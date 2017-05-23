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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 23:45

  akurt написав: Для справки: обычная цена ПРИЛИЧНЫХ футболок в Waikiki или в других приличных магазинах сегодня - 11-12-14 лир, это 66-85 гривен.

Очередной обман и манипуляция.
Вот магазин Waikiki. Минимальная цена на футболку 15 лир. Средняя 25-35 лир.
https://www.lcwaikiki.com/tr-TR/TR/kate ... t-ve-atlet
Также и по джинсам не "обычная цена джинсов сегодня 40-50 лир" , а 60-80 лир.
https://www.lcwaikiki.com/tr-TR/TR/kategori/erkek/jean
Ну и так далее.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 00:03

  V2 написав:Вершкове мало Україна продає в основному в Туреччину
У січні-березні цього року Україна експортувала 9 тис. тонн вершкового масла на загальну суму 38,6 млн дол., передає УНН із посиланням на дані ДФС.


В першому реченні - одна граматична помилка та відразу дві пунктуаційні помилки.
Треба так писати:
1) Замість "мало" - "масло" - бо так за змістом.
2) Вершкове масло Україна продає, в основному, в Туреччину.

Парні коми виділяють з обох боків деякі підрядні речення, відокремлені члени речення і внесення (звертання, вставні і вставлені слова та речення, слова-речення).
3) Крім того, як бачите, пропущена кома в кінці речення.

Один раз вже звертав увагу на цю помилку.
Мудрий та не пихатий - помітив би.
Бачу тут інший випадок.
Прикро.
(Наведено цитату від горе - "знавця" української мови.)

х х х

Алярм! Виявився андрус! Це - я!
Вуйко V2 те помітив!
Сміливо бере багнет та проколює бальон моїх текстів!
Я аж сів на бомбетлю, та ледве не перекинув баняк...
От же я батяр! Несу повну бздуру! Замість "Туреччина" змащував вершковим маслом хлібину та, ковтаючи, сказав: "Турція".
Бігме: я - вар"ят!
Тепер все: яка ж біня мене прийме? Хіба що вуйна?
Так в неї ж вельону нема: нашо воно мені?

Так, спокіно: буду гречаним до V2!
Треба якось той ґудз розв"язати! Бач, який трафунок...
Може, взяти дзиґар та ґаляретку, та разом піти до якоїсь оферми? (тре тільки не забути взяти оздобу та якісь пацьорки - не знаю, правда, чи є у V2 на те піньондзи, може ж скаже, що я нарваний, та требую із нього ті піньондзи?)
- Хто зна... та ні, точно буде пащекувати на мене. Тре не так...

Тре запропонувати йому - тільки не лайтеся - пінду: хто від пінди відмовиться? Хіба що паця така, як я...
Але я стулю писок та не буду пощекувати, ні... Нехай одягає маринарку, ногавиці, гарні мешти (обцаси класні: не шлапаки!) , подИвиться у люстро (гарний фацет) та йде...
А я - швиденько у локаль, там теж швиденько: марципан, лєгуміну та пательню (для мене, пащекуватого). Гендлів немає: нема кого пуджати! Головне - без тлуму!

Так, ніби-то все добре... Спішив, аж помарнів... Гляну, чи проплі є? Ні, немає...
- Так, що там за публіка (йде з наголосом на "і")? Ой-йой-йой - пулярус хотіла вкрасти? Я тобі зрОблю ревізію! Тікай!

Так, все ніби-то добре... ружи я йому дав, рейвах прибрав... сідаю на ровера та ціхо-ціхо їду... за штреки...
Нехай шлічний легінь отримає повне задоволення...

P.S. Для модератора форума: на всякий случай, вдруг модератор не знаком с львовским говором и говором жителей Ивано-Франковска - в тексте нет ни одного обидного или неприличного слова.
Я просто хочу посмотреть, справится ли V2 хотя бы за неделю с расшифровкой или исправлением у меня ошибок. Но ошибок в тексте нет (специально сделана одна - интересно - найдет или нет?).
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 06:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Давно не заходил на ветку, а прочитав утром впал в уныние. Сейчас ветка превратилась в маленькую,но точную копию государства Украина. Никто не говорит по теме, все ругаются, поливают друг друга грязью. Печальное зрелище...
Stanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 07:15

