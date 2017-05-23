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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:58

Довгий час відвідую декілька форумних тем цього сайту у режимі читання. Зранку-раненько прочитав пост шановного Coder (Додано: Нед 06 тра, 2018 22:05).
Пропоную кожному відвідувачу цієї тематичної гілки роздрукувати зазначений текст і щоразу використовувати його у якості надійного захисту від інформаційного педикульозу ольгінського колективу під загальним ніком Akurt. Дякую, пане Coder, за блискуче і безжальне руйнування ворожого кубла !!!
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:55

  Stringer написав:мне удивительно читать предпринимателя, который считает, что бизнесом можно заниматься не 24 часа в сутки

Долярчик бажає керувати магазинчиком по телефону, а сам - байдикувати)))

  akurt написав:Господин Сюрферлокс!
ОЧЕНЬ советую Вам не ударить лицом в грязь и дать ответы на конкретные вопросы форумчанина Долярчика!
Песевдовикладач з ольгінської недолабораторії дає вказівки, що, кому й як робити??? Блазень без бубенців))) :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:29

  Frant написав:
  Stringer написав:мне удивительно читать предпринимателя, который считает, что бизнесом можно заниматься не 24 часа в сутки

Долярчик бажає керувати магазинчиком по телефону, а сам - байдикувати)))

  akurt написав:Господин Сюрферлокс!
ОЧЕНЬ советую Вам не ударить лицом в грязь и дать ответы на конкретные вопросы форумчанина Долярчика!
Песевдовикладач з ольгінської недолабораторії дає вказівки, що, кому й як робити??? Блазень без бубенців))) :cry:

А чесный прохфесар, который еще пару лет назад топил за Януковича, вдруг проникся судьбой Украины? Это с чего бы так?
Я 10 лет прожил в Киеве на две средних прохфесарских зарплат (привожу, как ориентир своей зарплаты) и как-то даже на однушку не накопил. На те квартиры, которые у вас в аренде, вы как заработали? Все честно? Все налоги уплачены?
Вопрос по существу, с чего бы это вы вдруг ярлыки развешивать стали?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:35

  ihorkyiv написав:Довгий час відвідую декілька форумних тем цього сайту у режимі читання. Зранку-раненько прочитав пост шановного Coder (Додано: Нед 06 тра, 2018 22:05).
Пропоную кожному відвідувачу цієї тематичної гілки роздрукувати зазначений текст і щоразу використовувати його у якості надійного захисту від інформаційного педикульозу ольгінського колективу під загальним ніком Akurt. Дякую, пане Coder, за блискуче і безжальне руйнування ворожого кубла !!!

Видно, що Кодер розумна людина, але записувати Акурта в ватники через те, що він розповідає нам, як де люди живуть, то вже занадто.
Особливо від акаунту, який свій перший допис зробив через рік після реєстрації.
Ви, там, своїм хазяям скажіть, що народ може ї дурний, але знає, що по чому. І коли хазяям не буде ким керувати, то те тільки їх провина в цьому буде.
Передайте, щоб перестали красти, а почали в держажу і в людей вкладати, але не по списку людей, а у все населення України.
change_pm
 
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  #<1 ... 79808182
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