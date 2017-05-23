Додано: Нед 06 тра, 2018 13:27

Я давно, периодически задумываюсь о переезде - особенно остро вопрос встал 2010-2011, когда любитель батонов, русского мира и кумир ватников стал закручивать гайки и мять все под себя.Но вот что забавно - в какую страну и какое место не приедешь, так и хочеться остаться там жить. польша, чехия, хорватия, финляндия, испания, италия, швеция, франция, австрия, британия, сша, карибские острова, начиная от джорджтауна и до нищей доминиканы - везде хорошо, а спустя пару недель все таки хочется домой.Друзья и приятели, коллеги, родственники, сокурсники, не говоря уже о друзьях и приятелях детей как в нашей деревне (можно сказать депрессивной, потому что дом у меня не в каком нибудь коттеджном посёлке, а в простом пригородном селе), так и в лицее - все это с собой не увезёшь.Ну и всегда нужно отличать туризм от эмиграции - хорошо там где нас нетУ меня нет записяных лифтов, но меня тоже раздражает мусор, которые селяне и отдыхающие выкидывают в лесу. Вначале его собирал сам года три, переговорил со всеми соседними с лесом хозяевами домов, все божатся, что не они..., сельсовет не без моего участия каждую весну, один раз производит чистку. я во время пробежек(а бегаю я не рано, люблю поспать) не ленюсь подойти к любой приехавшей компании и поинтересоваться, есть ли у них мешки для мусора, который они будут после себя вывозить (бегаю я с швейцарской овчаркой, так что все выглядит мирно и бесконфликтно).И все равно эту беду побороть пока не смог, но надежда остаётся, несмотря на то, что после бегства ялинковича - борьба с русским миром и национальной коррупцией результата пока не приносит.Может когда эта надежда окончательно испарится, и я пойму, что оставшихся ватников, а так же равнодушных (ездящих молча в описянных лифтах), вместе с истеричными всепропальщиками и зрадофилами ("покупающими картошку в днепре по 150 грн за кг"(ха ха, если бы не было так грустно!) и неспособными осознать разницу между тушкой и филе рыбы, и понять почему цена на первое вдвое-втрое ниже, чем на второе) - подавляющее большинство, и от их окружения и влияния никак не избавиться, я тоже перееду