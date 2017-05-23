Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:двери закрылись и вдруг услышал аромат очень дорогого парфума, оставшийся от того парня, думаю что-то за 85 евро, не меньше...Вот такие жильцы...
Очень дорогой - это на много дороже чем 200 евро. Ниша. А 85 это люксовый ширпотреб. Если очень интересный и не рядовой аромат - то он может стоить до 1000 евро в редких случаях, таких мало. Интересно что у турков есть производство парфумов подделок, но некоторые очень удачные. Знаю такую фирму. У нас их продают - говорят , что отличить Тома Форда - Черную Орхидею ( цена более 200 евро ) и турецкую копию за 15 долларов невозможно. Конечно далеко не все подделки такие удачные. Некоторые ужасно навязчивые и удушающие.За то стойкость выше Франции. Не хватает им часто тонкости. Но есть у них и очень удачные варианты. Это может быть и турецкий парфум. Где-то читал что есть в Турции такие ароматы - если найти - не хуже Франции, но на много дешевле. Сам не пробовал. Но Черная орхидея - сам тестил - очень похоже..
akurt написав:двери закрылись и вдруг услышал аромат очень дорогого парфума, оставшийся от того парня, думаю что-то за 85 евро, не меньше...Вот такие жильцы...
Очень дорогой - это на много дороже чем 200 евро. Ниша. А 85 это люксовый ширпотреб. Если очень интересный и не рядовой аромат - то он может стоить до 1000 евро в редких случаях, таких мало. Интересно что у турков есть производство парфумов подделок, но некоторые очень удачные. Знаю такую фирму. У нас их продают - говорят , что отличить Тома Форда - Черную Орхидею ( цена более 200 евро ) и турецкую копию за 15 долларов невозможно. Конечно далеко не все подделки такие удачные. Некоторые ужасно навязчивые и удушающие.За то стойкость выше Франции. Не хватает им часто тонкости. Но есть у них и очень удачные варианты. Это может быть и турецкий парфум. Где-то читал что есть в Турции такие ароматы - если найти - не хуже Франции, но на много дешевле. Сам не пробовал. Но Черная орхидея - сам тестил - очень похоже..
да турки они такие. подделывают все, от парфюма до вещей и сумок луи витона с гуччи и армани. про цену парфюма согласен, 85 евро это нижняя планка брендовой водички в дютике, тот же шанель там встречается под 300 евро.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
akurt написав:Даже не собираюсь отвечать, хотя прочитал с интересом.
“Ітогі падведьом” (С) Митець
Отже грунтовної, аргументованої відповіді не буде. Замість неї я отримав декілька ярликів, щодо свого фінансового стану, когнітивних здібностей і т. ін., в дописі, з якого це все було видалено за декілька годин. Можна було б відповісти в тому ж ключі, накинути на вентилятор, але я, знову ж таки, так робити не буду, оскільки це безперспективно, з декількох причин: - akurt може дозволити собі витратити більше часу на дописи на форумі, мені просто шкода часу на це - час від часу тут таке і без мене трапляється, і відвідувачі від цього не в захваті - це просто неконструктивно і не приносить користи нікому Тому я зайду з іншого боку. По-перше, оцінки akurt’а мене особливо не зачіпають, більш того, я розумію їх природу. Є така штука, як спіральна динаміка, яка описує еволюцію мислення людства (виділяючи декілька парадигм, асоціюючи їх з кольорами). Її розробив Клер Грейвз (в нього було декілька учнів, які розвивали цю теорію і доповнювали практичними інструментами, наприклад, Кен Вілбер, який описав так звану інтегральну модель). На жаль, їх роботи, українською не перекладались. Практичними аспектами спіральної/інтегральної динаміки в Україні займається Валерій Пекар, який, з поміж іншого, викладає в Львівіській та Києво-Могилянській бізнес-школах. Він написав хорошу книгу “Різнобарвний менеджмент”. Книга невеличка, 200 сторінок. Вона більше для управлінців, але 60 сторінок присвячено короткому опису інтегральної моделі, що могло би бути цікавим для всіх. Я би рекомендував її для ознайомлення з теорією, оскільки, порівняно з книгами Грейвза і Вілбера, вона легше читається (стиль викладення більш зрозумілий і приклади більш “життєві”, тому краще лягають на наш менталітет).
