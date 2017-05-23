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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77787980>
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 13:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Я давно, периодически задумываюсь о переезде - особенно остро вопрос встал 2010-2011, когда любитель батонов, русского мира и кумир ватников стал закручивать гайки и мять все под себя.
Но вот что забавно - в какую страну и какое место не приедешь, так и хочеться остаться там жить. польша, чехия, хорватия, финляндия, испания, италия, швеция, франция, австрия, британия, сша, карибские острова, начиная от джорджтауна и до нищей доминиканы - везде хорошо, а спустя пару недель все таки хочется домой.
Друзья и приятели, коллеги, родственники, сокурсники, не говоря уже о друзьях и приятелях детей как в нашей деревне (можно сказать депрессивной, потому что дом у меня не в каком нибудь коттеджном посёлке, а в простом пригородном селе), так и в лицее - все это с собой не увезёшь.
Ну и всегда нужно отличать туризм от эмиграции - хорошо там где нас нет :-)
У меня нет записяных лифтов, но меня тоже раздражает мусор, которые селяне и отдыхающие выкидывают в лесу. Вначале его собирал сам года три, переговорил со всеми соседними с лесом хозяевами домов, все божатся, что не они..., сельсовет не без моего участия каждую весну, один раз производит чистку. я во время пробежек(а бегаю я не рано, люблю поспать) не ленюсь подойти к любой приехавшей компании и поинтересоваться, есть ли у них мешки для мусора, который они будут после себя вывозить (бегаю я с швейцарской овчаркой, так что все выглядит мирно и бесконфликтно).
И все равно эту беду побороть пока не смог, но надежда остаётся, несмотря на то, что после бегства ялинковича - борьба с русским миром и национальной коррупцией результата пока не приносит.
Может когда эта надежда окончательно испарится, и я пойму, что оставшихся ватников, а так же равнодушных (ездящих молча в описянных лифтах), вместе с истеричными всепропальщиками и зрадофилами ("покупающими картошку в днепре по 150 грн за кг"(ха ха, если бы не было так грустно!) и неспособными осознать разницу между тушкой и филе рыбы, и понять почему цена на первое вдвое-втрое ниже, чем на второе) - подавляющее большинство, и от их окружения и влияния никак не избавиться, я тоже перееду
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:13

  akurt написав:Я занял правильную тактику: вылазит бы*** из кучи, пишет гадости про мою жену и моих друзей (это он считает, что на тему ветки), а я его мокрой половой тряпкой, которой помыл балкон после собаки, по мордасам, по мордасам.... Сразу как-то обижается и просит справедливости...
  Surferlox написав: Поскольку я не Вам адресовал свое сообщение то и отвечать мне не нужно было. Поскольку я не Вам адресовал свое сообщение то МНЕ ПЛЕВАТЬ что Вы там будете или не будете делать дальше : )


Опять все тоже: не в состоянии написать ни одну мысль по теме ветки.
Новичок, замысливший опять измерять что-то из частей моего тела... теперь длину моих ног...
НИ_ОД_НУ МЫСЛЬ по теме ветки не написал.
Прикольно.
Брысь, непутёвый!

Благодарен slavek за ответы.
Всё же лично у меня не сложилась еще картинка, что с жильем там, где его сын.

1. Ориентир стоимости жилья - ......
2. Что именно за жилье - площадь, пару слов о планировке и о доме...
3. Арендная плата 1000-1500 долларов в месяц. Уже понятно.
4. Коммунальные платежи 200-400 долларов в месяц. Понятно.
5. Выплаты по кредиту 2000 - и больше долларов в месяц. Тоже понятно.

Если можно - добавьте информацию.
И еще важно - на фоне какой зарплаты (плюс-минус)