Подібні ситуації - яка різна людська суть

  akurt написав:На всякий случай:
- никто тут никакого золота на шее и на пальцах не носит - не замечал я. Гуляя с собакой, в траве нашел браслет из желтого металла - тяжелый очень - застежка женская как на ювелирных изделиях, проба не стоит (не нашел), потому сомневаюсь, что золото. В Турции никому не показывал, привезу во Львов.


  akurt написав:
  vladimir07 написав:
  akurt написав:3. Не робити дурниць, наприклад таку, яку зробив позавчора Алтан Пакдиль, студент ліцею із Анталії: "...он нашел женское портмоне на сидении в салоне автобуса, когда ехал на автовокзал. Открыв его, он обнаружил евро и доллары на сумму, эквивалентную 10 тысячам лир (примітка моя: приблизно 3 000 $). Парень взял портмоне и пришел с ним в полицейский участок на автовокзале.
Как удалось выяснить сотрудникам полиции, портмоне со значительной суммой принадлежало супружеской паре из Узбекистана Елене и Парку Тен, которые остановились в отеле Linda Resort. В качестве благодарности туристы дали честному турецкому подростку 100 долларов.


Пане akurt,а скільки би Ви відвантажили на подяку студетові з того гаманця ?


Там просто живуть не генно модифіковані люде...
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 07:21

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:буду гречаним до V2!


Гречаним буває мед!
Дивно, що колишній викладач (чи це правда?!) допускає такі помилки!

Досить довго був гречний до akurtа, проте його маніпуляції та реакція на критику шляхом образ інших форумчан змушують трішки змінити свою думку.
Прикро!
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 07:27

  akurt написав:
  V2 написав:Вершкове мало Україна продає в основному в Туреччину
У січні-березні цього року Україна експортувала 9 тис. тонн вершкового масла на загальну суму 38,6 млн дол., передає УНН із посиланням на дані ДФС.


В першому реченні - одна граматична помилка та відразу дві пунктуаційні помилки.
Треба так писати:
1) Замість "мало" - "масло" - бо так за змістом.
2) Вершкове масло Україна продає, в основному, в Туреччину.



Дивно, що колишній викладач (чи дійсно викладач?!) не ознайомлений з правилами цитування.
Невеличка підказка - при цитуванні не втручаються в зміст, а залишають його ідентичним! ;)

Брав цитату тут:
https://news.finance.ua/ua/news/-/42557 ... urechchynu

Посилання на фінанс.уа:
http://uazmi.org/news/post/fnwvXW3NdUNmddAzbDsdVC

Першоджерело:
"Вершкове мало Україна продає, в основному, в Туреччину
У січні-березні цього року Україна експортувала 9 тис. тонн вершкового масла на загальну суму 38,6 млн дол., передає УНН із посиланням на дані ДФС.

За підсумками 3 місяців цього року, основним імпортером українського вершкового масла була Туреччина. У січні-березні Україна поставила до Туреччини даного продукту на 9,8 млн дол."
http://www.unn.com.ua/uk/news/1727771-v ... urechchinu


p.s. нагадаю, даною цитатою спростовується розповідь akurtа про масло в Туреччині :)
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:38

  V2 написав:
  akurt написав:буду гречаним до V2!


Гречаним буває мед!
Дивно, що колишній викладач (чи це правда?!) допускає такі помилки!

Досить довго був гречний до akurtа, проте його маніпуляції та реакція на критику шляхом образ інших форумчан змушують трішки змінити свою думку.
Прикро!

Погана калька з польскої „гжечну“.
https://www.babla.ru/польский-русский/grzeczny
Часом у нас вживається.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:30

Шановний Coder!
Вкотре ДЯКУЮ і за життєву позицію, і за коментарі в темі!!!
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:35

  Temps написав:
  akurt написав: Для справки: обычная цена ПРИЛИЧНЫХ футболок в Waikiki или в других приличных магазинах сегодня - 11-12-14 лир, это 66-85 гривен.

Очередной обман и манипуляция.
Вот магазин Waikiki. Минимальная цена на футболку 15 лир. Средняя 25-35 лир.
https://www.lcwaikiki.com/tr-TR/TR/kate ... t-ve-atlet
Также и по джинсам не "обычная цена джинсов сегодня 40-50 лир" , а 60-80 лир.
https://www.lcwaikiki.com/tr-TR/TR/kategori/erkek/jean
Ну и так далее.


Джинси та штани турецькі в нас дешевші в їхньому магазині в Вікторії Гарден. Дурить всіх акурт в свому стилі.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:37

  Ethereum написав:Дурить всіх акурт в свому стилі.


Хіба перший раз? :mrgreen:
V2
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