Отже, з точки зору спіральної динаміки, ми з Вами знаходимось на різних витках спиралі. Пекар використовує метафору “живемо в різних світах”. Комунікація між людьми з різних світів - ускладнена, вони часто не розуміють один одного, через те, що в них різні цінності. Власне це те, що відбувається тут, на форумі, з точністю до використаного лексикону Я просто наведу одну цитату з “Різнобарвного менеджменту”:
Наприклад, є безліч людей, які не вірять у чесність. Ну, не вірять і все. Що ж відбувається, якщо такому типу зустрічається справжня чесна людина? Він починає шукати, “де ж він мене кинув”. Не знайшовши, підозрює чесного у вийнятковій хитрості та підступності - якщо не зумів виявити обман, значить, обман дуже добре замаскований. Зрештою виявляється, що обману немає, і тоді чесному присвоюється клеймо “лох”. Ну, правда, ну як можна назвати людину, яка не бачить своєї вигоди і не обманює, коли випала така нагода?
Нічого не нагадує? Так, Вам, та і не тільки Вам, важко зрозуміти: - як це можна довіряти іншій людині (особливо майстрам, які в тебе роблять ремонт) - як це можна не тремтіти над кожною копійкою - як це можна дбати про стан навколо більше ніж за власний добробут - і багато чого іншого, тобто систему цінностей загалом (звідси Ваші ярлики про жебрацтво, “лох” і т. ін.)
З іншого боку, мені зрозумілі Ваші мотиви. Як колись відповідав журналістам, що критикували його тактичні моделі, Валерій Васильович Лобановський: “Мы с пониманием относимся к вашему непониманию“. Власне так працює спіральна динаміка. Наступний виток включає в себе всі наступні. Тому я відносно легко можу переключитися в Ваш світ, хоча й не отримаю багато задоволення від того. А Ви в мій - теоретично, також, але для Вас це набагато складніше. Це вимагатиме персональної трансформації (особистого розвитку), яка є достатньо непростим процесом.
В цілому, я припускаю, що в реальному житті Ви є на вищому рівні розвитку, ніж Ваш персонаж на форумі. Це буде залежати від того, чи свідомі, чи не свідомі Ваші дії, які я опишу нижче.
All
Шановні читачі і дописувачі, те, що ви спостерігаєте в даній гілці, це те, як виглядає гібридна війна. Визначення візьмемо з Вікіпедії:
Гібридна війна поєднує принципово різні типи і способи ведення війни, які скоординовано застосовуються задля досягнення основних цілей. Типовими компонентами гібридної війни є використання методів, що сприяють виникненню та поглибленню в державі, обраній для агресії, внутрішніх конфліктів:
- створення внутрішніх суспільних протиріч через пропаганду з її переходом у інформаційну війну; - створення економічних проблем через економічне протистояння з переходом в економічну війну та протидію зв'язкам країни-жертви з сусідніми країнами; - підтримка сепаратизму та тероризму аж до актів державного тероризму; - сприяння створенню нерегулярних збройних формувань (повстанців, партизан та ін.) та їх оснащення.
Цікавий момент з інформаційною війною. Хто слідкував за гілкою з самого початку, можливо, пам’ятає, що я вже задавав п. Акурту питання, чому його повідомлення містять стільки пропаганди? Чіткої відповіді я не отримав, він додатково наголошував про те, що він ділиться досвідом про купівлю нерухомості і життя в Анталії. Що ж ми спостерігаємо насправді? Дійсно, маємо добродія, який безкоштовно готовий ділитися досвідом/інформацією про життя в Анталії. Тим не менше в добрій половині дописів лиється бруд на Україну (і ціни, і якість продуктів, і дороги, і освіта, і, особливо останні дні, весь негатив з українських новин, у вигляді діалогів з турецькими будівельниками). Натомість йде вихваляння Турції, США, Франції, тощо.
Наведу, ще одну цитату з “Різнобарвного менеджменту”
На самому початку ми говорили, що наша свідомість постйно перебудовує свою картину світу. Тому на картину світу можна впливати, повідомляючи людині певну інформацію, або, навпаки, обмежуючи інформацію певного роду. Проповіді, книги, зустрічі з незвичайними людьми, подорожі здатні змінити багато чого. На жаль, часто найпотужнішим інструментом, є телебачення, і використовується воно зовсім не для позитивної трансформації. Регулярно поміщаючи людину в інформаційне середовище, насичене насильством, несправедливістю, нав’язливою рекламою, еліти сприяють формуванню у неї цілком певної картини світу. Уявіть собі, що з новин зникли кримінальні події, а їх замінили розповіді про взаємодопомогу та успішні громадянські ініціативи. Як ви думаєте, скільки часу знадобиться на оздоровлення суспільства?
