Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Я давно, периодически задумываюсь о переезде - особенно остро вопрос встал 2010-2011, когда любитель батонов, русского мира и кумир ватников стал закручивать гайки и мять все под себя. Но вот что забавно - в какую страну и какое место не приедешь, так и хочеться остаться там жить. польша, чехия, хорватия, финляндия, испания, италия, швеция, франция, австрия, британия, сша, карибские острова, начиная от джорджтауна и до нищей доминиканы - везде хорошо, а спустя пару недель все таки хочется домой. Друзья и приятели, коллеги, родственники, сокурсники, не говоря уже о друзьях и приятелях детей как в нашей деревне (можно сказать депрессивной, потому что дом у меня не в каком нибудь коттеджном посёлке, а в простом пригородном селе), так и в лицее - все это с собой не увезёшь. Ну и всегда нужно отличать туризм от эмиграции - хорошо там где нас нет У меня нет записяных лифтов, но меня тоже раздражает мусор, которые селяне и отдыхающие выкидывают в лесу. Вначале его собирал сам года три, переговорил со всеми соседними с лесом хозяевами домов, все божатся, что не они..., сельсовет не без моего участия каждую весну, один раз производит чистку. я во время пробежек(а бегаю я не рано, люблю поспать) не ленюсь подойти к любой приехавшей компании и поинтересоваться, есть ли у них мешки для мусора, который они будут после себя вывозить (бегаю я с швейцарской овчаркой, так что все выглядит мирно и бесконфликтно). И все равно эту беду побороть пока не смог, но надежда остаётся, несмотря на то, что после бегства ялинковича - борьба с русским миром и национальной коррупцией результата пока не приносит. Может когда эта надежда окончательно испарится, и я пойму, что оставшихся ватников, а так же равнодушных (ездящих молча в описянных лифтах), вместе с истеричными всепропальщиками и зрадофилами ("покупающими картошку в днепре по 150 грн за кг"(ха ха, если бы не было так грустно!) и неспособными осознать разницу между тушкой и филе рыбы, и понять почему цена на первое вдвое-втрое ниже, чем на второе) - подавляющее большинство, и от их окружения и влияния никак не избавиться, я тоже перееду
akurt написав:Я занял правильную тактику: вылазит бы*** из кучи, пишет гадости про мою жену и моих друзей (это он считает, что на тему ветки), а я его мокрой половой тряпкой, которой помыл балкон после собаки, по мордасам, по мордасам.... Сразу как-то обижается и просит справедливости...
Surferlox написав: Поскольку я не Вам адресовал свое сообщение то и отвечать мне не нужно было. Поскольку я не Вам адресовал свое сообщение то МНЕ ПЛЕВАТЬ что Вы там будете или не будете делать дальше : )
Опять все тоже: не в состоянии написать ни одну мысль по теме ветки. Новичок, замысливший опять измерять что-то из частей моего тела... теперь длину моих ног... НИ_ОД_НУ МЫСЛЬ по теме ветки не написал. Прикольно. Брысь, непутёвый!
Благодарен slavek за ответы. Всё же лично у меня не сложилась еще картинка, что с жильем там, где его сын.
1. Ориентир стоимости жилья - ...... 2. Что именно за жилье - площадь, пару слов о планировке и о доме... 3. Арендная плата 1000-1500 долларов в месяц. Уже понятно. 4. Коммунальные платежи 200-400 долларов в месяц. Понятно. 5. Выплаты по кредиту 2000 - и больше долларов в месяц. Тоже понятно.
