Додано: Пон 07 тра, 2018 00:03

V2 написав: Вершкове мало Україна продає в основному в Туреччину

У січні-березні цього року Україна експортувала 9 тис. тонн вершкового масла на загальну суму 38,6 млн дол., передає УНН із посиланням на дані ДФС.

ВершковеУкраїна продаєУ січні-березні цього року Україна експортувала 9 тис. тонн вершкового масла на загальну суму 38,6 млн дол., передає УНН із посиланням на дані ДФС.

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В першому реченні - одна граматична помилка та відразу дві пунктуаційні помилки.Треба так писати:1) Замість "" - "- бо так за змістом.2) ВершковеУкраїна продаєПарні коми виділяють з обох боків деякі підрядні речення, відокремлені члени речення і внесення (звертання, вставні і вставлені слова та речення, слова-речення).3) Крім того, як бачите, пропущена кома в кінці речення.Один раз вже звертав увагу на цю помилку.Мудрий та не пихатий - помітив би.Бачу тут інший випадок.Прикро.(Наведено цитату від горе - "знавця" української мови.)х х хАлярм! Виявився андрус! Це - я!Вуйкоте помітив!Сміливо бере багнет та проколює бальон моїх текстів!Я аж сів на бомбетлю, та ледве не перекинув баняк...От же я батяр! Несу повну бздуру! Замість "Туреччина" змащував вершковим маслом хлібину та, ковтаючи, сказав: "Турція".Бігме: я - вар"ят!Тепер все: яка ж біня мене прийме? Хіба що вуйна?Так в неї ж вельону нема: нашо воно мені?Так, спокіно: буду гречаним доТреба якось той ґудз розв"язати! Бач, який трафунок...Може, взяти дзиґар та ґаляретку, та разом піти до якоїсь оферми? (тре тільки не забути взяти оздобу та якісь пацьорки - не знаю, правда, чи є уна те піньондзи, може ж скаже, що я нарваний, та требую із нього ті піньондзи?)- Хто зна... та ні, точно буде пащекувати на мене. Тре не так...Тре запропонувати йому - тільки не лайтеся - пінду: хто від пінди відмовиться? Хіба що паця така, як я...Але я стулю писок та не буду пощекувати, ні... Нехай одягає маринарку, ногавиці, гарні мешти (обцаси класні: не шлапаки!) , подИвиться у люстро (гарний фацет) та йде...А я - швиденько у локаль, там теж швиденько: марципан, лєгуміну та пательню (для мене, пащекуватого). Гендлів немає: нема кого пуджати! Головне - без тлуму!Так, ніби-то все добре... Спішив, аж помарнів... Гляну, чи проплі є? Ні, немає...- Так, що там за публіка (йде з наголосом на "і")? Ой-йой-йой - пулярус хотіла вкрасти? Я тобі зрОблю ревізію! Тікай!Так, все ніби-то добре... ружи я йому дав, рейвах прибрав... сідаю на ровера та ціхо-ціхо їду... за штреки...Нехай шлічний легінь отримає повне задоволення...Для модератора форума: на всякий случай, вдруг модератор не знаком с львовским говором и говором жителей Ивано-Франковска - в тексте нет ни одного обидного или неприличного слова.Я просто хочу посмотреть, справится лихотя бы за неделю с расшифровкой или исправлением у меня ошибок. Но ошибок в тексте нет (специально сделана одна - интересно - найдет или нет?).