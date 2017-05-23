RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:01

Ну вот, спасибо.
Начало хорошее.
  slavek написав:Сын снимает квартиру в ведомственном доме от больницы рядом с ней.
Покупать жилье не собирается т.к.:
1) сейчас там раздуты цены из-за большого наплыва иммигрантов и потому выплата машканты(по ипотеке) больше, чем арендная плата.
2) не исключено , что поедет на fellowship еще на несколько лет в другую страну и, вернувшись, найдет работу именно в Тель-Авиве


А что значит "раздуты цены"? Ориентир?
А какая арендная плата?
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 12.02.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:06

  akurt написав:Вот чисто из любопытства вопрос.
Заметьте, про "говно" не я писал, а вы, так что кого "развезло" - вопрос актуальный.


У вас амнезия. Именно вы первый и написали о гавне.

  akurt написав:Доценты привыкли жить в гавне.Так и живут.
Профессор и академик за 2 (два) часа не притронулся ни к чаю, ни к вафлям, впрочем их менять никто и не собирался...
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4772
З нами з: 16.08.09
Подякував: 93 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:11

  akurt написав:Ну вот, спасибо.
Начало хорошее.А что значит "раздуты цены"? Ориентир?
А какая арендная плата?


Раздутые цены - это когда жилье в тель-Авиве стоит дороже чем в Мельбурне при более низком качестве, а зарплаты ниже.
Арендная плата в этом районе ( Тель-Авив, Гиватайм) от 3,5 до 5 тыс шекелей без коммунальных (доллар - 3,3-3,5 за шекель), с коммунальными - на 700-1000 шекелей больше.
Выплаты банку от 6 до 7 тыс в зависимости от стоимости квартиры плюс будут те же коммунальные.
Естественно, можно снять квартиру подешевле в Бат Яме или Рамат Гане или ездить из другого города или пригорода на машине на работу,но кроме потери времени это мало что дает.
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4772
З нами з: 16.08.09
Подякував: 93 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:31

  kalinavalera1 написав:
  Surferlox написав:Ваша жена также находилась с ними дома во время Вашего отсутсвия?С Вашего аккаунта ведут переписку посторонние люди?

Отвяжитесь от Акурта, вы пишете смешные вещи. У меня автоматически все открывается в ноуте и смарте. Тайн особых не вижу. Правда никто не хотел с моего акка писать пока сюда. :lol: А вам то что ? Разве я не могу доверить акк друзьям - и что если гости остаются с женой хозяина в доме ? Уверен жена нормальная серьезная женщина. А как вы поступаете в такой ситуации -если у вас гости - но нужно выгулять собаку ? Вы посылаете жену одну шарахаться по улицам - а сами остаетесь с друзьями? Или вдвоем с женой идете выгуливать собаку - а друзей оставляете одних в доме? Или сами остаетесь доме с женой - а друзей посылаете на прогулку с собакой ? Отвечать больше не буду. Не флудите тут.
Я не Вам адресовал свое сообщение однако вижу Вас задело : ) Поскольку я не Вам адресовал свое сообщение то и отвечать мне не нужно было. Поскольку я не Вам адресовал свое сообщение то МНЕ ПЛЕВАТЬ что Вы там будете или не будете делать дальше : )
Surferlox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 19.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:32

  slavek написав:
  Surferlox написав:Подскажите по какой визе в США уехал Ваш приятель? Каким образом он за 5 лет получил гражданство США?

http://visasam.ru/emigration/canadausa/ ... -ssha.html
Средние сроки для воссоединения братьев и сестёр варьируются от 10 до 12 лет. Вопрос про гражданство США за 5 лет проигнорирован.
Surferlox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 19.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:44

  akurt написав:kalinavalera1 - ПЯТЬ БАЛЛОВ! Это про выгул собак и про мой работающий в это время Макбук, где не нужно вводить никаких аккаунтов, когда он не в режиме сна.

Заметили, что мурло даже не понимает, как это НЕ ПОСЛАТЬ жену НОЧЬЮ выгуливать собаку?
Колхоз не асфальтированный...
Surferlox - новенький умник тут затесался - только зарегился - мне жаль вашу жену, если она есть.
И жалко вас, имеющих приятелей, с которым нельзя оставить жену, угощающую ваших приятелей ужином, пока вы выгуливаете любимую собаку жены.
Печалька, однако...
А вообще смотрю, парни живут как-то грустно.
НИ ОДНОЙ МЫСЛИ ПО ТЕМЕ ВЕТКИ.
НИ_ЧЕ_ГО.
Разбор каждого моего слова идет - на большее неспособны/неполучается.
В принципе подтвердились мои опасения что Ваш уровень развития позволяет Вам комфортно существовать только в таких странах как Турция или Украина. Удел закомплексованного быдла это применение оскорблений в адрес другого человека когда ответить нечего. Иногда лучше в таком случае промолчать однако пробелы с воспитанием не позволили Вам это сделать и сойти за умного и интеллигентного человека. В принципе у Вас уже есть второй собака которая подгавкивает на этом форуме так что Вам двоим уверен не скучно : )
Понимаю что не приятно когда Вас вывели на чистую воду после того как Вы запутались в собственной лжи и нелепых отговорках про то что это друганы пишут с аккаунта...Черта сильного и уверенного человека признать свою ошибку однако не по Сеньке шапка : ) поэтому Вы и скатились в оскорбления других участников форума. К тому же монитор и расстояние как говорится страхуют Вас от того чтобы получить ладошкой по губам : ) за свой гнилой разговор.
Surferlox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 19.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:50

  akurt написав:Alex_V_K_79!
Дякую.
Дійсно сумно, що навкруги так багато збоченців.
  sinus написав:И ещё один, кто эти все,кому интересно почитать вымышленные истории автора,вы их всех знаете?


