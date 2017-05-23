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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 тра, 2018 23:13
zagotovkinazimu написав:
Понятно все с тобой, беги купи шоколадку Рошен, запихни за щеку и посасывай.
Что из написанного мной тебе непонятно, неизвестное существо?
До чего же сленг похожий на акурта! Просто родной в этой ветке.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 23:22
akurt написав:
Так приятно, что люди стоят с увеличительным стеклом:
- разговорное "Турція" в моем тексте - заметили, значит, ходят в своем городе на рынок, это хорошо...
Один раз вже звертав увагу на цю помилку.
Мудрий та не пихатий - помітив би.
Бачу тут інший випадок.
Прикро.
V2 написав: akurt написав:
В Турції
зробили простіше: МАСЛО МОЖЕ БУТИ ТІЛЬКИ маслом. Вершковим. Тому на вітрині - тільки один вид. Не може лежати 2 пачки двох різних виробників, бо - наголошую ВЕРШКОВЕ МАСЛО може бути виключно вершковим маслом. Жорсткий стандарт.
Вершкове мало Україна продає в основному в Туреччину
У січні-березні цього року Україна експортувала 9 тис. тонн вершкового масла на загальну суму 38,6 млн дол., передає УНН із посиланням на дані ДФС.
За підсумками 3 місяців цього року, основним імпортером українського вершкового масла була Туреччина. У січні-березні Україна поставила до Туреччини даного продукту на 9,8 млн дол.
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