Ночью у нас был дождь. Утром сухо, +22 и очень приятно.
Бассейн в доме моих друзей, это в том дворе, куда теперь непутевому опасно заходить.
Там мои друзья непутевых не любят.
Зображення
Вчера подсчитал: в доме друзей (это тех, на которых можно оставить жену, пока они ужинают, лакомясь филе Сибаса, которое она им подала вместе с овощами, запеченными в электродуховке, а я выгуливал собаку) на лестничной клетке 6 квартир (дом большой), этажей 5 (верхние этажи - "dublex", именно так с буквой b, это двухуровневые квартиры), то есть в доме 30 квартир. Две парковки для авто слева и справа от дома, электрические отпирание ворот. Парковки реально очень большие.
У него - третий этаж (по-европейским манерам - второй), выход на южную сторону, балкон - выход на бассейн, бассейн на южной стороне), ориентир цены - 55 000 долларов США (полностью с ремонтом, разводкой, сантехникой, частично с мебелью (очень хорошая прихожая), полностью готовый санузел: кафель, душевая кабина 90х90, вся сантехника, мебель душевой комнтаты, унитаз "висячий" с встроенным биде.).
Квартплата - 100 лир в месяц, это 650 гривен. Горячая вода бесплатно.
Площадь его "двушки" (1+1) - 54 квадратных метра.
Площадь двухуровневых квартир - 125 квадратных метров.
Контингент дома:
- украинских граждан - 2;
- граждан РФ - 1;
- граждан Узбекистана - 1;
- граждан Великобритании - 1;
- граждан Турции - остальные.
Вчера был прикольный момент: вызвал лифт (большой красивый на 10 человек аж), лифт идет с этажа 4 - жду - прибыл - дверь открылась - там очень прилично одетый парень лет 25 с очень дорогим велосипедом, выкатил он его - поздоровались - я сказал на английском "Hi!', а он неожиданно для меня ответил на турецком: Merhaba! - он вышел - я зашел, нажал кнопку "2" - двери закрылись и вдруг услышал аромат очень дорогого парфума, оставшийся от того парня, думаю что-то за 85 евро, не меньше...
Вот такие жильцы...

Расходы на обустройство квартиры:
- комплект от Samsung в кухню (варочная поверхность, электродуховка и вытяжка) - 3200 лир или примерно 19 000 гривен. Монтаж всего этого в кухонную мебель (шла в комплекте с квартирой ) - бесплатно.
- посудомойка Samsung- 1100 лир или 6700 гривен.
- холодильник Samsung инвенторный А++ самой последней модели - 2 500 лир или примерно 15 000 гривен. Я его уговаривал взять вот этот от LG - не согласился. А мне - понравился.
Зображення
- кондиционеры от Samsung мощностью по 9000 BTU - 2 400 или по 15 000 гривен, инвенторные. Монтаж бесплатно.
- стиралка Samsung - 1850 лир или 11 100 гривен. Доставка и монтаж бесплатно.
- диван кровать Istikbal - одна из самых знаменитых мебельных фабрик - 1750 лир или 10500 гривен.
Диваны и мебель можете посмотреть тут:
http://www.istikbal.com.tr/en/sitting-g ... tting-sets
- кресло той же серии - 700 лир или 4 300 гривен.
- основа для кровати - с витрины (была скидка) - 1000 лир или 6 500 гривен.
- матрац очень крутой термо какой-то там навороченный - толщина 30 (!!!) а не 20, как у нас обычно, сантиметров - при регулярной цене в 1300 лир отдали за 1000 лир.
- стол в квартиру (типа обеденный) - 1000 лир в комплекте со стульями (примерно 6 300 гривен).
Доставка мебели, монтаж и занос на этаж и в квартиру - бесплатно.