Оставляя "за скобками" безграмотный с ошибками текст неудачника-школьника, скажу, что ни одного раза не написал ВЫМЫШЛЕННУЮ историю.
Автор под ником синус даже не представляет, что где-то за предалеми жуткого двора его убогой хрущевки с покрашенными зелено-вонючей краской подъездами, может существовать какая-то жизнь.
И это - замечательно! Пусть там и гниёт...
Классно прозвучало из уст брехуна-синуса:
"кто ЭТИ все?"

"ЭТИ" - в его понимании - это все ВЫ!

Сегодня подъезжаю примерно в 14-00 на парковку супермаркета МЕТРО - прикупить к ужину форель речную по 16 лир килограмм (примерно 100 гривен).
Парковщик-турок говорит:
- Мераба!
- Хош гел дениз!
- А правдаа, что в Украине в столице государства десятками сжигают автомобили на стоянке?
- Ну, как десятками, там нет круглой цифры, всего 54 авто сегодня сожгли... Это же не 50, и не 60...
- В столице страны?
- Да!
- Средь бела дня?
- Да! У нас так принято, типа развлечения...
- Круто!

Отлично! Создали новые аккаунты,сами себе подлизали и сами себя поблагодарили,но при этом гадости ни за что вылили на меня и оскорбили мое достоинство!
При этом я вас никого ни разу не оскорблял!
Вы и вправду думаете,что я вас на улице не встречу?
П.С. Кстати,судя по криминальному сленгу Акурта,он "преподавал" в какой-то зоне!
Востаннє редагувалось sinus в Суб 05 тра, 2018 22:08, всього редагувалось 2 разів.
sinus
 
Повідомлень: 212
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:01

  kalinavalera1 написав:
  sinus написав:В четверых -Акурт часто сам провоцирует оппонентов к такому к нему отношению.Вам этого мало?Если нет,то у меня тогда к вам вопрос-вы сюда зашли единственный раз,чтобы оставить этот комментарий?

Отвечайте за себя. Вы засоряете ветку. Нам интересно про быт Акрута в Турции подробности и он как раз и пишет про недвигу. Пока инфа в основном про Анталию, со временем еще люди поделятся опытом, уже писали кратко про Испанию, Черногорию. Кстати, в Испании тоже запрещают сдавать недвигу сейчас на краткосрок и возможны самозахваты в отсутствии хозяев, там так "принято" и потом фиг их выселишь. Для меня это существенная инфа, которую я почерпнул тут на ветке. zagotovkinazimu тут пишет , и зашла не в первый раз - я познакомился с ней тут. Даже если мы решим не покупать недвигу за рубежом, а только арендовать - то тоже важно и полезно.

А вам-то что нужно - не пойму ? На счет провокаций- я не заметил такого у Акурта. И еще спровоцировать можно только того, кто ищет повод САМОВЫРАЗИТЬСЯ ТАК. Это не блог, но это тематическая ветка, нам интересно читать Акурта, а вас нет.



Пока засоряете её только вы и Акурт!
Мне, например, не интересно читать здесь ни вас,ни Акурта,так как ни он и ни вы,не жили ни в одной стране мира,кроме Украины,и не владеете ни какой информацией полезной для меня!
Но я же не позволяю себе,так как имею представление о такте и культуре, предложить уйти вам обоим с ветки?

Поэтому,будьте любезны,не засоряййте ветку, облизыванием Акурта!
П.С.А вообще я не пойму,вас,что в гугле забанили и Акурт для вас единственный источник информации о мире?
sinus
 
Повідомлень: 212
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Surferlox написав:В принципе у Вас уже есть второй собака которая подгавкивает на этом форуме так что Вам двоим уверен не скучно : )

Это я второй собака ?! :lol: Понимаю Аккурта, смешно. А что вам тут нужно на ветке ? Нам вот сами видите -" не скучно" а вам то что ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4309
З нами з: 07.05.11
Подякував: 638 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:26

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  sinus написав:Мне, например, не интересно читать здесь ни вас,ни Акурта,так как ни он и ни вы,

Вы все форумы под ряд посещаете - и требуете , что бы все писали то, что интересно вам ? Ну и как уже все форумы мира под вас построились ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4309
З нами з: 07.05.11
Подякував: 638 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 74757677
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sinus і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 223, 224, 225
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2248 159318
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 09:26
akurt
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2808 392807
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 19:58
Долярчик
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 17066
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (230)
05.05.2018 23:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.