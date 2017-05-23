kalinavalera1 написав:

sinus написав: В четверых -Акурт часто сам провоцирует оппонентов к такому к нему отношению.Вам этого мало?Если нет,то у меня тогда к вам вопрос-вы сюда зашли единственный раз,чтобы оставить этот комментарий? В четверых -Акурт часто сам провоцирует оппонентов к такому к нему отношению.Вам этого мало?Если нет,то у меня тогда к вам вопрос-вы сюда зашли единственный раз,чтобы оставить этот комментарий?

Отвечайте за себя. Вы засоряете ветку. Нам интересно про быт Акрута в Турции подробности и он как раз и пишет про недвигу. Пока инфа в основном про Анталию, со временем еще люди поделятся опытом, уже писали кратко про Испанию, Черногорию. Кстати, в Испании тоже запрещают сдавать недвигу сейчас на краткосрок и возможны самозахваты в отсутствии хозяев, там так "принято" и потом фиг их выселишь. Для меня это существенная инфа, которую я почерпнул тут на ветке. zagotovkinazimu тут пишет , и зашла не в первый раз - я познакомился с ней тут. Даже если мы решим не покупать недвигу за рубежом, а только арендовать - то тоже важно и полезно.А вам-то что нужно - не пойму ? На счет провокаций- я не заметил такого у Акурта. И еще спровоцировать можно только того, кто ищет повод САМОВЫРАЗИТЬСЯ ТАК. Это не блог, но это тематическая ветка, нам интересно читать Акурта, а вас нет.