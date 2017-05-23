akurt написав:

Surferlox написав: Поскольку я не Вам адресовал свое сообщение то и отвечать мне не нужно было. Поскольку я не Вам адресовал свое сообщение то МНЕ ПЛЕВАТЬ что Вы там будете или не будете делать дальше : ) Поскольку я не Вам адресовал свое сообщение то и отвечать мне не нужно было. Поскольку я не Вам адресовал свое сообщение то МНЕ ПЛЕВАТЬ что Вы там будете или не будете делать дальше : )

не сложилась еще картинка, что с жильем

на которых можно оставить

Я занял правильную тактику: вылазит бы*** из кучи, пишет гадости про мою жену и моих друзей (это он считает, что на тему ветки), а я его мокрой половой тряпкой, которой помыл балкон после собаки, по мордасам, по мордасам.... Сразу как-то обижается и просит справедливости...Опять все тоже:Новичок, замысливший опять измерять что-то из частей моего тела... теперь длину моих ног...НИ_ОД_НУ МЫСЛЬ по теме ветки не написал.Прикольно.Брысь, непутёвый!Благодаренза ответы.Всё же лично у менятам, где его сын.1. Ориентир стоимости жилья - ......2. Что именно за жилье - площадь, пару слов о планировке и о доме...3. Арендная плата 1000-1500 долларов в месяц. Уже понятно.4. Коммунальные платежи 200-400 долларов в месяц. Понятно.5. Выплаты по кредиту 2000 - и больше долларов в месяц. Тоже понятно.И еще важно - на фоне какой зарплаты (плюс-минус)Утром сухо, +22 и очень приятно.Бассейн в доме моих друзей, это в том дворе, куда теперь непутевому опасно заходить.Там мои друзья непутевых не любят.Вчера подсчитал: в доме друзей (это тех,жену, пока они ужинают, лакомясь филе Сибаса, которое она им подала вместе с овощами, запеченными в электродуховке, а я выгуливал собаку) на лестничной клетке 6 квартир (дом большой), этажей 5 (верхние этажи - "", именно так с буквой, это двухуровневые квартиры), то есть в доме 30 квартир. Две парковки для авто слева и справа от дома, электрические отпирание ворот. Парковки реально очень большие.У него - третий этаж (по-европейским манерам - второй), выход на южную сторону, балкон - выход на бассейн, бассейн на южной стороне), ориентир цены - 55 000 долларов США (полностью с ремонтом, разводкой, сантехникой, частично с мебелью (очень хорошая прихожая), полностью готовый санузел: кафель, душевая кабина 90х90, вся сантехника, мебель душевой комнтаты, унитаз "висячий" с встроенным биде.).Квартплата - 100 лир в месяц, это 650 гривен. Горячая вода бесплатно.Площадь его "двушки" (1+1) - 54 квадратных метра.Площадь двухуровневых квартир - 125 квадратных метров.Контингент дома:- украинских граждан - 2;- граждан РФ - 1;- граждан Узбекистана - 1;- граждан Великобритании - 1;- граждан Турции - остальные.Вчера был прикольный момент: вызвал лифт (большой красивый на 10 человек аж), лифт идет с этажа 4 - жду - прибыл - дверь открылась - там очень прилично одетый парень лет 25, выкатил он его - поздоровались - я сказал на английском "Hi!', а он неожиданно для меня ответил на турецком: Merhaba! - он вышел - я зашел, нажал кнопку "2" - двери закрылись и вдруг услышал аромат очень дорогого парфума, оставшийся от того парня, думаю что-то за 85 евро, не меньше...Вот такие жильцы...Расходы на обустройство квартиры:- комплект отв кухню (варочная поверхность, электродуховка и вытяжка) - 3200 лир или примерно 19 000 гривен. Монтаж всего этого в кухонную мебель (шла в комплекте с квартирой ) - бесплатно.- посудомойка- 1100 лир или 6700 гривен.- холодильникинвенторный А++ самой последней модели - 2 500 лир или примерно 15 000 гривен. Я его уговаривал взять вот этот от LG - не согласился. А мне - понравился.- кондиционеры отмощностью по 9000 BTU - 2 400 или по 15 000 гривен, инвенторные. Монтаж бесплатно.- стиралка- 1850 лир или 11 100 гривен. Доставка и монтаж бесплатно.- диван кровать- одна из самых знаменитых мебельных фабрик - 1750 лир или 10500 гривен.Диваны и мебель можете посмотреть тут:- кресло той же серии - 700 лир или 4 300 гривен.- основа для кровати - с витрины (была скидка) - 1000 лир или 6 500 гривен.- матрац очень крутой термо какой-то там навороченный - толщина 30 (!!!) а не 20, как у нас обычно, сантиметров - при регулярной цене в 1300 лир отдали за 1000 лир.- стол в квартиру (типа обеденный) - 1000 лир в комплекте со стульями (примерно 6 300 гривен).Доставка мебели, монтаж и занос на этаж и в квартиру - бесплатно.- складное кресло-шезлонг для пляжа - 34 лиры или 215 гривен.Я - да!Слушаю фрагменты аудиокниги про( в 2015 году я лично проезжал по улице в южном пригороде Сан Франциско, где его дом, и ненадолго задержался у его дома):Последние его слова перед уходом в мир иной:"Постійна гонка за наживою перетворює людину на маріонетку. Це сталося і зі мною. Бог наділив нас почуттями, щоб ми могли розповісти про свою любов близьким. Багатство, яке я нажив в своєму житті, я не можу взяти з собою. Все, що я понесу з собою, - це лишеОсь справжнє багатство, яке має слідувати за вами, супроводжувати вас, давати вам сили йти далі. Любов здатна подолати величезні відстані."