Это не я написал про "интересно вам",а вы!))
Какие ко мне вопросы?
П.С. И определитесь вы мужчина или женщина,часто пишете,то пошел ,то пошла,то увидел,то увижела-просто не понятно как к вам обращаться!)))
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Додано: Суб 05 тра, 2018 22:35
Это не я написал про "интересно вам",а вы!))
Какие ко мне вопросы?
П.С. И определитесь вы мужчина или женщина,часто пишете,то пошел ,то пошла,то увидел,то увижела-просто не понятно как к вам обращаться!)))
Додано: Суб 05 тра, 2018 22:47
sinus Я же цитату привел. Вы требуете , что бы вам было интересно на єтой ветке. Почему это? Кто вам тут что должен ? Кому интересно общаются тут , а вам не интересно тут - ищите и общайтесь где вам будет интересно. Мы вам ничего не должны. И мой пол вас не касается. Это интернет. Если вас интересуют женщины - так на сайт знакомств и там и фотки и тетечки - которые ищут такого особого общения. А про экономику писать - так пол без разницы. Не циклитесь... Я конечно всегда пишу о себе токо в мужском роде. Но это не суть важно для темы ветки.
Додано: Суб 05 тра, 2018 22:52
Рукалицо!Вопросов больше у меня к вам нет и никогда уже не будет!
Додано: Суб 05 тра, 2018 23:35
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Про созданный эккаунт Акуртом, с целью похвалить себя самого, это про мой, я так понял. Ну, ошибаетесь, , и проверить можно дату создания эккаунта.. читаю валютку с 14-го, зареген с 15-го вроде бы.. всего на форуме подписан на меня интересующих тем 5-7, в том числе и на acurta. Обратите внимание, будьте объективны, что ветка про недвигу во Львове подустала после того, как Акурт пишет здесь. Факт. Ну и ещё раз: прислушайтесь и создайте свою ветку и там создавайте лучший на ваш взгляд контент про зарубежную недвижку, а сюда ходить не нужно, вам же тут не нравится.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 23:38
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Говорю же, тут вам не интересно, не тратьте свое время
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Додано: Нед 06 тра, 2018 07:21
Я занял правильную тактику: вылазит бы*** из кучи, пишет гадости про мою жену и моих друзей (это он считает, что на тему ветки), а я его мокрой половой тряпкой, которой помыл балкон после собаки, по мордасам, по мордасам.... Сразу как-то обижается и просит справедливости...
Опять все тоже: не в состоянии написать ни одну мысль по теме ветки.
Новичок, замысливший опять измерять что-то из частей моего тела... теперь длину моих ног...
НИ_ОД_НУ МЫСЛЬ по теме ветки не написал.
Прикольно.
Брысь, непутёвый!
Благодарен slavek за ответы.
Всё же лично у меня не сложилась еще картинка, что с жильем там, где его сын.
1. Ориентир стоимости жилья - ......
2. Что именно за жилье - площадь, пару слов о планировке и о доме...
3. Арендная плата 1000-1500 долларов в месяц. Уже понятно.
4. Коммунальные платежи 200-400 долларов в месяц. Понятно.
5. Выплаты по кредиту 2000 - и больше долларов в месяц. Тоже понятно.
Если можно - добавьте информацию.
И еще важно - на фоне какой зарплаты (плюс-минус)
Ночью у нас был дождь. Утром сухо, +22 и очень приятно.
Бассейн в доме моих друзей, это в том дворе, куда теперь непутевому опасно заходить.
Там мои друзья непутевых не любят.
Вчера подсчитал: в доме друзей (это тех, на которых можно оставить жену, пока они ужинают, лакомясь филе Сибаса, которое она им подала вместе с овощами, запеченными в электродуховке, а я выгуливал собаку) на лестничной клетке 6 квартир (дом большой), этажей 5 (верхние этажи - "dublex", именно так с буквой b, это двухуровневые квартиры), то есть в доме 30 квартир. Две парковки для авто слева и справа от дома, электрические отпирание ворот. Парковки реально очень большие.
У него - третий этаж (по-европейским манерам - второй), выход на южную сторону, балкон - выход на бассейн, бассейн на южной стороне), ориентир цены - 55 000 долларов США (полностью с ремонтом, разводкой, сантехникой, частично с мебелью (очень хорошая прихожая), полностью готовый санузел: кафель, душевая кабина 90х90, вся сантехника, мебель душевой комнтаты, унитаз "висячий" с встроенным биде.).
Квартплата - 100 лир в месяц, это 650 гривен. Горячая вода бесплатно.
Площадь его "двушки" (1+1) - 54 квадратных метра.
Площадь двухуровневых квартир - 125 квадратных метров.
