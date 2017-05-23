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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:двери закрылись и вдруг услышал аромат очень дорогого парфума, оставшийся от того парня, думаю что-то за 85 евро, не меньше...Вот такие жильцы...


Очень дорогой - это на много дороже чем 200 евро. Ниша. А 85 это люксовый ширпотреб. Если очень интересный и не рядовой аромат - то он может стоить до 1000 евро в редких случаях, таких мало. Интересно что у турков есть производство парфумов подделок, но некоторые очень удачные. Знаю такую фирму. У нас их продают - говорят , что отличить Тома Форда - Черную Орхидею ( цена более 200 евро ) и турецкую копию за 15 долларов невозможно. Конечно далеко не все подделки такие удачные. Некоторые ужасно навязчивые и удушающие.За то стойкость выше Франции. Не хватает им часто тонкости. Но есть у них и очень удачные варианты. Это может быть и турецкий парфум. Где-то читал что есть в Турции такие ароматы - если найти - не хуже Франции, но на много дешевле. Сам не пробовал. Но Черная орхидея - сам тестил - очень похоже..
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:34

  kalinavalera1 написав:
  akurt написав:двери закрылись и вдруг услышал аромат очень дорогого парфума, оставшийся от того парня, думаю что-то за 85 евро, не меньше...Вот такие жильцы...


Очень дорогой - это на много дороже чем 200 евро. Ниша. А 85 это люксовый ширпотреб. Если очень интересный и не рядовой аромат - то он может стоить до 1000 евро в редких случаях, таких мало. Интересно что у турков есть производство парфумов подделок, но некоторые очень удачные. Знаю такую фирму. У нас их продают - говорят , что отличить Тома Форда - Черную Орхидею ( цена более 200 евро ) и турецкую копию за 15 долларов невозможно. Конечно далеко не все подделки такие удачные. Некоторые ужасно навязчивые и удушающие.За то стойкость выше Франции. Не хватает им часто тонкости. Но есть у них и очень удачные варианты. Это может быть и турецкий парфум. Где-то читал что есть в Турции такие ароматы - если найти - не хуже Франции, но на много дешевле. Сам не пробовал. Но Черная орхидея - сам тестил - очень похоже..


да турки они такие. подделывают все, от парфюма до вещей и сумок луи витона с гуччи и армани.
про цену парфюма согласен, 85 евро это нижняя планка брендовой водички в дютике, тот же шанель там встречается под 300 евро.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:43

... і, все таки, успіх ТАМ, де ним вміють ділитись!!!

  Stringer написав:
  Долярчик написав:[quo
6)... ну і цей пункт буде про втрати/ризик..... - так от, Я готовий ризикнути на стільки %% від ОСНОВНОЇ суми вкладу, на скільки розраховую %% отримати прибутку! :D

Тогда вариантов только два, но 20% никак не получится

1) депо?
2) здача в оренду однухи?(і то тут в 10тис. дол не вкластись :D)
...добре, а якщо ризикувати 100%,то які варіанти? - форекси, крипти і інша лобуда? :mrgreen:

... які Ваші варіанти?[/quote]
=========

ну так вы же грамотный :mrgreen:
все сами понимаете.
к чему тогда задаёте вопросы ответы на которые уже знаете?[/quote]
=======================

.... ага, тобто, крім вище моїх варіантів - більше жодних? :D
....тобто, ЖОДЕН бізнес(купи/продай щось), чи виробництво чогось.... - жодне не підходить ???!(із зайнятістю 2-3дні в тиждень!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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