- складное кресло-шезлонг для пляжа - 34 лиры или 215 гривен.
На пляж идем?
Я - да!
Слушаю фрагменты аудиокниги про Стива Джобса ( в 2015 году я лично проезжал по улице в южном пригороде Сан Франциско, где его дом, и ненадолго задержался у его дома):
Последние его слова перед уходом в мир иной:
"Постійна гонка за наживою перетворює людину на маріонетку. Це сталося і зі мною. Бог наділив нас почуттями, щоб ми могли розповісти про свою любов близьким. Багатство, яке я нажив в своєму житті, я не можу взяти з собою. Все, що я понесу з собою, - це лише спогади, пов'язані з любов'ю. Ось справжнє багатство, яке має слідувати за вами, супроводжувати вас, давати вам сили йти далі. Любов здатна подолати величезні відстані."
Уже нецензурные слова ***(звездочками) "запикиваете" : ) прогресс...дрессирую Вас так сказать поэтому через некоторое время у Вам есть шанс даже в человека превратится.
Я на больных людей не обижаюсь - сделал Вам замечание и указал Вам Ваше место и баста. Когда человек допустим мочиться не в положенном месте - обижаться на него бессмысленно. А вот замечание сделать будет более действенно...особенно если еще другие люди обратят на это внимание. Если не доходит - ладошкой по лицу чтобы доходчивость слов повысить и в то же время не травмировать шелудивого пса. Так и я с Вами. Справедливости я нигде не просил.
Никакие части тела мне Ваши не интересны. Где я написал что мне интересна длина ваших ног? Сможете подкрепить цитатой или останетесь пустозвоном в глазах окружающих?
Друзей Ваших не оскорблял. Жену тоже. Сможете подтвердить мои слова цитатами или снова пропустозвонились? : ) Друзей своих Вы оскорбили сами назвав их друганами.
Здесь я преимущественно читаю и черпаю по крупинкам (из-за таких любителей-сказочников и выдумщиков как Вы) полезную информацию и мысли. Конкретно в контексте этой ветке интересует недвижимость в США и в меньшей степени на Ближнем Востоке.
Своими россказнями здесь Вы скорее напоминаете недалеких девиц возраста 18-25 лет с их "он меня на такой машине покатал", "он так с квадроцикла упал прикольно", "у него такие часы", "он столько Курвуазье Х.О выпил", "у него цепочка такой толщины", "у него столько друзей прокуроров" и т п...
P.s. не сочтите за грубость однако то что Вы называете шоколадом правильнее назвать "шоколадосодержащий продукт" и хороший коньяк шоколадом или шоколадным продуктом не закусывают. Хотя если Вы коньяком называете любой бренди - тогда другое дело : )
Востаннє редагувалось Surferlox в Нед 06 тра, 2018 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:29

  Долярчик написав:
  Surferlox написав:
  Долярчик написав:change_pm
... Я мав наувазі - ПА-СИВ-НИЙ ПРИБУТОК! - все решти не цікавить(активного - є валом на кожному кроці!) :mrgreen:
Очень расплывчато. 1)Что для вас в приоритете? 2)Надежность, доходность или ликвидность? 3)Какая доходность интересует? 4)Какой горизонт инвестирования? 5)Инвестирование с каким порогом входа интересует? Необходимо четкий ориентир как и в целеполагании а не размытые абстрактные понятия.

Я поставив цифри у Вашому пості, щоб було простішше....
і такс:
1)Пасивний прибуток, - Я й просив написати КОЖНОМУ, хто як бачить для себе, той "пасивний прибуток"?
2)Звичайно,що хотілось би 3в1!(але Ви дайте поради, на всі три, - тут різні форумчани читають і кржен знайде" своє" у Ваших відповідях!
3)Теж, тут би всім було цікаво прочитати різні поради для різних ПАСИВНИХ прибутків( і 500дол/міс, і 1000дол/міс і 2000дол/міс)
4) і 5) Теж вітаються РІЗНІ поради ДЛЯ РІЗНИХ сум!

Ще раз кажу, що тут заходить різна аудиторія і кожен для себе шукає щось корисне! Тож, чим більше різних порад буде, тим краще! - більшість читачів будуть Вам дууууууже вдячні!!!

п. с.
... от сподобались слова форумчанина Козака-Характерника, який сказав(не дослівно, але суть його слів передаю): "Я - трутень, робити не хочу, - то не моє! - то які будуть пропозиції стосовно ПАСИВНОГО прибутку, панове?!"

1. Пассивный что в Вашем понимании? Сколько часов в неделю (месяц) готовы уделять ему? Наводящий вопрос для Вас.Сдача двух квартир в посуточную аренду это пассивный или активный? : )
2. Все 3 одновременно - утопия поэтому нужно приоритет. А он зависит от целей.
3. Подразумевал в процентном соотношении. А количество долларов (не гривен) зависит в большей мере от проинвестированной сумы.
4. Вам нужно определиться. Хотите ежегодно получать "дивиденды" или готовы подождать к примеру 5 лет а затем получить процент за все годы.
5. Есть суммы с "3 нулями в конце" в долларах есть с "4 нулями в конце". От этого зависит сможете физически инвестировать в то или иное направление. Где то образно говоря нужно много денег чтобы начать - где то наоборот целесообразно инвестировать маленькие суммы даже если хотите вложить много.
Еще нужно добавить такой пункт. Сколько максимально готовы зафиксировать убытков : ) потому что что инвестиции это не гарант прироста : )
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:56

