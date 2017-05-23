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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:35

  kalinavalera1 написав:
  sinus написав:Мне, например, не интересно читать здесь ни вас,ни Акурта,так как ни он и ни вы,

Вы все форумы под ряд посещаете - и требуете , что бы все писали то, что интересно вам ? Ну и как уже все форумы мира под вас построились ?

Это не я написал про "интересно вам",а вы!))
Какие ко мне вопросы?
П.С. И определитесь вы мужчина или женщина,часто пишете,то пошел ,то пошла,то увидел,то увижела-просто не понятно как к вам обращаться!)))
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:47

sinus Я же цитату привел. Вы требуете , что бы вам было интересно на єтой ветке. Почему это? Кто вам тут что должен ? Кому интересно общаются тут , а вам не интересно тут - ищите и общайтесь где вам будет интересно. Мы вам ничего не должны. И мой пол вас не касается. Это интернет. Если вас интересуют женщины - так на сайт знакомств и там и фотки и тетечки - которые ищут такого особого общения. А про экономику писать - так пол без разницы. Не циклитесь... Я конечно всегда пишу о себе токо в мужском роде. Но это не суть важно для темы ветки.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:52

  kalinavalera1 написав:sinus Я же цитату привел. Вы требуете , что бы вам было интересно на єтой ветке. Почему это? Кто вам тут что должен ? Кому интересно общаются тут , а вам не интересно тут - ищите и общайтесь где вам будет интересно. Мы вам ничего не должны. И мой пол вас не касается. Это интернет. Если вас интересуют женщины - так на сайт знакомств и там и фотки и тетечки - которые ищут такого особого общения. А про экономику писать - так пол без разницы. Не циклитесь... Я конечно всегда пишу о себе токо в мужском роде. Но это не суть важно для темы ветки.

Рукалицо!Вопросов больше у меня к вам нет и никогда уже не будет!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 23:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Про созданный эккаунт Акуртом, с целью похвалить себя самого, это про мой, я так понял. Ну, ошибаетесь, :), и проверить можно дату создания эккаунта.. читаю валютку с 14-го, зареген с 15-го вроде бы.. всего на форуме подписан на меня интересующих тем 5-7, в том числе и на acurta. Обратите внимание, будьте объективны, что ветка про недвигу во Львове подустала после того, как Акурт пишет здесь. Факт. Ну и ещё раз: прислушайтесь и создайте свою ветку и там создавайте лучший на ваш взгляд контент про зарубежную недвижку, а сюда ходить не нужно, вам же тут не нравится.
sinus написав:
  akurt написав:Alex_V_K_79!
Дякую.
Дійсно сумно, що навкруги так багато збоченців.
  sinus написав:И ещё один, кто эти все,кому интересно почитать вымышленные истории автора,вы их всех знаете?


Оставляя "за скобками" безграмотный с ошибками текст неудачника-школьника, скажу, что ни одного раза не написал ВЫМЫШЛЕННУЮ историю.
Автор под ником синус даже не представляет, что где-то за предалеми жуткого двора его убогой хрущевки с покрашенными зелено-вонючей краской подъездами, может существовать какая-то жизнь.
И это - замечательно! Пусть там и гниёт...
Классно прозвучало из уст брехуна-синуса:
"кто ЭТИ все?"

"ЭТИ" - в его понимании - это все ВЫ!

Сегодня подъезжаю примерно в 14-00 на парковку супермаркета МЕТРО - прикупить к ужину форель речную по 16 лир килограмм (примерно 100 гривен).
Парковщик-турок говорит:
- Мераба!
- Хош гел дениз!
- А правдаа, что в Украине в столице государства десятками сжигают автомобили на стоянке?
- Ну, как десятками, там нет круглой цифры, всего 54 авто сегодня сожгли... Это же не 50, и не 60...
- В столице страны?
- Да!
- Средь бела дня?
- Да! У нас так принято, типа развлечения...
- Круто!

Отлично! Создали новые аккаунты,сами себе подлизали и сами себя поблагодарили,но при этом гадости ни за что вылили на меня и оскорбили мое достоинство!
При этом я вас никого ни разу не оскорблял!
Вы и вправду думаете,что я вас на улице не встречу?
П.С. Кстати,судя по криминальному сленгу Акурта,он "преподавал" в какой-то зоне!


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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 23:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Говорю же, тут вам не интересно, не тратьте свое время :)
sinus написав:
  kalinavalera1 написав:sinus Я же цитату привел. Вы требуете , что бы вам было интересно на єтой ветке. Почему это? Кто вам тут что должен ? Кому интересно общаются тут , а вам не интересно тут - ищите и общайтесь где вам будет интересно. Мы вам ничего не должны. И мой пол вас не касается. Это интернет. Если вас интересуют женщины - так на сайт знакомств и там и фотки и тетечки - которые ищут такого особого общения. А про экономику писать - так пол без разницы. Не циклитесь... Я конечно всегда пишу о себе токо в мужском роде. Но это не суть важно для темы ветки.

Рукалицо!Вопросов больше у меня к вам нет и никогда уже не будет!


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