Для закріплення певної картини світу використовується не лише насичення специфічною інформацією, але й обмеження всілякої іншої інформації. Будь-яке “промивання мізків” за всіх часів починалося з ізоляції людини від зовнішнього світу.
В нас є реальне життя, в якому дійсно не все добре. В нас є телебачення контрольоване олігархічними групами, цілі яких точно не покращення життя пересічного українця. Тому люди, що бажають кращої долі, ті, які вірять в те, що десь відбувається щось хороше, йдуть далі в пошуках інформації, знань, цікавого кола спілкування тощо. І Інтернет дає нам таку можливість. Але щойно доступ в Інтернет в Україні став масовим, інформаційна війна завітала й сюди. Форуми, коментарі під новинами заполонили akurt’и які й далі тиражують те, що ми й без того бачимо в житті і на екранах ТВ щодня, забиваючи ефір полотнами чорнухи, які погрібають під собою будь-які позитивні новини. В їх арсеналі безліч прийомів - маніпуляція, гіперболізація, висмикування тверджень з контексту, підміна понять і т. ін. З ними майже неможливо конструктивно спілкуватися, тому що їх задача зробити вкид в інформаційний простір, для того, щоб вплинути на емоції людей, які сприймають все, що читають на віру, особливо від шанованого експерта, який "завжди правий". Коли зустрічається людина, яка всю інформацію сприймає критично, і аргументовано заперечує, там підключаються інші прийоми - підмінити тему, нахамити, або просто проігнорувати питання. Суперечка затихає, і починається новий потік чорнухи. Таким чином akurt’и, відбирають останній з високоефективних інструментів, доступних нам для оздоровлення суспільства.
На жаль, на цьому все не закінчується, задача akurt’ів лише розкрутити цей маховик. Звичайно, невтішні новини є дійсністю, яку важко заперечувати. Тому тут і там з’являються голоси в підтримку (дійсно все дорого, дійсно багато неякісних продуктів, а якісні ще дорожчі). Це може бути хтось, хто живе тут, або хтось, хто покинув Україну в пошуках кращої долі (я тут нікого не звинувачую, в кожного свої обставини). На хвилі такої підтримки потік чорнухи зростає, додаються відверто маніпулятивні прийоми, через які картина стає ще чорнішою. І ось вже піднімає голову відверта “вата”, що сумує по СРСР, і задається питаннями, "невдалих народів яким не можна мати власну державність"? Отакі наслідки інформаційної війни, але це ще не все.
З огляду на спрямованість цього форуму, інформаційна війна переходить в економічну війну, яка за визначенням, так само, є частиною гібридної війни. В сучасному світі, у війні не обов’язково йти на прямий збройний конфлікт. Достатньо послабити економіку країни, тоді, можливо, і воювати не знадобиться. Тому для виживання країни необхідна сильна економіка. (я не економіст за освітою, тому до кінця абзацу - на мій “хлопський розум”, можливо, з помилками в термінології) Типова успішна економіка базується на малому і середньому бізнесі, частка якого у ВВП може сягати 80%, характеризується розвинутою сферою послуг, також важливо мати позитивний зовнішньоторговий баланс (перевищення експорту над імпортом, так я знаю, що можна імпортувати більше ніж експортувати, і валютний баланс, все одно буде в плюсі, при умові притоку зовнішніх інвестицій, але при нашому рівні інвестицій, наразі краще розраховувати лише на себе). Розглянемо ці чинники окремо.