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ч. 2

  Surferlox написав:
  Долярчик написав:[quchange_pm
... Я мав наувазі - ПА-СИВ-НИЙ ПРИБУТОК! - все решти не цікавить(активного - є валом на кожному кроці!) :
Очень расплывчато. 1)Что для вас в приоритете? 2)Надежность, доходность или ликвидность? 3)Какая доходность интересует? 4)Какой горизонт инвестирования? 5)Инвестирование с каким порогом входа интересует? Необходимо четкий ориентир как и в целеполагании а не размытые абстрактные понятия.

Я поставив цифри у Вашому пості, щоб було простішше....
і такс:
1)Пасивний прибуток, - Я й просив написати КОЖНОМУ, хто як бачить для себе, той "пасивний прибуток"?
2)Звичайно,що хотілось би 3в1!(але Ви дайте поради, на всі три, - тут різні форумчани читають і кржен знайде" своє" у Ваших відповідях!
3)Теж, тут би всім було цікаво прочитати різні поради для різних ПАСИВНИХ прибутків( і 500дол/міс, і 1000дол/міс і 2000дол/міс)
4) і 5) Теж вітаються РІЗНІ поради ДЛЯ РІЗНИХ сум!

Ще раз кажу, що тут заходить різна аудиторія і кожен для себе шукає щось корисне! Тож, чим більше різних порад буде, тим краще! - більшість читачів будуть Вам дууууууже вдячні!!!

п. с.
... от сподобались слова форумчанина Козака-Характерника, який сказав(не дослівно, але суть його слів передаю): "Я - трутень, робити не хочу, - то не моє! - то які будуть пропозиції стосовно ПАСИВНОГО прибутку, панове?!"[/quote]
------------------
----------------

1. Пассивный что в Вашем понимании? Сколько часов в неделю (месяц) готовы уделять ему? Наводящий вопрос для Вас.Сдача двух квартир в посуточную аренду это пассивный или активный? : )
2. Все 3 одновременно - утопия поэтому нужно приоритет. А он зависит от целей.
3. Подразумевал в процентном соотношении. А количество долларов (не гривен) зависит в большей мере от проинвестированной сумы.
4. Вам нужно определиться. Хотите ежегодно получать "дивиденды" или готовы подождать к примеру 5 лет а затем получить процент за все годы.
5. Есть суммы с "3 нулями в конце" в долларах есть с "4 нулями в конце". От этого зависит сможете физически инвестировать в то или иное направление. Где то образно говоря нужно много денег чтобы начать - где то наоборот целесообразно инвестировать маленькие суммы даже если хотите вложить много.
Еще нужно добавить такой пункт. Сколько максимально готовы зафиксировать убытков : ) потому что что инвестиции это не гарант прироста : )[/quote]
-----------------
==============================

1) 2—3дні в тиждень// (посуточна оренда - це АКТИВНИЙ прибуток!- але, якщо квартир декілька і ними займається найнята людина, яка за ВСІМ стежить, то це переростає в пасивний... :D
2)...ну нехай буде "ліквідність"(хоч з цікавістю прочитав би поради щодо кожного окремого варіанту!)
3) в %% відношені, щоб більше приносило від гривнедепо(ну, скажімо 20% мінімум, якщо вкладати/рахувати в гривні)
4) і то, і то мені підходить..... - можу, і 5р. почекати, якщо це буде більш прибуткове, або більш ліквідне(яке легко буде продати і через 5 і через 10р.!)
5) цікаво варіанти на різні суми і на 10тис.дол., і на 20тис.дол,і на 50тис.дол. :D
... але, як на мій погляд, то чим менша сума, тим її важче застосувати.... - от, тому більш цікаво було б прочитати про "інвестуєм 10тис.дол. в....." :?: :D
6)... ну і цей пункт буде про втрати/ризик..... - так от, Я готовий ризикнути на стільки %% від ОСНОВНОЇ суми вкладу, на скільки розраховую %% отримати прибутку! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:27

