018 22:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 22:01
kalinavalera1 написав: sinus написав:
В четверых -Акурт часто сам провоцирует оппонентов к такому к нему отношению.Вам этого мало?Если нет,то у меня тогда к вам вопрос-вы сюда зашли единственный раз,чтобы оставить этот комментарий?
Отвечайте за себя. Вы засоряете ветку. Нам интересно про быт Акрута в Турции подробности и он как раз и пишет про недвигу. Пока инфа в основном про Анталию, со временем еще люди поделятся опытом, уже писали кратко про Испанию, Черногорию. Кстати, в Испании тоже запрещают сдавать недвигу сейчас на краткосрок и возможны самозахваты в отсутствии хозяев, там так "принято" и потом фиг их выселишь. Для меня это существенная инфа, которую я почерпнул тут на ветке. zagotovkinazimu тут пишет , и зашла не в первый раз - я познакомился с ней тут. Даже если мы решим не покупать недвигу за рубежом, а только арендовать - то тоже важно и полезно.
А вам-то что нужно - не пойму ? На счет провокаций- я не заметил такого у Акурта. И еще спровоцировать можно только того, кто ищет повод САМОВЫРАЗИТЬСЯ ТАК. Это не блог, но это тематическая ветка, нам интересно читать Акурта, а вас нет.
Пока засоряете её только вы и Акурт!
Мне, например, не интересно читать здесь ни вас,ни Акурта,так как ни он и ни вы,не жили ни в одной стране мира,кроме Украины,и не владеете ни какой информацией полезной для меня!
Но я же не позволяю себе,так как имею представление о такте и культуре, предложить уйти вам обоим с ветки?
Поэтому,будьте любезны,не засоряййте ветку, облизыванием Акурта!
П.С.А вообще я не пойму,вас,что в гугле забанили и Акурт для вас единственный источник информации о мире?
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Додано: Суб 05 тра, 2018 22:24
Surferlox написав:
В принципе у Вас уже есть второй собака которая подгавкивает на этом форуме так что Вам двоим уверен не скучно : )
Это я второй собака ?!
Понимаю Аккурта, смешно. А что вам тут нужно на ветке ? Нам вот сами видите -" не скучно" а вам то что ?
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Додано: Суб 05 тра, 2018 22:26
sinus написав:
Мне, например, не интересно читать здесь ни вас,ни Акурта,так как ни он и ни вы,
Вы все форумы под ряд посещаете - и требуете , что бы все писали то, что интересно вам ? Ну и как уже все форумы мира под вас построились ?
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