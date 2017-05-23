Додано: Нед 06 тра, 2018 22:30

Stringer написав: А что вы сделали, чтобы не жить в окружении маргиналов?

Ну там не знаю - поговорить с соседями, сделать осмд, сменить район проживания, если он реально депрессивный?

Ну хоть что то делали, чтобы это окружение изменилось?

Или вы думаете, что в других странах живут исключительно "принцессы, которые не какают"?

Вы намерены менять страну проживания каждый раз, как в вашем лифте написяют?

Понятно, что всегда проще приехать на все готовенькое...,

но знаете как говорят - можно вывести девушку з деревни, а вот...

Если akurt таки сагитирует переехать вас и ваших соседей в турцию, не уверен, что ваш лифт в вашем красивом и качественном турецком доме не постигнет та же участь. А что вы сделали, чтобы не жить в окружении маргиналов?Ну там не знаю - поговорить с соседями, сделать осмд, сменить район проживания, если он реально депрессивный?Ну хоть что то делали, чтобы это окружение изменилось?Или вы думаете, что в других странах живут исключительно "принцессы, которые не какают"?Вы намерены менять страну проживания каждый раз, как в вашем лифте написяют?Понятно, что всегда проще приехать на все готовенькое...,но знаете как говорят - можно вывести девушку з деревни, а вот...Если akurt таки сагитирует переехать вас и ваших соседей в турцию, не уверен, что ваш лифт в вашем красивом и качественном турецком доме не постигнет та же участь.

А именно я что-то должна делать? Вот прямо лично?Как же вы ЗАДРАЛИ, господа адепты "начни с себя"! Я НЕНАВИЖУ эту вашу хрень, чуть что, бубнить "а вы сами следите за лифтом, а вы сами делайте себе дороги, а вы сами отучайте соседей в лифте блевать"!Я:1. Не сама себе отчисляю налоги с зарплаты и сделок с недвижимостью на содержание полицейских в том числе - и почему в Германии, к примеру, получается наладить систему штрафов и строгих наказаний за всевозможные "блевания", а у нас сколько налогов не плати, полиция так и не может справиться с простой задачей - охраной общественного порядка и контролем за поведением в первую очередь маргиналов, которые чаще всего этот порядок нарушают.2. Не сама себе я плачу в ЖЭК квартплату за уборку подъездов и придомовой территории 350 грн в месяц (считаем количество квартир в доме - а их 900 - и нехилая сумма в месяц получается, да? Но никак не хватит на уборку лифтов каждый день, аяяяй, что ж такое?)3. Не сама я в конце концов, в лифтах блюю, чтобы начинать с себя.Да. Да. Я именно считаю, что в нормальной цивилизованной стране, где деньги из бюджета (а это налоги) и уплаченные за услуги (а это коммунальные платежи) не разворовываются - чисто и нет облеванных лифтов. В Сингапуре, например, штраф за брошенный окурок 100 долларов, платят как миленькие, чисто и стерильно на улицах (лично разговаривала с людьми, которым доводилось бывать), при этом воспитанным сингапурцам, которые сами не блюют, не сцут в лифтах и не мусорят, не приходится выпрыгивать из трусов и начинать с себя. Они просто живут как должны жить нормальные культурные люди в стране, где нет воровства и коррупции на государственном уровне. И не представляете, как я жалею, что до сих пор не сменила страну проживания из-за того, что здесь блюют в лифтах. Мне противно оттого, что я до сих пор этого не сделала. И вы точно бредите, при чем здесь - принцессы не какают? Я вот за 39 лет жизни не блевала не только в лифте, но и вообще нигде в общественных местах. А вы полагаете заблевывание окружающих пространств нормальным таким явлением? Тогда точно пришло время сменить страну - чтобы там не было таких, как вы.