Контингент дома:
- украинских граждан - 2;
- граждан РФ - 1;
- граждан Узбекистана - 1;
- граждан Великобритании - 1;
- граждан Турции - остальные.
Вчера был прикольный момент: вызвал лифт (большой красивый на 10 человек аж), лифт идет с этажа 4 - жду - прибыл - дверь открылась - там очень прилично одетый парень лет 25 с очень дорогим велосипедом, выкатил он его - поздоровались - я сказал на английском "Hi!', а он неожиданно для меня ответил на турецком: Merhaba! - он вышел - я зашел, нажал кнопку "2" - двери закрылись и вдруг услышал аромат очень дорогого парфума, оставшийся от того парня, думаю что-то за 85 евро, не меньше...
Вот такие жильцы...
Расходы на обустройство квартиры:
- комплект от Samsung в кухню (варочная поверхность, электродуховка и вытяжка) - 3200 лир или примерно 19 000 гривен. Монтаж всего этого в кухонную мебель (шла в комплекте с квартирой ) - бесплатно.
- посудомойка Samsung- 1100 лир или 6700 гривен.
- холодильник Samsung инвенторный А++ самой последней модели - 2 500 лир или примерно 15 000 гривен. Я его уговаривал взять вот этот от LG - не согласился. А мне - понравился.
- кондиционеры от Samsung мощностью по 9000 BTU - 2 400 или по 15 000 гривен, инвенторные. Монтаж бесплатно.
- стиралка Samsung - 1850 лир или 11 100 гривен. Доставка и монтаж бесплатно.
- диван кровать Istikbal - одна из самых знаменитых мебельных фабрик - 1750 лир или 10500 гривен.
Диваны и мебель можете посмотреть тут:
- кресло той же серии - 700 лир или 4 300 гривен.
- основа для кровати - с витрины (была скидка) - 1000 лир или 6 500 гривен.
- матрац очень крутой термо какой-то там навороченный - толщина 30 (!!!) а не 20, как у нас обычно, сантиметров - при регулярной цене в 1300 лир отдали за 1000 лир.
- стол в квартиру (типа обеденный) - 1000 лир в комплекте со стульями (примерно 6 300 гривен).
Доставка мебели, монтаж и занос на этаж и в квартиру - бесплатно.
- складное кресло-шезлонг для пляжа - 34 лиры или 215 гривен.
На пляж идем?
Я - да!
Слушаю фрагменты аудиокниги про Стива Джобса ( в 2015 году я лично проезжал по улице в южном пригороде Сан Франциско, где его дом, и ненадолго задержался у его дома):
Последние его слова перед уходом в мир иной:
"Постійна гонка за наживою перетворює людину на маріонетку. Це сталося і зі мною. Бог наділив нас почуттями, щоб ми могли розповісти про свою любов близьким. Багатство, яке я нажив в своєму житті, я не можу взяти з собою. Все, що я понесу з собою, - це лише спогади, пов'язані з любов'ю. Ось справжнє багатство, яке має слідувати за вами, супроводжувати вас, давати вам сили йти далі. Любов здатна подолати величезні відстані."
Востаннє редагувалось akurt в Нед 06 тра, 2018 07:39, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Нед 06 тра, 2018 07:38
Зарплата минимальная в Израиле с минимальными налогами около 5000 шекелей в месяц(27 шекелей в час при 43-часовой рабочей неделе).
Средняя порядка 10000 шекелей. Но очень большие налоги - сын при зарплате 20-25 тыс.шекелей на руки получает 13-16. Невестка тоже работает и получает ненамного меньше.
Жилье очень разное, качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего кроме новых зданий. Стоимость от 150000 баксов на периферии на севере в крайотах типа Кирьят Гат или на юге в упомянутом мной Араде до 0,5 - 2 млн. баксов в Тель-Авиве и Иерусалиме. Это цена на скромные квартиры от 60-80 кв.м.
Стоимость жизни тоже зашкаливает. В Мадриде все намного дешевле, цены похожи на центр Парижа.
Поэтому, как говорит моя разумная невестка, большинство в Израиле с голой ж***, т.е. в кредитах. Богатые - на квартиру, бедные - на еду и коммуналку. Машин никто не покупает, берут в лизинг - это выгоднее и дешевле.
back in USSR
Додано: Нед 06 тра, 2018 08:31
Отлично, Slavek!
Спасибо!
Качество жилья - важный вопрос.
Попробую чуть позже написать - только вернулся из утренней прогулки с собакой, посещал продуктовый магазин, сделал фото - есть неожиданные.
Господа, рекомендую читать внимательно и анализировать цифры от Slavek - многое очень интересно.
