Очередной обман и манипуляция.
Вот магазин Waikiki. Минимальная цена на футболку 15 лир. Средняя 25-35 лир.
Также и по джинсам не "обычная цена джинсов сегодня 40-50 лир" , а 60-80 лир.
Ну и так далее.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 23:45
Очередной обман и манипуляция.
Вот магазин Waikiki. Минимальная цена на футболку 15 лир. Средняя 25-35 лир.
Также и по джинсам не "обычная цена джинсов сегодня 40-50 лир" , а 60-80 лир.
Ну и так далее.
Додано: Пон 07 тра, 2018 00:03
В першому реченні - одна граматична помилка та відразу дві пунктуаційні помилки.
Треба так писати:
1) Замість "мало" - "масло" - бо так за змістом.
2) Вершкове масло Україна продає, в основному, в Туреччину.
Парні коми виділяють з обох боків деякі підрядні речення, відокремлені члени речення і внесення (звертання, вставні і вставлені слова та речення, слова-речення).
3) Крім того, як бачите, пропущена кома в кінці речення.
Один раз вже звертав увагу на цю помилку.
Мудрий та не пихатий - помітив би.
Бачу тут інший випадок.
Прикро.
(Наведено цитату від горе - "знавця" української мови.)
х х х
Алярм! Виявився андрус! Це - я!
Вуйко V2 те помітив!
Сміливо бере багнет та проколює бальон моїх текстів!
Я аж сів на бомбетлю, та ледве не перекинув баняк...
От же я батяр! Несу повну бздуру! Замість "Туреччина" змащував вершковим маслом хлібину та, ковтаючи, сказав: "Турція".
Бігме: я - вар"ят!
Тепер все: яка ж біня мене прийме? Хіба що вуйна?
Так в неї ж вельону нема: нашо воно мені?
Так, спокіно: буду гречаним до V2!
Треба якось той ґудз розв"язати! Бач, який трафунок...
Може, взяти дзиґар та ґаляретку, та разом піти до якоїсь оферми? (тре тільки не забути взяти оздобу та якісь пацьорки - не знаю, правда, чи є у V2 на те піньондзи, може ж скаже, що я нарваний, та требую із нього ті піньондзи?)
- Хто зна... та ні, точно буде пащекувати на мене. Тре не так...
Тре запропонувати йому - тільки не лайтеся - пінду: хто від пінди відмовиться? Хіба що паця така, як я...
Але я стулю писок та не буду пощекувати, ні... Нехай одягає маринарку, ногавиці, гарні мешти (обцаси класні: не шлапаки!) , подИвиться у люстро (гарний фацет) та йде...
А я - швиденько у локаль, там теж швиденько: марципан, лєгуміну та пательню (для мене, пащекуватого). Гендлів немає: нема кого пуджати! Головне - без тлуму!
Так, ніби-то все добре... Спішив, аж помарнів... Гляну, чи проплі є? Ні, немає...
- Так, що там за публіка (йде з наголосом на "і")? Ой-йой-йой - пулярус хотіла вкрасти? Я тобі зрОблю ревізію! Тікай!
Так, все ніби-то добре... ружи я йому дав, рейвах прибрав... сідаю на ровера та ціхо-ціхо їду... за штреки...
Нехай шлічний легінь отримає повне задоволення...
P.S. Для модератора форума: на всякий случай, вдруг модератор не знаком с львовским говором и говором жителей Ивано-Франковска - в тексте нет ни одного обидного или неприличного слова.
Я просто хочу посмотреть, справится ли V2 хотя бы за неделю с расшифровкой или исправлением у меня ошибок. Но ошибок в тексте нет (специально сделана одна - интересно - найдет или нет?).
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Пон 07 тра, 2018 06:43
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Давно не заходил на ветку, а прочитав утром впал в уныние. Сейчас ветка превратилась в маленькую,но точную копию государства Украина. Никто не говорит по теме, все ругаются, поливают друг друга грязью. Печальное зрелище...
Додано: Пон 07 тра, 2018 07:15
Подібні ситуації - яка різна людська суть
Додано: Пон 07 тра, 2018 07:21
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Пон 07 тра, 2018 07:27
Дивно, що колишній викладач (чи дійсно викладач?!) не ознайомлений з правилами цитування.
Невеличка підказка - при цитуванні не втручаються в зміст, а залишають його ідентичним!
Брав цитату тут:
https://news.finance.ua/ua/news/-/42557 ... urechchynu
Посилання на фінанс.уа:
Першоджерело:
"Вершкове мало Україна продає, в основному, в Туреччину
У січні-березні цього року Україна експортувала 9 тис. тонн вершкового масла на загальну суму 38,6 млн дол., передає УНН із посиланням на дані ДФС.
За підсумками 3 місяців цього року, основним імпортером українського вершкового масла була Туреччина. У січні-березні Україна поставила до Туреччини даного продукту на 9,8 млн дол."
p.s. нагадаю, даною цитатою спростовується розповідь akurtа про масло в Туреччині
Додано: Пон 07 тра, 2018 08:38
Погана калька з польскої „гжечну“.
Часом у нас вживається.
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:30
Шановний Coder!
Вкотре ДЯКУЮ і за життєву позицію, і за коментарі в темі!!!
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:35
Джинси та штани турецькі в нас дешевші в їхньому магазині в Вікторії Гарден. Дурить всіх акурт в свому стилі.
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