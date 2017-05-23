Додано: Суб 05 тра, 2018 22:47

sinus Я же цитату привел. Вы требуете , что бы вам было интересно на єтой ветке. Почему это? Кто вам тут что должен ? Кому интересно общаются тут , а вам не интересно тут - ищите и общайтесь где вам будет интересно. Мы вам ничего не должны. И мой пол вас не касается. Это интернет. Если вас интересуют женщины - так на сайт знакомств и там и фотки и тетечки - которые ищут такого особого общения. А про экономику писать - так пол без разницы. Не циклитесь... Я конечно всегда пишу о себе токо в мужском роде. Но это не суть важно для темы ветки.