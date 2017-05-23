Додано: Пон 07 тра, 2018 00:03

Алярм! Виявився андрус! Це - я!

Вуйко V2 те помітив!

Сміливо бере багнет та проколює бальон моїх текстів!

Я аж сів на бомбетлю, та ледве не перекинув баняк...

От же я батяр! Несу повну бздуру! Замість "Туреччина" змащував вершковим маслом хлібину та, ковтаючи, сказав: "Турція".

Бігме: я - вар"ят!

Тепер все: яка ж біня мене прийме? Хіба що вуйна?

Так в неї ж вельону нема: нашо воно мені?



Так, спокіно: буду гречаним до V2!

Треба якось той ґудз розв"язати! Бач, який трафунок...

Може, взяти дзиґар та ґаляретку, та разом піти до якоїсь оферми? (тре тільки не забути взяти оздобу та якісь пацьорки - не знаю, правда, чи є у V2 на те піньондзи, може ж скаже, що я нарваний, та требую із нього ті піньондзи?)

- Хто зна... та ні, точно буде пащекувати на мене. Тре не так...



Тре запропонувати йому - тільки не лайтеся - пінду: хто від пінди відмовиться? Хіба що паця така, як я...

Але я стулю писок та не буду пощекувати, ні... Нехай одягає маринарку, ногавиці, гарні мешти (обцаси класні: не шлапаки!) , подИвиться у люстро (гарний фацет) та йде...

А я - швиденько у локаль, там теж швиденько: марципан, лєгуміну та пательню (для мене, пащекуватого). Гендлів немає: нема кого пуджати! Головне - без тлуму!



Так, ніби-то все добре... Спішив, аж помарнів... Гляну, чи проплі є? Ні, немає...

- Так, що там за публіка (йде з наголосом на "і")? Ой-йой-йой - пулярус хотіла вкрасти? Я тобі зрОблю ревізію! Тікай!



Так, все ніби-то добре... ружи я йому дав, рейвах прибрав... сідаю на ровера та ціхо-ціхо їду... за штреки...

Нехай шлічний легінь отримає повне задоволення...



P.S. Для модератора форума: на всякий случай, вдруг модератор не знаком с львовским говором и говором жителей Ивано-Франковска - в тексте нет ни одного обидного или неприличного слова.

Я просто хочу посмотреть, справится ли V2 хотя бы за неделю с расшифровкой или исправлением у меня ошибок. Но ошибок в тексте нет (специально сделана одна - интересно - найдет или нет?).

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"