  Долярчик написав:6)... ну і цей пункт буде про втрати/ризик..... - так от, Я готовий ризикнути на стільки %% від ОСНОВНОЇ суми вкладу, на скільки розраховую %% отримати прибутку! :D

Тогда вариантов только два, но 20% никак не получится
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:49

Ну, за Сюрферлокса - парниша зерегился на этом форуме 18 марта этого года и делает первые шаги на публичном поприще...
Конечно, не понимает, что форум сделан так, что автоматически заменяются некоторые слова звездочками... Но это прийдет с опытом...
Всего-то 40 дней, как зарегился...
Как раз через 40 дней поминают рюмашкой...
Естественно, начал с обвинений и метаний дерьмом...
  Surferlox написав:Я на больных людей не обижаюсь - сделал Вам замечание и указал Вам Ваше место и баста. (примечание мое: я чуть со стула не опал: ОНО сделало мне замечание... Ой, ржу нимагу...)
Когда человек допустим мочиться не в положенном месте - обижаться на него бессмысленно. А вот замечание сделать будет более действенно...особенно если еще другие люди обратят на это внимание. Если не доходит - ладошкой по лицу чтобы доходчивость слов повысить и в то же время не травмировать шелудивого пса. Так и я с Вами. Справедливости я нигде не просил.
Никакие части тела мне Ваши не интересны.
(...)
Своими россказнями (примечание моё: !!!!!!) здесь Вы скорее напоминаете недалеких девиц возраста 18-25 лет с их "он меня на такой машине покатал", "он так с квадроцикла упал прикольно", "у него такие часы", "он столько Курвуазье Х.О выпил", "у него цепочка такой толщины", "у него столько друзей прокуроров" и т п...

Мы, конечно, не удивляемся: За Сюрфлокса!
Зображення
Интересно, парниша сможет ответить хоть на один вопрос Долярчика?
Пока отвечает вопросом на вопрос...

Господин Сюрферлокс, просим, просим, просим...
Анализировать шоколад Вас, конечно, никто не просил... Что-то по делу - просили.
Просим.
Не роняйте свое реноме гуру.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 06 тра, 2018 17:22, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:17

  Stringer написав:
  Долярчик написав:6)... ну і цей пункт буде про втрати/ризик..... - так от, Я готовий ризикнути на стільки %% від ОСНОВНОЇ суми вкладу, на скільки розраховую %% отримати прибутку! :D

Тогда вариантов только два, но 20% никак не получится

1) депо?
2) здача в оренду однухи?(і то тут в 10тис. дол не вкластись :D)
...добре, а якщо ризикувати 100%,то які варіанти? - форекси, крипти і інша лобуда? :mrgreen:

... які Ваші варіанти?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:17

Господин Сюрферлокс!
ОЧЕНЬ советую Вам не ударить лицом в грязь и дать ответы на конкретные вопросы форумчанина Долярчика!
Они основаны на Ваших собственных вопросах к нему - все это читали.

Господа форумчане!
Я вас очень прошу ниже этого поста ничего не писать.
Ждем.
Ниже пишет только Surferlox:
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:00

  Долярчик написав:
  Stringer написав:
  Долярчик написав:6)... ну і цей пункт буде про втрати/ризик..... - так от, Я готовий ризикнути на стільки %% від ОСНОВНОЇ суми вкладу, на скільки розраховую %% отримати прибутку! :D

Тогда вариантов только два, но 20% никак не получится

1) депо?
2) здача в оренду однухи?(і то тут в 10тис. дол не вкластись :D)
...добре, а якщо ризикувати 100%,то які варіанти? - форекси, крипти і інша лобуда? :mrgreen:

... які Ваші варіанти?

ну так вы же грамотный :mrgreen:
все сами понимаете.
к чему тогда задаёте вопросы ответы на которые уже знаете?
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:11

Господин Stringer!
Помахаю пальчиком! Ай-яй-яай!
Мы же договаривались!
Я Всех очень прошу. Мы все затаили дыхание.

Господин Сюрферлокс!
ОЧЕНЬ советую Вам не ударить лицом в грязь и дать ответы на конкретные вопросы форумчанина Долярчика!
Они основаны на Ваших собственных вопросах к нему - все это читали.

Господа форумчане!
Я вас очень прошу ниже этого поста ничего не писать.
Ждем.
Ниже пишет только Surferlox:
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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