1. Малий і середній бізнес. Хто є типовим читачем цього форуму? Людина, яка шукає інформації щодо покращення свого фінансового стану. Таких людей не так багато. І це вже достатньо активна людина, з точки зору економіки. Умовно Долярчик. Він саме той представник малого бізнесу. Він не задовільняється тим, що в нього є, прагне покращити свій фінансовий стан. В житті і по ТБ він цієї інформації знайти не може, тому приходить в Інтернет за чимось іншим, а тут - те саме, що і в житті, і по ТБ. Вартувало мені один раз написати про хороші освітні ініціативи, тут же маніпулятивна чорнуха на адресу тих ініціатив - і недобір на обрані напрямки (хоча на ті, на які конкурс 4+ людини на місце, на платне (!) навчання - ані слова), і дорого (так, 50К гривен на рік, а що ви хотіли від приватного вишу, щоб там були доценти і професори з оповідань akurt’а?). З іншого боку, освіта в США, с зарплатами професорів $150-200К на рік подається як якісна, і мало не безкоштовна. Тобто навіть коли в когось і є що порадити Долярчикам, то мета akurt’ів забити ефір, і максимально дискредитувати корисні поради. Не маючи можливості отримати потрібні знання, Долярчики задумуються, а чи варто працювати/залишатися в цій країні. 2. Валютний баланс. Компанія, в якій я працюю, є експортером послуг, тобто ми отримуємо гроші з закордону, і витрачаємо їх переважно в Україні. Звичайно, ми купуємо багато імпортних речей, тому що Україна не виробляє абсолютно все. Тобто частина цієї валюти повертається за кордон, але ми намагаємося витрачати кошти тут, на ХОРОШІ українські товари та послуги, тобто інвестувати в нашу економіку (для тих, хто потенційно захоче вирвати мої слова з контексту, наголошую, я не заохочую купувати все українське, не потрібно тулити мені Славуту або Ланос (пісню Семена Слєпакова “Купи говно” я знаю), але в нас дійсно є ХОРОШІ товари і ХОРОШІ послуги, і я говорю лише про них). akurt використовує і пропагує інший підхід. Отримує принаймі частину доходу в Україні і витрачає ці гроші за кордоном. Моя економічна поведінкова модель спрямована на притік валюти в Україну тобто покращення валютного балансу, поведінкова модель akurt’а спрямована на вимивання валюти з України (погіршення валютного балансу). Додатній зовнішньоторговий баланс є не єдиним, але суттєвим чинником, що впливає на курс долара США. До долара США в нас прив’язано дуже багато, тобто зростання курсу призводить до проблем в бізнесу, що працює на локальному ринку (в Долярчика менше покупців/доходу і більше думок, про виїзд за кордон).
Що є на меті в akurt’ів? Країна, яку роздирають внутрішні протиріччя. Країна, з якої виїхало все економічно активне населення (всі Долярчики). Зрозуміло, що всі все одно не виїдуть. Залишаться керманичі, чиновники, силовики, пенсіонери і цілком контрольовані (залежні з електоральної точки зору) люмпени. Економіка в занепаді, сусід з півночі може заходити і брати, що хоче. Більш ймовірно, що Україна в такому стані сама прийде миритися зі “старшим братом”. Все. Не потрібно вести військові дії. Країна завойована.
Зрозуміло, що це завеликий шматок для самого akurt’а, тому він лише пішак в цій грі. І таких пішаків тисячі, якщо не десятки тисяч. Але вигодонабувачів не так багато. Так, в першу чергу, це Росія, але навряд чи, akurt має відношення до ФСБ (хоча… сам за кордоном, діти живуть і вчаться в США - все як в російської еліти). Та це й непотрібно. В нас в політикумі є ціла плеяда діячів, які заради влади, готові здати інтереси країни. Тому враховуючи певне відношення до Дніпра, більш логічно було б припустити, що корені потрібно шукати в таборі “газової принцеси” (визнаний лідер в українському рейтингу політиків-брехунів - 91% брехні, маніпуляцій та перебільшень).
Гібридна війна - страшна штука. Не потрібно думати, що війна зараз десь на Сході. Війна не тільки там, вона зараз у вас всіх перед очима. Чим більше негативу ви розміщуєте тут, тим більше Долярчиків виїде з країни, тим менше шансів побудувати сильну економіку, тим більше шансів добровільно повернутися в обійми старшого брата, читай, втратити державу.
Я би з цікавістю читав цю тему, якби метою akurt’а було ВИКЛЮЧНО поширення досвіду про його життя в Анталії, про життя його родичів в США і Франції, без намагань зачепити Україну, шляхом порівняння (часто маніпулятивного). Але системно поширювати антиукраїнскьий контент на українському ресурсі - це така сама агресія, як і військова. На жаль, в мене немає стільки вільного часу, щоб детально розбирати і контраргументувати кожен випадок перекручування фактів, і маніпуляції як в цьому прикладі, але якщо хоча б половина читачів, критично розглядатиме викладені факти, і робитиме аналіз маніпуляцій і брехні, привертаючи увагу інших, це, як мінімум, ускладнить життя агресора, як максимум, стане хорошим кроком в сторону оздоровлення суспільства.