Если можно - добавьте информацию. И еще важно - на фоне какой зарплаты (плюс-минус)
Ночью у нас был дождь. Утром сухо, +22 и очень приятно. Бассейн в доме моих друзей, это в том дворе, куда теперь непутевому опасно заходить. Там мои друзья непутевых не любят. Вчера подсчитал: в доме друзей (это тех, на которых можно оставить жену, пока они ужинают, лакомясь филе Сибаса, которое она им подала вместе с овощами, запеченными в электродуховке, а я выгуливал собаку) на лестничной клетке 6 квартир (дом большой), этажей 5 (верхние этажи - "dublex", именно так с буквой b, это двухуровневые квартиры), то есть в доме 30 квартир. Две парковки для авто слева и справа от дома, электрические отпирание ворот. Парковки реально очень большие. У него - третий этаж (по-европейским манерам - второй), выход на южную сторону, балкон - выход на бассейн, бассейн на южной стороне), ориентир цены - 55 000 долларов США (полностью с ремонтом, разводкой, сантехникой, частично с мебелью (очень хорошая прихожая), полностью готовый санузел: кафель, душевая кабина 90х90, вся сантехника, мебель душевой комнтаты, унитаз "висячий" с встроенным биде.). Квартплата - 100 лир в месяц, это 650 гривен. Горячая вода бесплатно. Площадь его "двушки" (1+1) - 54 квадратных метра. Площадь двухуровневых квартир - 125 квадратных метров. Контингент дома: - украинских граждан - 2; - граждан РФ - 1; - граждан Узбекистана - 1; - граждан Великобритании - 1; - граждан Турции - остальные. Вчера был прикольный момент: вызвал лифт (большой красивый на 10 человек аж), лифт идет с этажа 4 - жду - прибыл - дверь открылась - там очень прилично одетый парень лет 25 с очень дорогим велосипедом, выкатил он его - поздоровались - я сказал на английском "Hi!', а он неожиданно для меня ответил на турецком: Merhaba! - он вышел - я зашел, нажал кнопку "2" - двери закрылись и вдруг услышал аромат очень дорогого парфума, оставшийся от того парня, думаю что-то за 85 евро, не меньше... Вот такие жильцы...
Расходы на обустройство квартиры: - комплект от Samsung в кухню (варочная поверхность, электродуховка и вытяжка) - 3200 лир или примерно 19 000 гривен. Монтаж всего этого в кухонную мебель (шла в комплекте с квартирой ) - бесплатно. - посудомойка Samsung- 1100 лир или 6700 гривен. - холодильник Samsung инвенторный А++ самой последней модели - 2 500 лир или примерно 15 000 гривен. Я его уговаривал взять вот этот от LG - не согласился. А мне - понравился. - кондиционеры от Samsung мощностью по 9000 BTU - 2 400 или по 15 000 гривен, инвенторные. Монтаж бесплатно. - стиралка Samsung - 1850 лир или 11 100 гривен. Доставка и монтаж бесплатно. - диван кровать Istikbal - одна из самых знаменитых мебельных фабрик - 1750 лир или 10500 гривен. Диваны и мебель можете посмотреть тут: http://www.istikbal.com.tr/en/sitting-g ... tting-sets - кресло той же серии - 700 лир или 4 300 гривен. - основа для кровати - с витрины (была скидка) - 1000 лир или 6 500 гривен. - матрац очень крутой термо какой-то там навороченный - толщина 30 (!!!) а не 20, как у нас обычно, сантиметров - при регулярной цене в 1300 лир отдали за 1000 лир. - стол в квартиру (типа обеденный) - 1000 лир в комплекте со стульями (примерно 6 300 гривен). Доставка мебели, монтаж и занос на этаж и в квартиру - бесплатно.
- складное кресло-шезлонг для пляжа - 34 лиры или 215 гривен. На пляж идем? Я - да! Слушаю фрагменты аудиокниги про Стива Джобса ( в 2015 году я лично проезжал по улице в южном пригороде Сан Франциско, где его дом, и ненадолго задержался у его дома): Последние его слова перед уходом в мир иной: "Постійна гонка за наживою перетворює людину на маріонетку. Це сталося і зі мною. Бог наділив нас почуттями, щоб ми могли розповісти про свою любов близьким. Багатство, яке я нажив в своєму житті, я не можу взяти з собою. Все, що я понесу з собою, - це лише спогади, пов'язані з любов'ю. Ось справжнє багатство, яке має слідувати за вами, супроводжувати вас, давати вам сили йти далі. Любов здатна подолати величезні відстані."