Итак, утро, прогулка с собакой и заодно зашел ближайший супермаркет типа АТБ.
Близко и все самое необходимое.
Итак, идем делать покупки вместе со мною.
Сегодня:
1 Доллар = 4,22 лиры.
1 Доллар= 26,05 гривны (курс покупки с утра во Львове).
Итого коэффициент перевода лиры в гривны:
26,05/4,22=6,17 (!!!) Класс! цены умножаем на 6!
(что забавно, чем ниже курс лиры, тем гражданину Украины комфортнее в Турции - цены НИ НА ЧТО, не меняются. Парадокса тут нет: все на 99,99 процента производится в Турции. Вот будете смеяться вот специально перепроверил сегодня - ТОЛЬКО один товар нашел импортного производства - не смейтесь - презервативы. Сделано в Великобритании.
А вот Вам стиральная машина:
Производство - ТУРЦИЯ, цена сами видите.
Найдите мне стиральную машину, выпущенную в Украине.
Итак, делаем воскресные покупки.
Берем говяжий фарш высшего качества. Реально высшего, не из отходов, производство фабричное.
ДО_РО_ГО. Тут 0,5 кг - 14 лир это 84 гривны. Беру для Мусаки.
Беру мед - банка 850 граммов. Мед - можете на сомневаться, не сварен в гараже из сахара.
ДО_РО_ГО. 27 лир! Зато реально самый настоящий от пчелки!
Идем дальше... Для утреннего омлета - яйца, упаковка 30 штук 10 лир или 61 гривна. Берем!
Так, берем пирожные - крекеры, упаковка 6 штук стоит какие то копейки: цена балета на городской автобус.
Сыр будем брать? Нет. А айран? 4,55 лиры - это 28 гривен бутылка в 1,5 (ПОЛТОРА) литра! По цене бутылочки в 200 мл в Украине! Беру! Знаете, как классно днем достать их холодильничка и выпить большой стаканчик айранчика!
О! Какой приятый сюрприз: импорт с Украины! ДО_РО_ГО! Беру плитку черного - к коньяку пригодится (правда, у меня коньяку нет, ну да ладно...) Беру!
Ну вот! Хорошее начало воскресенья!
Подошел к плавательному бассейну - все так же без воды. И это правильно: ночью была гроза и дождь.
Сегодня днем тоже будет освежающий мелкий дождик! После вчерашнего зноя - просто сказка!
Жена готовит фреш для меня (апельсины+грейпфруты).
Я ей предложил сделать воскресный "динь-динь", а она предложила сделать "шоп-шоп" от слова "шопинг".
Решил согласиться, а то вы же знаете этих жён: и "динь-динь" без "шоп-шоп" не будет ...
P.S. Это сам движок форума повернул фото - я не виноват, исправлять не буду, лень...
КАК ЗАРАБОТАТЬ БАБЛО НА КВАРТИРУ ЗА КОРДОНОМ
(воскресные раздумья и прогноз)
Эпиграф.
(эпиграф временно удален автором)
ВВЕДЕНИЕ
(введение временно удалено автором)
(текст ВОЗМОЖНО будет)
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Нед 06 тра, 2018 11:41
... а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!
Я поставив цифри у Вашому пості, щоб було простішше....
і такс:
1)Пасивний прибуток, - Я й просив написати КОЖНОМУ, хто як бачить для себе, той "пасивний прибуток"?
2)Звичайно,що хотілось би 3в1!(але Ви дайте поради, на всі три, - тут різні форумчани читають і кржен знайде" своє" у Ваших відповідях!
3)Теж, тут би всім було цікаво прочитати різні поради для різних ПАСИВНИХ прибутків( і 500дол/міс, і 1000дол/міс і 2000дол/міс)
4) і 5) Теж вітаються РІЗНІ поради ДЛЯ РІЗНИХ сум!
Ще раз кажу, що тут заходить різна аудиторія і кожен для себе шукає щось корисне! Тож, чим більше різних порад буде, тим краще! - більшість читачів будуть Вам дууууууже вдячні!!!
п. с.
... от сподобались слова форумчанина Козака-Характерника, який сказав(не дослівно, але суть його слів передаю): "Я - трутень, робити не хочу, - то не моє! - то які будуть пропозиції стосовно ПАСИВНОГО прибутку, панове?!"
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 06 тра, 2018 12:22
А что вы сделал, чтобы не жить в окружении маргиналов?
Ну там не знаю - поговорить с соседями, сделать осмд, сменить район проживания, если он реально депрессивный?
Ну хоть что то делали, чтобы это окружение изменилось?
Или вы думаете, что в других странах живут исключительно "принцессы, которые не какают"?
Вы намерены менять страну проживания каждый раз, как в вашем лифте написяют?
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