Востаннє редагувалось Coder в Нед 06 тра, 2018 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Stringer написав:А что вы сделали, чтобы не жить в окружении маргиналов? Ну там не знаю - поговорить с соседями, сделать осмд, сменить район проживания, если он реально депрессивный? Ну хоть что то делали, чтобы это окружение изменилось? Или вы думаете, что в других странах живут исключительно "принцессы, которые не какают"? Вы намерены менять страну проживания каждый раз, как в вашем лифте написяют? Понятно, что всегда проще приехать на все готовенькое..., но знаете как говорят - можно вывести девушку з деревни, а вот... Если akurt таки сагитирует переехать вас и ваших соседей в турцию, не уверен, что ваш лифт в вашем красивом и качественном турецком доме не постигнет та же участь.
А именно я что-то должна делать? Вот прямо лично? Как же вы ЗАДРАЛИ, господа адепты "начни с себя"! Я НЕНАВИЖУ эту вашу хрень, чуть что, бубнить "а вы сами следите за лифтом, а вы сами делайте себе дороги, а вы сами отучайте соседей в лифте блевать"!
Я: 1. Не сама себе отчисляю налоги с зарплаты и сделок с недвижимостью на содержание полицейских в том числе - и почему в Германии, к примеру, получается наладить систему штрафов и строгих наказаний за всевозможные "блевания", а у нас сколько налогов не плати, полиция так и не может справиться с простой задачей - охраной общественного порядка и контролем за поведением в первую очередь маргиналов, которые чаще всего этот порядок нарушают. 2. Не сама себе я плачу в ЖЭК квартплату за уборку подъездов и придомовой территории 350 грн в месяц (считаем количество квартир в доме - а их 900 - и нехилая сумма в месяц получается, да? Но никак не хватит на уборку лифтов каждый день, аяяяй, что ж такое?) 3. Не сама я в конце концов, в лифтах блюю, чтобы начинать с себя. Да. Да. Я именно считаю, что в нормальной цивилизованной стране, где деньги из бюджета (а это налоги) и уплаченные за услуги (а это коммунальные платежи) не разворовываются - чисто и нет облеванных лифтов. В Сингапуре, например, штраф за брошенный окурок 100 долларов, платят как миленькие, чисто и стерильно на улицах (лично разговаривала с людьми, которым доводилось бывать), при этом воспитанным сингапурцам, которые сами не блюют, не сцут в лифтах и не мусорят, не приходится выпрыгивать из трусов и начинать с себя. Они просто живут как должны жить нормальные культурные люди в стране, где нет воровства и коррупции на государственном уровне. И не представляете, как я жалею, что до сих пор не сменила страну проживания из-за того, что здесь блюют в лифтах. Мне противно оттого, что я до сих пор этого не сделала. И вы точно бредите, при чем здесь - принцессы не какают? Я вот за 39 лет жизни не блевала не только в лифте, но и вообще нигде в общественных местах. А вы полагаете заблевывание окружающих пространств нормальным таким явлением? Тогда точно пришло время сменить страну - чтобы там не было таких, как вы.
Так приятно, что люди стоят с увеличительным стеклом: - разговорное "Турція" в моем тексте - заметили, значит,ходят в своем городе на рынок, это хорошо... Приятно, что V2 бросил пылесосить квартиру, сразу сел за комп и написал свое веское слово. Для справки: обычная цена ПРИЛИЧНЫХ футболок в Waikiki или в других приличных магазинах сегодня - 11-12-14 лир, это 66-85 гривен. Это чтобы Вы знали, как правильно пишется слово "Турція" - через "...ччина..." или через "во сколько же раз нас дурят???". обычная цена джинсов сегодня 40-50 лир, это примерно 240-300 гривен. Курточка мужская - 80-100 лир, это 480-650 гривен. Дамские блузки, платья и все такое - 40 - 50 лир, это примерно 240-320 гривен. Вот Вам и "Турція" - сходите на рынок в своем городе и спросите, как там произносят название страны.