Уже нецензурные слова ***(звездочками) "запикиваете" : ) прогресс...дрессирую Вас так сказать поэтому через некоторое время у Вам есть шанс даже в человека превратится. Я на больных людей не обижаюсь - сделал Вам замечание и указал Вам Ваше место и баста. Когда человек допустим мочиться не в положенном месте - обижаться на него бессмысленно. А вот замечание сделать будет более действенно...особенно если еще другие люди обратят на это внимание. Если не доходит - ладошкой по лицу чтобы доходчивость слов повысить и в то же время не травмировать шелудивого пса. Так и я с Вами. Справедливости я нигде не просил. Никакие части тела мне Ваши не интересны. Где я написал что мне интересна длина ваших ног? Сможете подкрепить цитатой или останетесь пустозвоном в глазах окружающих? Друзей Ваших не оскорблял. Жену тоже. Сможете подтвердить мои слова цитатами или снова пропустозвонились? : ) Друзей своих Вы оскорбили сами назвав их друганами. Здесь я преимущественно читаю и черпаю по крупинкам (из-за таких любителей-сказочников и выдумщиков как Вы) полезную информацию и мысли. Конкретно в контексте этой ветке интересует недвижимость в США и в меньшей степени на Ближнем Востоке. Своими россказнями здесь Вы скорее напоминаете недалеких девиц возраста 18-25 лет с их "он меня на такой машине покатал", "он так с квадроцикла упал прикольно", "у него такие часы", "он столько Курвуазье Х.О выпил", "у него цепочка такой толщины", "у него столько друзей прокуроров" и т п... P.s. не сочтите за грубость однако то что Вы называете шоколадом правильнее назвать "шоколадосодержащий продукт" и хороший коньяк шоколадом или шоколадным продуктом не закусывают. Хотя если Вы коньяком называете любой бренди - тогда другое дело : )
Востаннє редагувалось Surferlox в Нед 06 тра, 2018 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:change_pm ... Я мав наувазі - ПА-СИВ-НИЙ ПРИБУТОК! - все решти не цікавить(активного - є валом на кожному кроці!)
Очень расплывчато. 1)Что для вас в приоритете? 2)Надежность, доходность или ликвидность? 3)Какая доходность интересует? 4)Какой горизонт инвестирования? 5)Инвестирование с каким порогом входа интересует? Необходимо четкий ориентир как и в целеполагании а не размытые абстрактные понятия.
Я поставив цифри у Вашому пості, щоб було простішше.... і такс: 1)Пасивний прибуток, - Я й просив написати КОЖНОМУ, хто як бачить для себе, той "пасивний прибуток"? 2)Звичайно,що хотілось би 3в1!(але Ви дайте поради, на всі три, - тут різні форумчани читають і кржен знайде" своє" у Ваших відповідях! 3)Теж, тут би всім було цікаво прочитати різні поради для різних ПАСИВНИХ прибутків( і 500дол/міс, і 1000дол/міс і 2000дол/міс) 4) і 5) Теж вітаються РІЗНІ поради ДЛЯ РІЗНИХ сум!
Ще раз кажу, що тут заходить різна аудиторія і кожен для себе шукає щось корисне! Тож, чим більше різних порад буде, тим краще! - більшість читачів будуть Вам дууууууже вдячні!!!
п. с. ... от сподобались слова форумчанина Козака-Характерника, який сказав(не дослівно, але суть його слів передаю): "Я - трутень, робити не хочу, - то не моє! - то які будуть пропозиції стосовно ПАСИВНОГО прибутку, панове?!"
1. Пассивный что в Вашем понимании? Сколько часов в неделю (месяц) готовы уделять ему? Наводящий вопрос для Вас.Сдача двух квартир в посуточную аренду это пассивный или активный? : ) 2. Все 3 одновременно - утопия поэтому нужно приоритет. А он зависит от целей. 3. Подразумевал в процентном соотношении. А количество долларов (не гривен) зависит в большей мере от проинвестированной сумы. 4. Вам нужно определиться. Хотите ежегодно получать "дивиденды" или готовы подождать к примеру 5 лет а затем получить процент за все годы. 5. Есть суммы с "3 нулями в конце" в долларах есть с "4 нулями в конце". От этого зависит сможете физически инвестировать в то или иное направление. Где то образно говоря нужно много денег чтобы начать - где то наоборот целесообразно инвестировать маленькие суммы даже если хотите вложить много. Еще нужно добавить такой пункт. Сколько максимально готовы зафиксировать убытков : ) потому что что инвестиции это не гарант прироста : )
О чем там думать? надуманные утверждения без фактов и анализа, и притянутые за уши выводы - я эту ватную демагогию наизусть знаю. вот при беглом была не просто бесперспективность, а полная беспросветность и безнадёга, а после 13 как раз надежда и появилась...