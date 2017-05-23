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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:двери закрылись и вдруг услышал аромат очень дорогого парфума, оставшийся от того парня, думаю что-то за 85 евро, не меньше...Вот такие жильцы...


Очень дорогой - это на много дороже чем 200 евро. Ниша. А 85 это люксовый ширпотреб. Если очень интересный и не рядовой аромат - то он может стоить до 1000 евро в редких случаях, таких мало. Интересно что у турков есть производство парфумов подделок, но некоторые очень удачные. Знаю такую фирму. У нас их продают - говорят , что отличить Тома Форда - Черную Орхидею ( цена более 200 евро ) и турецкую копию за 15 долларов невозможно. Конечно далеко не все подделки такие удачные. Некоторые ужасно навязчивые и удушающие.За то стойкость выше Франции. Не хватает им часто тонкости. Но есть у них и очень удачные варианты. Это может быть и турецкий парфум. Где-то читал что есть в Турции такие ароматы - если найти - не хуже Франции, но на много дешевле. Сам не пробовал. Но Черная орхидея - сам тестил - очень похоже..
kalinavalera1
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