V2 написав:
akurt написав:P.P.S. Спеціально для V2 ...виборів Президента Турції ... Можете дати замовлення, я передам.
Єдине побажання - називати правильно країну.
V2 написав:
akurt написав:P.P.S. Спеціально для V2 ...виборів Президента Турції ... Можете дати замовлення, я передам.
Єдине побажання - називати правильно країну. Турція - не правильно, Туреччина (офіційна назва Респу́бліка Туре́ччина ) - правильно
Господин V2! Нужно писать вот так: Турція - неправильно
Слово "неправильно" пишется слитно. Только в случае построения предложения так, когда после слова следует запятая и союз "а" слово пишется раздельно. Например: "Ваша точка зрения не правильна, а ошибочна." Учить вас и учить...
- приятно, что столько знатоков в мужском парфюме по 85 евро флакон. Обратите внимание, в моем тексте написано: "...за 85 евро, не меньше...". Я такой беру действительно в Duty free себе. Безумно дешево. Даже сразу определили, что турки - в отличие, конечно, от украинцев, которые прямо на входе в Гипермаркеты продают литровыми банками и пипетками Шанель и все такое - делают только подделки. Жаль, что многие не могут взять себе парфюм за 85 евро. Я не виноват. Не уговаривайте: дороже, чем за 85 евро, покупать не буду. Я не такой богатый, как некоторые форумчане.
А вообще мне приятно, что так много безработных реакторов моего текста есть: каждую букву - с микроскопом. Даже в воскресенье. Это просто отлично! Не отлично, что по теме ветки как не могли сказать и двух слов, так и не могут.
Господин Coder! Я не обещал и не обязан читать ваши теоретические оторванные от жизни опусы. Есть такое выражение: "Наука на кончике пера". Голое теоретизирование. Спасибо. Можете не писать - я честное слово - не читаю. Зачем же тратить время на глупости? Сегодня - не отрываясь - смотрел второй сезон изумительного - ну надо же - испанцы так смогли - сезона "La Casa de Papel" ("Money heist'). Всем ОЧЕНЬ рекомендую. Бросьте все дела и посмотрите. Я смотрю на английском с английскими субтитрами прямо с сайта Netflix (платная премиум подписка) - врать не буду - речь не всю понимаю на слух, но с субтитрами - классно. Есть русскоязычные версии. http://seasonvar.ru/serial-15922-Bumazhnyj_dom.html
Завтра готовится к изданию неопубликованная ранее версия романа в письмах.
Шодерло де Лакло. Опасные связи или письма, собранные в одном частном кружке лиц и опубликованные господином Ш. де Л. в назидание некоторым другим (Примечание: "Опасные связи" - один из наиболее ярких романов XVIII века - единственная книга Шодерло де Лакло, французского офицера-артиллериста.) Мною лично обнаружены рукописи неопубликованной ранее версии романа.
Господин Сюрферлокс! ОЧЕНЬ советую Вам не ударить лицом в грязь и дать ответы на конкретные вопросы форумчанина Долярчика! Они основаны на Ваших собственных вопросах к нему - все это читали.
Господа форумчане! Я вас очень прошу ниже этого поста ничего не писать. Ждем. Ниже пишет только Surferlox:
Востаннє редагувалось akurt в Нед 06 тра, 2018 23:12, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Stringer написав:А что вы сделали, чтобы не жить в окружении маргиналов? Ну там не знаю - поговорить с соседями, сделать осмд, сменить район проживания, если он реально депрессивный? Ну хоть что то делали, чтобы это окружение изменилось? Или вы думаете, что в других странах живут исключительно "принцессы, которые не какают"? Вы намерены менять страну проживания каждый раз, как в вашем лифте написяют? Понятно, что всегда проще приехать на все готовенькое..., но знаете как говорят - можно вывести девушку з деревни, а вот... Если akurt таки сагитирует переехать вас и ваших соседей в турцию, не уверен, что ваш лифт в вашем красивом и качественном турецком доме не постигнет та же участь.
А именно я что-то должна делать? Вот прямо лично? Как же вы ЗАДРАЛИ, господа адепты "начни с себя"! Я НЕНАВИЖУ эту вашу хрень, чуть что, бубнить "а вы сами следите за лифтом, а вы сами делайте себе дороги, а вы сами отучайте соседей в лифте блевать"!
Я: 1. Не сама себе отчисляю налоги с зарплаты и сделок с недвижимостью на содержание полицейских в том числе - и почему в Германии, к примеру, получается наладить систему штрафов и строгих наказаний за всевозможные "блевания", а у нас сколько налогов не плати, полиция так и не может справиться с простой задачей - охраной общественного порядка и контролем за поведением в первую очередь маргиналов, которые чаще всего этот порядок нарушают. 2. Не сама себе я плачу в ЖЭК квартплату за уборку подъездов и придомовой территории 350 грн в месяц (считаем количество квартир в доме - а их 900 - и нехилая сумма в месяц получается, да? Но никак не хватит на уборку лифтов каждый день, аяяяй, что ж такое?) 3. Не сама я в конце концов, в лифтах блюю, чтобы начинать с себя. Да. Да. Я именно считаю, что в нормальной цивилизованной стране, где деньги из бюджета (а это налоги) и уплаченные за услуги (а это коммунальные платежи) не разворовываются - чисто и нет облеванных лифтов. В Сингапуре, например, штраф за брошенный окурок 100 долларов, платят как миленькие, чисто и стерильно на улицах (лично разговаривала с людьми, которым доводилось бывать), при этом воспитанным сингапурцам, которые сами не блюют, не сцут в лифтах и не мусорят, не приходится выпрыгивать из трусов и начинать с себя. Они просто живут как должны жить нормальные культурные люди в стране, где нет воровства и коррупции на государственном уровне. И не представляете, как я жалею, что до сих пор не сменила страну проживания из-за того, что здесь блюют в лифтах. Мне противно оттого, что я до сих пор этого не сделала. И вы точно бредите, при чем здесь - принцессы не какают? Я вот за 39 лет жизни не блевала не только в лифте, но и вообще нигде в общественных местах. А вы полагаете заблевывание окружающих пространств нормальным таким явлением? Тогда точно пришло время сменить страну - чтобы там не было таких, как вы.
вскрытие очередной консервы сколько налогов вы платите, что не хотите поинтересоваться у тех кто их получает, на что они расходуются? когда последний раз вы общались со свои жеком на предмет количества и качества уборки? (про осмд даже не спрашиваю, уже понятно, что это не ваш уровень ) кто ваш местный депутат и за какую партию вы голосовали на выборах? я, что ли, или вася пупкин, должен за вас добиваться качества вашей жизни? или немцы с сингапурцами? вы хоть раз в жизни ездили куда нибудь за пределы ссср? или только от знакомых знаете как там живут? ваше желание сменить страну проживания, не соответствует вашим возможностям... и вряд ли когда сможет соответствовать... надеюсь, вы не учите детей и не работаете в поликлинике, во всех остальных сферах вред окружающим от таких как вы пока допустимый
Stringer написав:вскрытие очередной консервы сколько налогов вы платите, что не хотите поинтересоваться у тех кто их получает, на что они расходуются? когда последний раз вы общались со свои жеком на предмет количества и качества уборки? (про осмд даже не спрашиваю, уже понятно, что это не ваш уровень ) кто ваш местный депутат и за какую партию вы голосовали на выборах? я, что ли, или вася пупкин, должен за вас добиваться качества вашей жизни? или немцы с сингапурцами? вы хоть раз в жизни ездили куда нибудь за пределы ссср? или только от знакомых знаете как там живут? ваше желание сменить страну проживания, не соответствует вашим возможностям... и вряд ли когда сможет соответствовать... надеюсь, вы не учите детей и не работаете в поликлинике, во всех остальных сферах вред окружающим от таких как вы пока допустимый
Понятно все с тобой, беги купи шоколадку Рошен, запихни за щеку и посасывай. Что из написанного мной тебе непонятно, неизвестное существо? Что движет тобой в желании сейчас обгадить меня и все перекрутить так, что я ничего хорошего недостойна? Я плачу все положенные налоги, точнее, мой работодатель сам отчисляет их из моей зарплаты. И она белая, не в конверте, прикинь? И у меня нет долгов по коммуналке. И в подъезде я не блюю. Чистых лифтов и невороватых чиновников я недостойна? А кто тогда их достоин - ты, за свой очередной подлиз очка действующей власти?
А теперь внимание, еще вопросы: почему, выполняя все вышеперечисленное, я должна еще сутками скандалить с жэком и депутатами? Работать в это время за меня, видимо, будет Stringer?